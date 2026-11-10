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Senior ve firmě obstojí, získat novou práci je ale těžší

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České firmy seniory v rolích zaměstnanců oceňují. Loajalita, zkušenosti i schopnost předávat know-how jsou důležitými faktory, které ze seniorů dělají vážené členy týmu. Přesto však lidé starší 65 let tvoří ve společnostech, které seniory zaměstnávají, nejčastěji méně než 5 procent pracovníků.
Senior ve firmě obstojí, získat novou práci je ale těžší

Senior ve firmě obstojí, získat novou práci je ale těžší

Zdroj: Práce
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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