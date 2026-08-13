EU natvrdo: Kdo nechce přijít o řidičský průkaz, musí splnit důležitou podmínku

Konec svobody za volantem? Strach z nových unijních pravidel
Pro miliony lidí znamená řidičský průkaz klíč k nezávislosti, práci i rodině. Když se proto na veřejnost dostaly informace o nové Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2025/2205, která byla schválena v říjnu 2025 a vstupuje v platnost 25. listopadu 2025, vyvolalo to vlnu emocí.
Na internetu se okamžitě začaly šířit katastrofické scénáře o tom, jak starší lidé plošně přijdou o možnost řídit. Strach z omezení mobility je pro starší generaci nesmírně citlivé téma. Mnozí senioři vnímají auto jako své jediné spojení se světem. Emoce v diskusích proto rychle vzkypěly a vytvořily atmosféru nejistoty.
Mýtus o pětileté platnosti pro seniory nad 65 let
Jednou z nejčastěji skloňovaných zpráv je tvrzení, že všichni řidiči nad 65 let budou muset měnit průkaz každých pět let. Jde však o zásadní nepochopení schváleného textu.
Nová směrnice totiž členským státům dává pouze možnost zkrátit platnost dokladu pro řidiče starší 65 let, nikoliv povinnost. V České republice je situace dokonce opačná, než ji vykreslují poplašné zprávy. Od 1. ledna 2026 se totiž věková hranice pro první povinnou lékařskou prohlídku posunula z 65 na 70 let.
Mladší senioři si tak mohou vydechnout. Oficiální zdůvodnění Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR k tomuto kroku hovoří jasně. Změna od roku 2026 měla starším řidičům ulevit především tím, že se první povinná lékařská prohlídka posunula na 70 let. Mladší důchodci totiž podle statistik nepatří mezi nejrizikovější skupiny z pohledu zavinění dopravních nehod.
Jak to bude vypadat v praxi? Příklad pana Jaroslava
Abychom pochopili, jak nová pravidla reálně ovlivní běžný život, podívejme se na konkrétní situaci. Pan Jaroslav, aktivní řidič z České republiky, oslaví v roce 2030 své 66. narozeniny a právě v tomto roce mu skončí platnost jeho řidičského průkazu skupiny B.
Podle nových pravidel směrnice (EU) 2025/2205, která budou v té době již plně implementována, nebude muset pan Jaroslav automaticky absolvovat lékařskou prohlídku u svého praktického lékaře jen kvůli věku 66 let. Využije totiž možnost sebehodnoticího formuláře.
Pan Jaroslav při online žádosti přes Portál dopravy vyplní jednoduchý zdravotní dotazník. Pokud v něm neuvede žádné závažné kardiovaskulární či zrakové potíže, bude mu bez nutnosti návštěvy lékaře vydán nový řidičský průkaz, který může mít nově i digitální podobu v mobilní aplikaci. K lékaři na povinnou prohlídku půjde až po dovršení 70 let, jak ukládá český zákon.
Musí všichni k lékaři při každém prodloužení?
Dalším velkým strašákem, který zaplavil sociální sítě, je mýtus o povinných fyzických prohlídkách pro každého řidiče při každé výměně dokladu. Internetová média šířila zprávu, že bez razítka od lékaře už nový průkaz nikdo nedostane.
Skutečnost je však mnohem modernější a méně byrokratická. Směrnice umožňuje členským státům nahradit fyzickou návštěvu lékaře pro běžné skupiny (AM, A, B) pouhým vyplněním sebehodnoticího formuláře.
Klasické lékařské vyšetření se stává povinným pouze v případě, že z tohoto screeningu či sebehodnocení vyplyne podezření na zdravotní nezpůsobilost. Pokud jste zdraví, žádné fronty v čekárnách vás nečekají.
Zpřísnění pravidel: Zrak a začínající řidiči
Nová legislativa však přináší i reálná zpřísnění, která mají zvýšit bezpečnost na evropských silnicích. Významné změny se týkají požadavků na zrak pro skupinu B.
Nově je vyžadována zraková ostrost obou očí (i s případnou korekcí) nejméně 0,5. Horizontální zorné pole musí činit nejméně 120 stupňů, s minimálně 50 stupni vlevo i vpravo a 20 stupni nahoru a dolů.
V případě monokulárního vidění, tedy při ztrátě zraku na jednom oku, se požaduje ostrost zbývajícího oka nejméně 0,5, což je mírné zmírnění oproti předchozí směrnici 2006/126/ES, která vyžadovala 0,6.
Velkou pozornost směrnice věnuje také začínajícím řidičům. Zavádí se pro ně povinná celounijní zkušební doba v délce nejméně 2 let od získání prvního řidičského průkazu. Během této doby budou platit přísnější postihy za alkohol a drogy a jejich průkaz bude označen kódem 98.01.
Těžší elektromobily a konec trestů bez hranic
Pro držitele řidičského oprávnění skupiny B přináší směrnice i jednu velmi pozitivní zprávu týkající se hmotnostních limitů. Po 2 letech držení průkazu bude možné řídit vozidla s alternativními pohony, například elektromobily, s hmotností až do 4,25 tuny namísto standardních 3,5 tuny. To usnadní přechod na ekologičtější dopravu.
Zároveň se schválením této směrnice byla přijata i souběžná směrnice (EU) 2025/2206. Ta zajišťuje, že zákaz řízení uložený za závažný delikt v jednom členském státě bude automaticky platit v celé Evropské unii. Piráti silnic už se tak nebudou moci schovat za hranice.
Jaký je časový harmonogram změn?
Standardní platnost řidičských průkazů pro skupiny AM, A a B zůstává stanovena na 15 let. Členské státy ji však mohou zkrátit na 10 let, pokud průkaz slouží zároveň jako národní doklad totožnosti.
Členské státy mají nyní dostatek času na přípravu. Lhůta pro transpozici směrnice do národních zákonů je stanovena do 26. listopadu 2028. Plné uplatňování nových pravidel pak bude zahájeno 26. listopadu 2029.
Zdroje článku: Získání řidičského průkazu v EU - Your Europe, Podmínky platnosti řidičského průkazu v členských zemích EU, TEXT v úplném znění: 32006L0126 — CS — 22.07.2014, Výměna řidičského průkazu a jeho uznání v zemích EU - Your Europe, europarl.europa.eu, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková