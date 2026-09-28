Experti varují: Nepoužívejte toaletu během bouřky, může vás to stát život

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Zatáhne se obloha, první záblesky protnou temnotu a my instinktivně zavřeme okna. Mezi čtyřmi stěnami se cítíme v bezpečí. Přitom právě uvnitř budov dochází k téměř třetině všech zásahů bleskem, které postihnou člověka. Není to tím, že by střecha a zdi nechránily – problém tkví v tom, co se skrývá pod omítkou a v podlaze.
Elektrický výboj o síle desítek tisíc ampérů si hledá nejkratší cestu k zemi. A pokud udeří do domu, do vedení poblíž stavby nebo jen do mokré půdy v okolí, kovové rozvody se okamžitě stanou dálnicí pro tisíce voltů. Staré měděné či pozinkované trubky fungují jako dokonalý vodič. Navíc samotná voda z vodovodního řadu obsahuje rozpuštěné soli a minerály – díky nim přenáší elektřinu stejně ochotně jako kabel.
Jakmile se výboj dostane do instalatérské sítě, rozlije se do celého systému během zlomku vteřiny. A zasáhne kohokoli, kdo je právě v kontaktu s armaturou, kohoutkem nebo splachovacím mechanismem toalety.
Porcelán chrání, ale páka splachování už ne
Samotná toaletní mísa je vyrobena z porcelánu, který elektřinu nepropouští. Sezení na záchodě tedy sаmo o sobě nepředstavuje riziko. Nebezpečí přichází ve chvíli, kdy sáhnete na kovovou páku, tlačítko nebo ventil napojený na přívod vody. Pokud by právě v tu vteřinu blesk sjel do potrubí, elektrický impuls projde vaším tělem rovnou do země.
Moderní domy se staví s plastovými rozvody z PVC, které proud nevedou. Jenže ani to není absolutní záruka. Voda uvnitř plastových trubek stále funguje jako vodič a kovové spojky, ventily nebo bojler mohou energii přenést dál. Ve starší zástavbě pak kovové potrubí vytváří souvislou elektrickou síť propojenou s každým kohoutkem v domě.
Existují i bizarní, ale reálně zdokumentované případy, kdy blesk udeřil do septiku a zapálil nahromaděný metan v kanalizaci. Tlakovou vlnou následné exploze došlo k roztříštění toaletní mísy. Podobný scénář hrozí také tehdy, když výboj sjede odvětrávací šachtou přímo do potrubí.
Celková pravděpodobnost zásahu člověka bleskem je sice nižší než jedna ku milionu, ale následky bývají drastické: těžké popáleniny, zástava srdce, trvalé poškození nervů. Proto meteorologové i odborníci na bezpečnost radí vyhnout se kontaktu s jakoukoliv sanitární technikou, dokud bouřka neodezní.
Sprcha, dřez i telefon u ucha – minulost i současnost rizik
Koupelnová rizika se netýkají jen toalety. Sprchování nebo koupání ve vaně patří k vůbec nejnebezpečnějším činnostem během bouřky. Stojíte v proudu vody, jste svlečení, mokří a váš kontakt se zemí je maximální. Kovová sprchová baterie pak funguje jako přímá brána k vodovodnímu řadu.
Totéž platí pro mytí rukou nebo nádobí v kuchyni. Každý kohoutek představuje potenciální vstupní bod pro elektrický výboj. V minulosti však byl podíl vnitřních zásahů bleskem ještě vyšší – hlavním viníkem byly klasické pevné telefonní linky s kabelem. Lidé je drželi u ucha a kabel vedl přímo ven z domu. S přechodem na mobilní telefony toto specifické riziko téměř vymizelo.
Dnes už nikoho nenapadne telefonovat přes drátovou linku během bouřky. Přesto zůstává podceňováno riziko tekoucí vody – přitom fyzikální princip je naprosto stejný.
Jak přečkat bouřku bez zbytečného hazardu
Většina silných lokálních bouřek přejde do třiceti minut. Není to doba, kterou by tělo nedokázalo vydržet. Sledujte předpověď a vývoj počasí – pokud vidíte temná mračna na obzoru a padá tlak, vyplatí se odskočit si ještě předtím, než blesky dorazí do okolí.
Pokud musíte toaletu navštívit přímo uprostřed bouření, dodržte několik základních opatření:
- Odložte spláchnutí až na dobu po bouřce, abyste se vyhnuli kontaktu s kovovými díly.
- Nemyjte si ruce pod tekoucí vodou – použijte raději alkoholový gel nebo vlhčené ubrousky.
- Nedotýkejte se kovových armatur, radiátorů ani přívodních trubek.
- Vyčkejte zhruba půl hodiny po posledním zaznamenaném hromu, než se vrátíte k běžnému používání vody.
Nemá smysl propadat panice při každém letním dešti. Ale trocha respektu k přírodním silám nikomu neublíží. Blesk nese obrovské množství energie a spoléhat na to, že koupelnové zdi jsou neproniknutelný štít, je zbytečný hazard. Dodržením těchto prostých návyků snížíte i to minimální existující riziko prakticky na nulu.
Zdroje článku: weather.gov, charlotteobserver.com, rd.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská