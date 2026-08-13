Nejlepší náplň do zapékaných cuket. Stojí pár korun a přivede Vás na pokraj extáze

Cuketa je zelenina, která v českých zahradách i na talířích zažívá skutečný boom. Původně pochází ze Střední Ameriky, kde ji pěstovali už Aztékové, do Evropy se dostala až v 16. století. Dnes ji najdete prakticky v každé zahrádce – roste rychle, je nenáročná a jedna rostlina dokáže vyprodukovat i desítky plodů za sezónu.
V kuchyni je cuketa všestranná. Můžete ji grilovat, smažit, přidávat do salátů nebo péct z ní sladké buchty. Nejčastěji se ale setkáte s plněnými cuketami – klasikou, kterou zná každá česká rodina. Většina lidí sahá po osvědčené variantě s mletým masem, rýží a rajčaty. Funguje to, chuť je známá, ale má to jeden háček – cena.
Mleté maso dnes není levná záležitost a pokud chcete naplnit čtyři až pět cuket, snadno se dostanete přes stovku. Proto stojí za to vyzkoušet alternativu, která je nejen šetrnější k rozpočtu, ale překvapivě i chuťově zajímavější – náplň se žampiony a sýrem.
Žampiony mají výhodu, že po tepelné úpravě získají hutnou, téměř masitou konzistenci. Když je nakrájíte najemno a opečete na pánvi s cibulí, vytvoří základ, který náplni dodá potřebnou strukturu. Přidaná smetana nebo zakysaná smetana pak celou směs spojí do krémové hmoty, která se skvěle doplňuje s jemnou chutí cukety.
Sýr hraje v receptu dvojí roli. Samotné náplni dodá slanost a navrch vytvoří zlatavou kůrčičku, která je po upečení křupavá. Nejčastěji se používá eidam nebo gouda, ale zafunguje i hermelín nebo niva, pokud máte rádi výraznější chuť.
Suroviny
- cukety – 4 ks střední velikosti
- žampiony – 300 g
- cibule – 1 větší
- smetana ke šlehání nebo zakysaná – 150 ml
- sýr (eidam, gouda) – 150 g
- olej – 2 lžíce
- sůl – podle chuti
- pepř – podle chuti
Postup přípravy
- Cukety podélně rozpůlte a lžící vydlabejte dužinu. Nevyhazujte ji – bude součástí náplně.
- Dužinu nakrájejte najemno, stejně jako žampiony a cibuli.
- Na pánvi rozehřejte olej, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět.
- Přidejte nakrájené žampiony a dužinu z cuket, osolte, opepřete a restujte, dokud se neuvaří tekutina.
- Sundejte z plotny, vmíchejte smetanu a polovinu nastrouhaného sýru.
- Cuketové lodičky položte do vymazané zapékací mísy, naplňte je připravenou směsí a posypte zbylým sýrem.
- Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 25–30 minut, dokud cukety nezměknou a sýr nezezlátne.
Časté chyby se týkají hlavně konzistence náplně. Pokud žampiony orestujete nedostatečně, pustí při pečení vodu a náplň bude řídká. Proto je důležité nechat je na pánvi dostatečně dlouho, aby se tekutina odpařila. Další problém bývá s cuketami samotnými – když je necháte v troubě příliš dlouho, rozpadnou se. Ideální je, když jsou měkké, ale stále drží tvar.
Náplň můžete obměňovat podle toho, co máte zrovna po ruce. Funguje s přidaným česnekem, bylinkami jako bazalka nebo oregano, nebo s nakrájenými sušenými rajčaty. Někteří lidé přidávají uvařenou rýži nebo kuskus, aby byla náplň sytější – v tom případě stačí vmíchat dvě až tři lžíce uvařené rýže do hotové směsi.
Zapékané cukety se žampiony a sýrem jsou důkazem, že dobrá kuchyně nemusí být drahá. Stačí pár základních surovin, trocha času a ochota vyzkoušet něco jiného než obvyklou masovou klasiku. Výsledek je lehký, chutný a peněženku nechá v klidu.
Zdroje článku: dairyfarmersofcanada.ca, courgescie.com, Cuketa – Wikipedie, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková