Jak změní AI práci v Česku? 4-denní pracovní týden a daň pro roboty. Svět vstupuje do nové epochy

Když šéf ChatGPT nakreslí budoucnost: Méně práce, víc peněz?
Šestého dubna 2026 se na světě objevil třináctistránkový dokument, který vypadá jako scénář sci-fi filmu. Firma OpenAI, která stojí za ChatGPT, v něm předložila plán, jak by měl vypadat svět, až umělá inteligence dospěje k takové síle, že předčí člověka skoro ve všem. Šéf firmy Sam Altman v materiálu s názvem Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First nabízí recept, jak zajistit, aby lidé kvůli robotům neskončili na dlažbě.
Celá vize stojí na třech pilířích: spravedlivém rozdělení bohatství, které AI vytvoří; tvrdé kontrole rizik – kyberútoků, biologických hrozeb, autonomních zbraní; a nakonec přístupu k technologiím pro každého, aby se z AI nestala výsada elit.
Daň z robotů a peníze pro všechny
Tady začíná ta opravdu šťavnatá část. OpenAI navrhuje pilotní programy pro 32hodinový pracovní týden bez snížení platu. Pracovali byste jen čtyři dny, ale výplata by zůstala stejná. Firma chce naví převrátit daňový systém naruby – místo zdaňování lidských platů by se víc platilo z firemních zisků, kapitálových výnosů a automatizované práce. Ano, čtete správně: daň z robotů.
A pak je tu bomba jménem Veřejný majetkový fond. Stát by vlastnil aktiva, která AI zhodnocuje, a občanům by z toho pravidelně posílal dividendy. Jako když máte akcie, jenže tyhle by patřily všem. Systém by doplňovala automatická sociální záchranná síť – propustili vás kvůli robotům? Stát okamžitě zvýší podporu. A přístup k pokročilé AI by byl základním lidským právem, stejně jako elektřina.
Jak by to fungovalo tady? Příklad z Česka
Zkusme si to představit na příkladu. Česká účetní firma, dvacet lidí, papíry, faktury, reporting. Majitel nasadí AI agenty od OpenAI, kteří převezmou 60 % rutinní práce – přepisování dokladů, párování plateb, základní výkazy. Všechno běží samo.
Co teď? Místo propouštění přejde firma na čtyřdenní týden při plné mzdě. Pátek mají lidi volno, můžou se vzdělávat nebo odpočívat. Stát sníží daně z mezd, ale zato zavede daň z robotické kapacity – ze softwarových licencí a z vyššího zisku firmy, který díky AI vyskočil o 40 %. Část těchto peněz putuje do národního fondu, odkud každý občan dostane měsíčně třeba dva tisíce korun jako „AI dividendu“.
Zní to skvěle, že?
A teď ta studená sprcha
Jenže realita má ostré zuby. Internetová média začala okamžitě šířit, že se tyto změny schvalují v Evropské unii nebo že OpenAI sama zavádí čtyřdenní týden. Není to pravda. Jde o diskusní materiál, který nemá žádnou legislativní váhu. Nikde se nic neschvaluje.
A pak je tu komentář z diskuse pod článkem na technologickém portálu, který to shrnuje drsně, ale trefně: „Celé to zní jako pohádka. Sam Altman nejdřív vytvoří technologii, která lidem vezme práci, a pak se tváří jako spasitel, který navrhuje peníze zadarmo. V reálu ty zisky shrábne pár korporací v Silicon Valley a naši politici akorát zdaní lidi ještě víc, zatímco roboti žádné daně platit nebudou, protože firmy najdou kličky v daňových rájích,“ píše uživatel v diskusi na serveru Lupa.cz.
Technologičtí analytici jdou ještě dál. Upozorňují na propastný rozpor mezi tím, co OpenAI říká veřejně, a tím, co dělá v zákulisí. Zatímco dokument prosazuje ochranu zaměstnanců a bezpečnost, firma aktivně lobbuje proti přísné regulaci AI. Úspěšně oslabila části evropského Aktu o AI. V USA tlačila na veto kalifornského bezpečnostního zákona SB 1047, který měl zavést tvrdou odpovědnost za rizika spojená s vývojem velkých modelů.
Utopie, nebo chytrý marketing?
Odborníci proto mluví o „policymercial“, tedy o reklamě maskované jako politická vize. Firma podle nich domestikuje pojem superinteligence, zabalí ho do uklidňujícího jazyka sociálních dávek a snaží se tak otupit odpor veřejnosti i vlád. Je pokrytecké nabízet utopické sociální systémy, když tatáž firma tvrdě lobbuje proti jakékoliv reálné právní odpovědnosti za bezpečnost svých modelů.
OpenAI sice podpořila výzkum těchto témat granty do výše 100 tisíc dolarů a kredity pro API v hodnotě až milion dolarů. Do uzávěrky v červnu 2026 přijala přes 400 podnětů. Jenže otázka zůstává: Jde o upřímnou snahu pomoci lidstvu, nebo jen o promyšlený marketingový tah, který má zakrýt komerční zájmy technologického giganta?
Čtyři dny v práci a peníze od státu znějí skvěle. Jenže než začnete snít, zkuste se zamyslet, kdo z toho všeho opravdu profituje.
Zdroje článku: openai.com, techpolicy.press, policycommons.net, zenvanriel.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý