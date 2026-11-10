Nejhorší ponožky pro seniory. Češi je pořád kupují, i když jim škrtí nohy

Večer si sundáte ponožky a na kotníku zůstane hluboká rudá rýha. Někdy zmizí hned, jindy je vidět ještě dlouho. Člověk nad tím snadno mávne rukou, vždyť stejné ponožky nosí celé roky. Stárnoucí noha ale na obyčejnou gumu reaguje citlivěji, než by kdo čekal.
Za rýhou bývá těsná guma
Kdo má ponožky na noze od rána do večera, najde na lýtkách a kotnících často rýhy a otlaky. Častým viníkem bývá příliš těsná guma v lemu. Ponožky s pevnou gumou koupíte téměř kdekoli. Ponožky s volným lemem tvoří zvláštní skupinu a je potřeba je cíleně hledat.
Tekutina během dne klesá k chodidlům, a proto otok jako první prozradí kotník. Přidá se k tomu dlouhé sezení nebo stání, slané jídlo i nadváha. Oteklá noha gumu víc napíná a ta se k večeru zařezává hlouběji.
Když rýha brzy po sundání ponožek zmizí, obvykle nemá zdravotní význam.
Proč starší nohy trpí víc
S věkem přibývá chronické žilní onemocnění, které je nejčastější příčinou dlouhodobých otoků nohou. Podle přehledu MUDr. Davida Ambrože z VFN Praha v časopise Vnitřní lékařství z roku 2022 se jeho projevy odhadem očekávají u 40–60 % dospělých v Česku.
Cukrovka může časem poškodit nervy v nohou. Noha pak ztrácí cit, a kdo touto komplikací trpí, často o ní ani neví. Tlak lemu nebo odřeninu takový člověk nemusí vůbec cítit. Při horším prokrvení může příliš těsná ponožka průtok krve ještě omezit.
Mění se i samotné chodidlo. S věkem a přibývající váhou se oplošťuje klenba a noha se prodlužuje i rozšiřuje, takže dřívější velikost už nemusí sedět.
Jak poznat dobrou ponožku
Britské nemocnice NHS v pacientských letácích pro diabetiky z roku 2024 doporučují ponožky, punčochy i punčocháče bez gumových lemů a objemných švů, ve správné velikosti a každý den vyměněné. Platí to hlavně pro lidi s cukrovkou, oteklýma nohama nebo horším prokrvením. Ostatním poslouží jako rozumná prevence.
Šetrná ponožka má volný lem, ploché švy a velikost podle toho, jak velkou nohu máte dnes. Ilustrační foto. Zdroj: Ron Lach / Pexels.
V obchodě se zaměřte na tři věci:
Lem má být volný a nestahující, často se mu říká zdravotní. Nesmí být ale tak povolený, aby se ponožka shrnovala a dřela. Švy mají být ploché, nebo žádné. Hrubý šev může dřít a udělat puchýř, a jeden leták NHS proto radí nosit ponožky naruby. Velikost vybírejte podle toho, jak velkou nohu máte dnes.
Po prvním nošení nové ponožky si nohu pozorně prohlédněte. Zůstane-li na ní rýha, která brzy nezmizí, nebo zarudlé místo po švu, ponožka vám nesedí. Příklady ponožek s volným lemem i podrobná doporučení nemocnic uvádějí zdroje pod článkem.
Kompresní punčochy jsou jiná kapitola
Kompresní punčochy mají tlak odstupňovaný a pomáhají návratu žilní krve. Tím se od ponožky se škrtící gumou zásadně liší. Třídu u žilních otoků volí lékař a při špatném tepenném prokrvení nemusí být vhodné, proto je kupujte až po poradě s ním.
Rýha jako signál: co nepodceňovat
Lidé s cukrovkou si mají nohy prohlížet každý den, nejlépe pokaždé, když sundají ponožky nebo boty, a hledat zarudnutí, puchýře a otlaky. Když jim nohy otečou, mají podle NHS bez odkladu požádat o urgentní vyšetření u lékaře. K lékaři patří i změny, kterých si všimnete na kůži: hluboká rýha zůstává i po volnější ponožce, kůže u lemu mění barvu, rudne nebo se na ní objeví vřed. Stejně tak je potřeba se objednat, když noha bolí, je těžká nebo necitlivá, případně když otok nemizí nebo během dne roste.
Otok či rýhy jen na jedné noze nebo výrazně horší na jedné straně jsou důvodem k vyšetření, protože může jít i o žilní trombózu. Otok jedné nohy bez známé příčiny radí NHS řešit urgentně. Na sraženinu rýha od ponožky neupozorní. Prozradí ji spíš lýtko, které výrazně oteče, bolí, zčervená a je teplé na dotek.
Když se k otoku nohy přidá dušnost, bolest nebo tlak na hrudi či vykašlávání krve, volejte hned záchranku. Hrozí krevní sraženina v plicích. Zdravotnická záchranná služba na čísle 155 je dostupná zdarma a nonstop.
Zdroje: https://www.nhs.uk/conditions/oedema/, https://www.dbth.nhs.uk/wp-content/uploads/2025/12/DP7067-Diabetic-footwear-advice-leaflet-AW-06.24.pdf, https://www.healthline.com/health/find-right-diabetic-socks, https://www.denik.cz/zdravi/kotniky-otoky-prevence/, https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2022/03/07.pdf, https://kdp.uzis.cz/res/guideline/_27-syndrom-diabeticke-nohy-pacient.pdf, https://health.yahoo.com/conditions/cardiovascular/articles/heres-means-socks-leave-marks-110018688.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Diabetic_sock, https://www.zbozi.cz/vyrobek/boma-zdrav-cerne/, https://portal.gov.cz/sluzby-vs/112-150-155-a-158-S2824, https://www.denik.cz/zdravi/otlaky-od-ponozek-nemoc.html