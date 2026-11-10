Ženy přestávají žít podle společenských pravidel. Ve světě se rozšířil nový trend, který si tropí žerty ze zažitých tradic a pobuřuje okolí

Představte si svatbu, na kterou nepřijde ženich ani hosté a nikdo neřeší zasedací pořádek. V Jižní Koreji se takovým obřadům říká single svatby a odborníci mluví o sologamii, tedy sňatku se sebou samým.
Podle redakce SBS si nevěsta obléká bílé šaty, nechá se nalíčit a vyfotit, ale úředně zůstává svobodná. Fotka ze single svatby dokáže zarazit rodiče, kteří na sňatek tlačí, a zároveň dát najevo, že si žena cení své nezávislosti. Připomíná i to, jak těžké je pro ženy v konzervativní korejské společnosti skloubit kariéru, manželství a mateřství.
Od chvíle, kdy si řekla ano, se jí nikdo nevyptává
Jednou z žen, které se k sologamii veřejně přihlásily, je Kim Seul-ki. Tehdy devětatřicetiletá manažerka korejské pobočky kosmetické firmy Lush si svůj obřad dopřála v roce 2022. Otázky, kdy se konečně vdá, ji od té doby nepronásledují. „Jakmile se lidé dozvěděli, že jsem se rozhodla pro sologamii, otázky na můj rodinný stav samy od sebe utichly,“ řekla deníku The Korea Herald.
Celý zážitek popsala jako velmi uspokojivý a žádnou stinnou stránku na něm prý nevidí. Okolí ale nereagovalo jen nadšeně. Někteří přátelé a příbuzní její rozhodnutí respektovali, nebo jí ho dokonce záviděli, jiní měli pocit, že je na takový závazek příliš mladá. Její zaměstnavatel však šel ještě dál. Lush Korea nabízí lidem, kteří si vezmou sami sebe, podobné výhody jako novomanželům: mimořádnou finanční odměnu a deset dní volna na sólo líbánky.
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Obálky s penězi, které se už nemusí vrátit
Za oblibou single svateb nestojí jen touha po svobodě. Hosté korejské svatby tradičně nosí obálku s penězi a dar začíná zhruba na 50 000 wonech, tedy asi 820 korunách, a může vyšplhat až na miliony wonů. Kdo dává, počítá s tím, že se mu podobná částka jednou vrátí na jeho vlastní svatbě.
Dokud se v zemi hodně ženilo a vdávalo, systém fungoval. Podle sociologa Suh Yi-jonga ze Soulské národní univerzity ale tradice ztrácí smysl, protože přibývá domácností jednotlivců a ceny rostou. Televizní osobnost Lee Eun-jae, která si také uspořádala svatbu sama se sebou, připomíná, že pro mnoho svobodných lidí je takový obřad i způsob, jak se dostat k penězům, které léta rozdávali na cizích svatbách.
Svateb zase přibývá, sebevědomých svobodných žen také
Statistiky přitom ukazují zajímavý obrat. V roce 2022 se v Koreji vzalo zhruba 192 000 párů, nejméně od roku 1970, kdy úřady začaly čísla sledovat. Manželství tehdy podle China Daily pozitivně vnímalo jen 36,4 % lidí ve věku 19 až 34 let, o deset let dřív to bylo 56,5 %.
Od té doby se ale počet svateb zvedá. Loni podle deníku The Korea Times uzavřelo sňatek 240 300 párů, o 8,1 % víc než rok předtím, a čísla rostla už potřetí za sebou. Novomanželé jsou přitom starší než dřív: muži se poprvé žení v průměru ve 33,9 letech, ženy se vdávají v 31,6 letech.
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Část žen ale vdávání odmítá zcela vědomě. Hnutí, kterému Korejci říkají bihon, loni v listopadu uspořádalo v soulské čtvrti Songsu-dong první veletrh pro ženy, které se vdávat nechtějí, a přišlo na něj kolem 2 000 návštěvnic. V průzkumu korejského statistického úřadu za rok 2024 souhlasilo 68,9 % svobodných žen s tím, že je naprosto v pořádku se nevdávat.
„Ne jako něčí manželka nebo matka, ale jako člověk, celistvý a úplný,“ popsala život svobodných žen předsedkyně Korejské asociace žen bihon Moon Young-one.
Zdroje: The Korea Herald, China Daily, SBS, The Korea Times