Poklidné předměstí čelí nevídané pohromě: Nebezpečný zabiják útočí na lidi přímo v obývacím pokoji

Bylo 4. července 2025, krátce po půl osmé ráno. Muž dorazil do domu své jednaosmdesátileté matky v Kitakami v prefektuře Iwate a uviděl ji ležet na podlaze obývacího pokoje. Krvácela a záchranáři už jí nedokázali pomoci. Podle japonského deníku Jomiuri šimbun, jehož zprávu převzal malajsijský list
The Star, měla po celém těle stopy drápů. Policie v domě našla chlupy a otisky tlap zvířete, které podle všeho vešlo dovnitř a napadlo ji v jejím vlastním domově.
Policie případ začala vyšetřovat jako útok medvěda. Dům stál zhruba 900 metrů od nádraží Jokokawame, v krajině rýžových polí a obyčejných stavení, žádné horské divočině. Ještě před pár lety by podobná zpráva působila jako výjimka. V roce 2025 se ale stala jen jednou z mnoha.
Rok, kdy hory přestaly medvědy uživit
Medvědi v Japonsku ve fiskálním roce 2025, který skončil v březnu 2026, napadli rekordních 238 lidí a třináct z nich zabili. Jak připomněla malajsijská agentura Bernama s odvoláním na japonskou vládu, předchozí rekord z roku 2023 činil 219 napadených a šest mrtvých. Podle portálu Nippon lidé za stejné období nahlásili 50 359 setkání s medvědem, víc než dvojnásobek oproti předchozím letům.
Zvířata vcházela do domů, potulovala se kolem škol, řádila v supermarketech i v lázeňských střediscích. V prefektuře Iwate našli u domu tělo sedmašedesátiletého muže s kousanci, šedesátiletého muže zase medvěd napadl při úklidu venkovní lázně v odlehlém horském hotelu.
„Skoro každý den slyšíme zprávy o tom, že někoho napadli nebo zranili,“ řekl agentuře AFP, jejíž reportáž zveřejnil deník Malay Mail, osmadvacetiletý lovec Kakeru Macuhaši z prefektury Akita. Lékař Hadžime Nakae z Akitské univerzitní nemocnice to řekl ještě stručněji: „Jsme svědky katastrofy.“
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Vojáci, policejní pušky a lovci v důchodovém věku
Na podzim 2025 situace došla tak daleko, že vláda poslala do postižených oblastí vojáky. Podle amerického vojenského listu
Stars and Stripes šlo o neobvyklé nasazení japonských pozemních sil sebeobrany. Vojáci podle AFP pomáhali s logistikou při odchytu a lovu a pořádková policie dostala povolení medvědy střílet z pušek.
Potíž je v tom, že lidí, kteří se medvědům umějí postavit, rychle ubývá. Podle AFP bylo lovců v roce 2020 zhruba 220 tisíc, méně než polovina oproti roku 1980, a většině z nich je přes šedesát let. Vláda premiérky Sanae Takaiči proto v listopadu 2025 přišla s balíkem opatření, podle kterého můžou obce lovce zaměstnat jako úředníky a platit je z veřejných peněz. Od dubna 2025 do konce března 2026 úřady podle australské stanice
ABC News nechaly utratit přes 14 tisíc medvědů, skoro trojnásobek oproti předchozímu roku. Prázdné vesnice a stromy plné ovoce, které nikdo nesklidí
Odborníci se shodují, že za vlnou útoků nestojí jen hlad. Na podzim 2023 i 2025 se v horách urodilo málo žaludů a ořechů, a tak medvědi hledali potravu jinde.
„Zjednodušeně řečeno, medvědů je víc, než kolik jich hory dokážou uživit,“ řekl agentuře AFP výzkumník Naoki Óniši z Výzkumného ústavu lesnictví a lesních produktů.
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Druhou stranou mince je stárnoucí a vylidňující se
venkov. Profesor Šinsuke Koike z Tokijské univerzity zemědělství a technologie upozorňuje, že kolem opuštěných domů zůstávají pole ladem a na stromech visí neočesané kaki a kaštany. Mladí medvědi si podle něj zvykají na blízkost lidí, přestávají se jich bát a naučí se, že u domů je snadné jídlo. Ani letošní rok nepřinesl úlevu
Rok 2026 začal stejně znepokojivě. Už 21. dubna našli v prefektuře Iwate tělo pětapadesátileté ženy, první potvrzenou oběť medvěda v letošním roce. V Akitě, Mijagi a Fukušimě lidé v dubnu hlásili zhruba čtyřikrát víc setkání než před rokem. Na začátku června medvěd ve Fukušimě zranil čtyři lidi v areálu ocelárny a v jejím okolí a dvě nedaleké školy musely zavřít, jak informoval zpravodajský web
Euronews.
Podle japonského ministerstva životního prostředí lidé od dubna do srpna nahlásili téměř dvacet tisíc setkání s medvědem a v první polovině fiskálního roku zvířata zabila šest lidí a dalších 62 zranila. Vrchol přitom obvykle přichází až v říjnu, kdy se medvědi před zimním spánkem horečně shánějí po potravě. Profesor Koike nečeká rychlé řešení.
„Nevyřeší se to během jednoho nebo dvou let, bude to trvat nejméně pět až deset let,“ řekl na konci října pro Stars and Stripes.
Japonsko patří mezi oblíbené cíle českých cestovatelů a mnozí míří i do hor a horských lázní na severu ostrova Honšú. Ministerstvo pro případ nejhoršího setkání radí lehnout si tváří k zemi, schoulit se a rukama chránit krk. „Jde o to zachránit se před smrtelným zraněním,“ stojí v jeho příručce. Že taková rada patří do brožury pro obyvatele předměstí s rýžovými poli a vlakovou zastávkou, vypovídá o tom, jak moc se hranice mezi lesem a lidským domovem v posledních letech posunula. Zdroje: The Star, Bernama, Nippon, Malay Mail, Stars and Stripes, ABC News, Euronews