Jedenáct let chytal za Winnipeg. Když se chtěl Hellebuyck vrátit, vlastní klub ho neposlal do branky

Návrat, na který čekali všichni. Jen ne stejným způsobem
Když se Connor Hellebuyck po jedenácti sezonách rozloučil s Winnipegem, bylo jasné, že jeho první návrat nebude obyčejným zápasem základní části. Pro jedny zůstává brankářem, který z Jets udělal nebezpečného soupeře a získal tři Vezinovy trofeje. Pro druhé je hvězdou, která požádala o odchod, vynechala přípravný kemp a nakonec 23. října zamířila do New Jersey. V úterý 10. listopadu se oba pohledy měly potkat v jedné hale.
Jenže nejdůležitější rozhodnutí nepadlo ve Winnipegu, ale na straně Devils. Generální manažer Sunny Mehta oznámil, že proti Jets nebude Hellebuyck chytat. New Jersey počítá s Jakem Allenem. Hellebuyck přitom podle Mehty velmi důrazně trval na tom, že v bývalém působišti nastoupit chce.
Klub vysvětluje rozhodnutí pravděpodobností vítězství a rozložením zátěže. Pro fanouška, který čekal na první souboj s bývalou jedničkou, to může znít skoro jako provokace. Pro klub, který má před sebou celou sezonu, jde o kalkul, který nemusí být nesmyslný. Obě věci mohou platit současně.
Proč je Winnipeg pro Hellebuycka víc než další zastávka
Hellebuyck nebyl ve Winnipegu jen dlouholetým brankářem. Stal se tváří klubové éry a rekordmanem Jets v počtu vítězství. Třikrát získal Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL a v sezoně 2024/25 i Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče ligy. Od takového sportovce se neodchází potichu, zvlášť když rozchod provází žádost o výměnu.
První návrat do bývalého klubu je v NHL zvláštní rituál. Hráč slyší reakci publika, pozdraví známé tváře a poprvé musí čelit místu, kde byl roky doma, z opačné strany. Hellebuyck sám mluvil o tom, že se chtěl postavit očekávané reakci. Teď bude sice v hale a plánuje vystoupit před novináři, ale samotné utkání prožije podle současného plánu mimo brankoviště.
Tím se spor paradoxně neutišil. Trenér Winnipegu Scott Arniel dal najevo zklamání a připomněl, že i jeho mužstvo a fanoušci měli důvod chtít první vzájemný střet odbýt přímo na ledě. Pro Jets by to byl způsob, jak za nepříjemným odchodem udělat alespoň symbolickou čáru.
Devils mají také argument, který se nedá jen mávnout ze stolu
New Jersey získalo Hellebuycka 23. října. Do úterního utkání vstupuje s bilancí pěti výher z pěti startů a průměrem 1,96 inkasovaného gólu. V neděli vychytal Toronto 4:0, ale zároveň to byl jeho třetí start během šesti nocí. Před výměnou navíc neabsolvoval přípravný kemp ani předsezonní zápasy.
Trenér Sheldon Keefe upozornil, že klub musí postupně řídit brankářovo vytížení a po zápase ve Winnipegu jej čekají dvě důležitá utkání proti Washingtonu. Z čistě sportovního hlediska proto Devils řeší, kdy nasadit svou jedničku a kdy využít druhého brankáře. Pokud by se při emotivním návratu Hellebuyck zranil nebo byl unavený v následujících utkáních, dnešní romantická volba by se rychle proměnila v problém.
To ale nevysvětluje úplně všechno. Právě proti bývalému klubu bývají hráči často mimořádně motivovaní. Někdy jim emoce pomáhají, jindy svazují ruce. New Jersey odhaduje, že zrovna tento zápas není nejvhodnějším místem pro Hellebuyckův start. A tady začíná skutečná debata: nakolik má sportovec možnost rozhodnout o večeru, na kterém mu osobně záleží, pokud klub dojde k jinému závěru?
Představ si opačný výsledek
Kdyby Hellebuyck nastoupil a předvedl výtečný zápas, mluvilo by se o charakteru, odolnosti a uzavření jedné kapitoly. Kdyby naopak inkasoval několik laciných gólů, začalo by se hledat, jestli na něj návrat nedolehl. Klub tak v zásadě čelí kritice téměř při jakékoli variantě. Vybral si tu, kterou považuje za výhodnější pro sezonu, nikoli pro jeden velký příběh.
Zajímavé je, že Hellebuyck rozhodnutí nenapadl jako podraz. Vyjádřil zklamání, ale současně přijal právo vedení rozhodnout. Konflikt tak není jednoduchým soubojem uražené hvězdy s necitlivým manažerem. Je to střet dvou legitimních pohledů na profesionální sport.
V úterý ve Winnipegu přesto nebude nouze o emoce. Hellebuyck plánuje mluvit o důvodech svého odchodu a na ledě proti Jets nastoupí jeho nový tým. Jen moment, kvůli kterému by se k obrazovkám posadili i lidé mimo oba kluby, se odkládá. První skutečný zápas Connora Hellebuycka proti Winnipegu si bude muset počkat na další příležitost.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Hellebuyck will not start for Devils in return to Winnipeg [2], New Jersey Devils – Statement from GM Sunny Mehta [3], NHL.com – Jets coach reacts to Hellebuyck absence [4]