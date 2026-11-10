Migréna nezačíná vždy bolestí hlavy. Nenápadné projevy mohou příchod záchvatu ohlásit mnohem dříve

Migréna nezačíná vždy bolestí hlavy. Nenápadné projevy mohou příchod záchvatu ohlásit mnohem dřívePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Whole Health JC / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 10.11.2026 08:46
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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