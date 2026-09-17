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Čtvrteční díl Ulice: Odhalení podvodu, další krádež, omluva a nechtěné setkání

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Čtvrteční Ulice se ponese ve znamení velké omluvy i prosby. Dojde na odhalení podvodu přímo před zraky vedení a Lexík se nechá přemluvit k další krádeži.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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