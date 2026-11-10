Intel odkládá Razor Lake (nástupce Nova Lake) na rok 2028

Nova Lake
V současnosti se Intel chystá na vydání Nova Lake: Dlaždice s 8 velkými jádry Coyote Cove a 16 Atomy Arctic Wolf, kterou doplní ještě 4 úsporná jádra Arctic Wolf v centrální dlaždici, čímž vznikne konfigurace 8+16+4 = 24 jader. Chystá se ještě konfigurace, která ponese dvě procesorové dlaždice, čímž část „8+16“ zdvojnásobí. Čtyři úsporná jádra v centrální dlaždici zůstanou, a tak bude existovat až 52jádrová varianta. Intel původně plánoval 52jádrovou variantu vydat i ve verzi se zvětšenou L3 cache, kdy by obě procesorové dlaždice nesly tzv. bLLC (big Last-Level Cache). Nakonec se bLLC objeví i na „jednodlaždicové“ verzi.
Razor Lake
Tato rekapitulace je nutná pro pochopení pozice Razor Lake. Ten měl být původně něčím zcela jiným, než bude nakonec. Mluvilo se o tzn. rentable units, velkých jádrech, která by mohla spojit své prostředky pro posílení jednovláknového výkonu. Původně o 40 %, pak se začalo proslýchat, že spíše bude dosahován nárůst 20 %, až nakonec z plánů s rentable units sešlo.
- Rentable units zmizely z dokumentů Intelu, mohou být mrtvé
Mluvilo se o sjednocení jader (tzn. již žádné Atomy), pak ale z těchto plánů sešlo a do roadmapy se vrátily Atomy, konkrétně generace Golden Eagle. Nakonec ale i tato varianta padla a namísto Golden Eagle ponese Razor Lake Atomy Arctic Wolf+, tedy refresh Atomů z Nova Lake.
|jádro
|CPU
|proces
|rok
|pozn.
|Lion Cove
(+Skymont)
|Arrow Lake
Lunar Lake
|3nm TSMC
|2024
|-
|Cougar Cove
(+Darkmont)
|Panther Lake
|Intel 18A
|2025
2026
|-
|Coyote Cove
(+Arctic Wolf)
|Nova Lake
|2nm TSMC
|2026
2027
|2× 8+16 (+4)
|Griffin Cove
(Rentable units)
(+Golden Eagle)
(+Arctic Wolf+)
|Razor Lake
|Intel 14A
2nm TSMC
|2027
2028
|potenc. bez malých jader
2× 8+16 (+4)
Intel původně plánoval Nova Lake vyrábět na vlastním procesu Intel 18A(-P) a Razor Lake na Intel 14A. Nejdřív bylo potvrzeno, že s Intel 14A nejde vše tak hladce, jak se čekalo, a Razor Lake nakonec vznikne u TSMC na 2nm procesu N2P. Nakonec k podobné změně došlo i u časově bližšího Nova Lake. Což však znamená, že se obě generace nebudou lišit ani malými jádry, ani výrobním procesem.
Omezení pole působnosti pro Razor Lake
Z toho lze usuzovat, že rozdíly mezi oběma generacemi budou spíše menší (stejný počet jader, stejná architektura malých jader, stejný proces). Tomu by odpovídalo, že Intel letos portfolio Razor Lake masivně seškrtal. Zanikly prakticky všechny mobilní modely s výjimkou Razor Lake-HX (tj. nejvýkonnější řada, která je v podstatě mobilní verzí desktopové 28jádrové konfigurace) a Razor Lake-UL (což však nemá být pravý Razor Lake, ale přejmenovaný Nova Lake v konfiguraci 2+0+4, na které chce Intel testovat svůj 14A proces).
- Razor Lake už jen u TSMC, Intel část modelů zrušil a některé přejmenoval
V desktopu pak padly plány s menšími dlaždicemi Razor Lake bez bLLC. To znamená, že klasické Core Ultra 3 / 5 zůstane na bázi Nova Lake (ať už bude prezentované jako Nova Lake nebo přejmenované) a procesorová dlaždice Razor Lake se s jedinou výjimkou objeví jen na modelech vycházejících z dlaždic 8+16 (tzn. Core Ultra 7 / 9). Tou výjimou je herní konfigurace 8+0+4 + bLLC, která vznikne na bázi Razor Lake.
Odklad
Nyní se od leakera Jaykihn dozvídáme, že už se nepočítá ani s vydáním v roce 2027. Právě koncem příštího roku měla dorazit desktopová verze, nicméně tento plán již není aktuální a celý Razor Lake již Intel prezentuje jako produkt roku 2028.
Není to příliš překvapivé a to hned z několika důvodů. Minimalizace rozdílů (Razor Lake oproti Nova Lake) činí z tého generace spíše refresh, který nemá potenciál ke dramatickému posunu výkonu nebo dramatickému snížení spotřeby. Vypadá to na vyladění velkých jader a vyzrání 2nm procesu TSMC, tedy žádnou velkou revoluci. Motivace k co nejčasnějšímu vydání je tedy nižší. Dále ji snižuje fakt, že Razor Lake fakticky míří jen na high-end, kde (alespoň ze stávajícího pohledu) bude mít Intel díky existenci 52jádrové konfigurace své jisté již s Nova Lake. Razor Lake, který přidá nějaké procento výkonu navíc, tak v tomto kontextu působit spíše jako symbolické stvrzení pozice než produkt, který má potenciál dál měnit situaci na trhu.
V tomto kontextu sice Intel přichází o potenciál změnit situaci v mainstreamu (to již v důsledku ořezání portfolia), ale odkladem se o nic zásadního nepřipravuje. AMD na konec roku 2027 nový Zen nechystala (a ani nyní nechystá), takže nepřijde nic nového, čemu by musela nová generace Intelu čelit. Zen 7 má dorazit ve druhém pololetí 2028 a pokud se desktopová verze objeví až začátkem roku 2029 (podobně jako byl Zen 6 vydán letos, ale do desktopu dorazí po Novém roce), pak stejně Razor Lake nebude jeho konkurentem a na Zen 7 se Intel zaměří s nástupcem Razor Lake. (což nakonec nebude těžce seškrtaný Titan Lake, ale Hammer Lake).