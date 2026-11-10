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Poklidné předměstí čelí nevídané pohromě: Nebezpečný zabiják útočí na lidi přímo v obývacím pokoji

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Pole, pár rodinných domů a kousek odtud železniční zastávka. Na klidném předměstí by nikdo nečekal, že se nebezpečí může objevit přímo v obývacím pokoji. Ráno přijel syn navštívit svou starou matku a na podlaze domu našel stopy, které tam neměly co dělat. Zprávy o podobných nezvaných návštěvách pak začaly chodit z vesnic i měst skoro každý den. Kdo se do lidských obydlí vydává stále častěji a proč si s ním úřady nevědí rady ani s pomocí armády?
Poklidné předměstí čelí nevídané pohromě: Nebezpečný zabiják útočí na lidi přímo v obývacím pokoji

Poklidné předměstí čelí nevídané pohromě: Nebezpečný zabiják útočí na lidi přímo v obývacím pokoji

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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