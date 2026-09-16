Koupila si bundu ze sekáče. V kapsách objevila malý zápisník se svěřením z roku 1971. Po přečtení budete mít slzy v očích

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Koupila si bundu ze sekáče. V kapsách objevila malý zápisník se svěřením z roku 1971. Po přečtení budete mít slzy v očíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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V dnešní době stále více lidí objevuje výhody nákupu oblečení z druhé ruky. Tento fenomén nám umožňuje nejen vytvořit si jedinečný styl, ale také přispívá k ochraně životního prostředí.
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Zdroj: Fotografie: Timken Bearing / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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