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Představte si, že mezi dvěma zahradami stojí staré drátěné pletivo. Jeden z majitelů ho chce nahradit betonovými panely za 80 000 korun. Sousedovi oznámí, že jeho podíl bude 40 000 korun. Soused ale o betonový plot nestojí a s výměnou nesouhlasí. Právě v takové situaci je důležité vědět, co lze po druhém vlastníkovi požadovat.
O vlastnictví plotu nerozhoduje pravá strana
Podle tradovaného pravidla pravé ruky má každému patřit plot po pravé straně při pohledu z ulice. Český občanský zákoník takové pravidlo nestanoví. U plotu, který tvoří rozhradu mezi sousedními pozemky, naopak vychází z domněnky, že je společný. Pokud se prokáže, že patří pouze jednomu vlastníkovi, tato domněnka ustoupí.
Kdy se řeší oprava a kdy stavba nového plotu
Podle § 1026 občanského zákoníku musí vlastník udržovat rozhradu v dobrém stavu, pokud by jejím poškozením mohla sousedovi vzniknout škoda. Jestliže hrozí, že hranice mezi pozemky přestane být kvůli poškození rozpoznatelná, může kterýkoli soused požadovat opravu nebo obnovení rozhrady. Paragraf sám neurčuje, že sousedé mají každou opravu platit napůl.
U společného plotu záleží i na pravidlech správy společné věci. Pokud jeden spoluvlastník zaplatí práci bez souhlasu druhého, zákon za určitých podmínek připouští náhradu nutných výdajů na záchranu společné věci nebo poměrnou náhradu v rozsahu jejího zhodnocení. Oprava uvolněného sloupku a nahrazení celého pletiva betonovými panely jsou dva různé zásahy.
Povinnost oplotit pozemek může za podmínek § 1027 občanského zákoníku uložit soud. Rozhoduje na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu. Oplocení musí být potřebné k tomu, aby soused mohl nerušeně vykonávat své vlastnické právo, a nesmí bránit účelnému užívání dalších pozemků.
Betonový plot za 80 000 korun. Kdo ho zaplatí?
V uvedeném příkladu samotná faktura sousedovi povinnost zaplatit 40 000 korun nevytvoří. Pokud chtějí majitelé společné pletivo vyměnit, mohou si předem písemně ujasnit, jak bude nový plot vypadat, kolik bude stát a kdo uhradí jakou část.
Jestliže se nedohodnou, může zájemce zvážit samostatný plot celý na vlastním pozemku a na vlastní náklady. Musí přitom respektovat pravidla pro umístění stavby i případná práva souseda ke stávajícímu oplocení.
Kdy plot potřebuje povolení stavebního úřadu
Podle přílohy č. 1 stavebního zákona patří oplocení do výšky dvou metrů mezi pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše mezi drobné stavby. Takový plot nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Vyšší oplocení nebo plot mimo zastavěné území a zastavitelnou plochu zpravidla spadá do režimu jednoduchých staveb, které povolení vyžadují.
I u drobné stavby mohou platit další požadavky, například kvůli památkové ochraně. Povolení stavby a možnost zasáhnout do společného plotu jsou dvě samostatné otázky. I když pro nový plot nepotřebujete povolení stavebního úřadu, musíte respektovat vlastnická práva souseda.
Zdroje článku: e-Sbírka, mze.gov.cz, e-Sbírka, Zákon občanský zákoník, 89/2012 Sb., § 1011 až § 1114, účinné od 1. 1. 2026, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Povolování jednoduchých a ostatních staveb - přechodná ustanovení podle zákona č. 283/2021 Sb., fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský