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Experti varují: Nepoužívejte toaletu během bouřky, může vás to stát život

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Bezpečí domova během bouřky může být klamné. Vodovodní potrubí totiž dokáže přenést elektrický výboj přímo k vám – a toaleta se tak stává jedním z nejrizikovějších míst v bytě.
Experti varují: Nepoužívejte toaletu během bouřky, může vás to stát život

Experti varují: Nepoužívejte toaletu během bouřky, může vás to stát život

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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