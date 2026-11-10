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Nejhorší ponožky pro seniory. Češi je pořád kupují, i když jim škrtí nohy

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Dennívýzva
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Večer si sundáte ponožky a na kotníku zůstane hluboká rudá rýha. Někdy zmizí hned, jindy je vidět ještě dlouho. Člověk nad tím snadno mávne rukou, vždyť stejné ponožky nosí celé roky. Stárnoucí noha ale na obyčejnou gumu reaguje citlivěji, než...
Nejhorší ponožky pro seniory. Češi je pořád kupují, i když jim škrtí nohy

Nejhorší ponožky pro seniory. Češi je pořád kupují, i když jim škrtí nohy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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