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Beran
Berani se do výzev pouštějí s vervou a málokdy se vzdávají. Když se jim daří, snadno získají pocit, že vědí, jak na to, a přeslechnou lidi, kteří by zvolili jiný postup. Až vám někdo příště poradí, zkuste se ho nejdřív zeptat, proč by to udělal právě tak. Možná si všiml něčeho, co vám v zápalu práce uniklo.
Úkol měsíce: Zeptejte se někoho blízkého na názor a v klidu ho zvažte, i když se na věc díváte jinak.
Býk
Když se Býci pro něco rozhodnou, jen tak je od toho neodradíte. Právě díky vytrvalosti často dotáhnou do konce i věci, které by jiní dávno vzdali. Při společném rozhodování se ale stejná vlastnost může projevit jako tvrdohlavost. Okolí pak snadno získá dojem, že už je rozhodnuto a na jeho názoru příliš nezáleží.
Býci navíc umějí být přesvědčiví. Někdy tak dlouho vysvětlují výhody svého návrhu, až druhý člověk ustoupí, aby už měl od dohadování klid. Pokud se vás rozhodnutí týká obou, dejte druhému prostor říct, s čím má problém. Možná zjistíte, že jeho výhrada má jednoduché řešení.
Tip měsíce: Až se zaseknete na svém návrhu, zeptejte se druhého, jaké řešení by vyhovovalo jemu.
Blíženci
Blíženci dokážou rozproudit rozhovor i u stolu, kde se skoro nikdo nezná. Když je ale téma nadchne, snadno si vezmou víc prostoru, než si sami uvědomují. Zkuste si příště všimnout, kdo se ještě nedostal ke slovu. Třeba má k tématu historku, která by vás ani nenapadla.
Výzva měsíce: Až budete mít chuť přidat vlastní zážitek, položte nejdřív doplňující otázku člověku, který právě mluví.
Rak
Raci si často všimnou, že někdo potřebuje pomoct, ještě než si o to řekne. Sami ale někdy čekají stejně pozorný přístup a mrzí je, když okolí jejich potřeby neodhadne. Pokud vás něco trápí, zkuste to říct ve chvíli, kdy se o tom ještě dokážete bavit v klidu.
Úkol měsíce: Až vás přepadne pocit, že je všechno na vás, řekněte si o pomoc s jednou konkrétní věcí.
Lev
Lvi se obvykle cítí dobře v roli člověka, který strhne ostatní a ujme se vedení. Jejich jistota umí dodat odvahu celé skupině. Když si ale příliš zvyknou na to, že mají hlavní slovo, mohou přehlédnout, kolik práce odvedli ostatní. Podobně je to s kritikou. Zvlášť před lidmi může i drobná výtka zasáhnout jejich hrdost.
Za sebejistým vystupováním se navíc někdy skrývá obyčejné zklamání nebo nejistota. Okolí ocení, když Lev dokáže říct, co ho mrzí, nebo uzná vlastní chybu. V napjaté situaci může taková věta ukončit dohadování o tom, kdo za co může.
Tip měsíce: Když se vám něco nepovede, zkuste nahlas pojmenovat jednu věc, kterou byste příště udělali jinak.
Panna
Panny mají cit pro detail. Všimnou si chyby v tabulce i drobnosti, která by za týden mohla zkomplikovat celý projekt. Potíž nastává, když stejnou pozornost věnují i věcem, na nichž výsledek příliš nezávisí. Kolegové pak po odevzdání práce slyší hlavně to, co ještě mohli udělat lépe.
Vysoké nároky mívají Panny i samy na sebe. Právě proto jim někdy chvíli trvá, než připustí, že různými cestami se dá dojít ke stejně dobrému výsledku. Před každou připomínkou si zkuste ujasnit, jestli je změna důležitá, nebo jen odpovídá vašemu vkusu. Ušetříte tím čas sobě i ostatním.
Úkol měsíce: Jednou denně někoho upřímně pochvalte. Dopřejte mu chvíli, aby si pochvalu užil, a případné připomínky si nechte na jindy.
Váhy
Váhy se v nepříjemném rozhovoru často snaží zachovat klid. Někdy přikývnou, přestože mají výhrady, a později se k celé věci v duchu vracejí. Máte-li jiný názor, zkuste ho vyslovit rovnou. Včas řečená drobná námitka se obvykle řeší snáz než dlouho hromaděná nespokojenost.
Výzva měsíce: Až budete mít chuť ze zdvořilosti přikývnout, řekněte klidně, jak to vidíte vy.
Štír
Štíři se rádi vyznají v tom, co se kolem nich děje. Když jim na něčem záleží, mají sklon hlídat i detaily, které by klidně mohl převzít někdo jiný. Zkuste druhým svěřit část rozhodování. Pokud se domluvíte na výsledku, mohou si k němu najít vlastní cestu.
Tip měsíce: Nechte jednou výběr programu, místa nebo způsobu práce na někom jiném.
Střelec
Střelci se rádi podělí o to, co zažili a k čemu při tom dospěli. Rozhovor ale může ztratit lehkost, když každé vyprávění skončí radou nebo poučením. Až vám někdo popíše zkušenost odlišnou od té vaší, zeptejte se, co si z ní odnesl.
Úkol měsíce: Poslechněte si něčí názor od začátku do konce a chvíli počkejte s vlastní odpovědí.
Kozoroh
Kozorozi bývají cílevědomí a umějí ocenit dobře odvedenou práci. Snadno jim ale unikne, čeho si na sobě cení lidé s jinými prioritami. Někdo je pyšný na to, že si udělal víc času na rodinu, jiný si po náročném období konečně našel prostor na koníček. Zkuste se lidí kolem sebe zeptat, co v poslední době udělalo radost jim.
Výzva měsíce: Oceňte u někoho vlastnost, která nesouvisí s výkonem. Třeba laskavost, humor nebo trpělivost.
Vodnář
Vodnáři rádi přicházejí s nápady, které by ostatní nenapadly. Někdy je nová možnost nadchne natolik, že rychle přejdou důvody, proč lidem vyhovuje dosavadní postup. Než navrhnete změnu, zjistěte, co na něm oceňují. Jejich zkušenost vám může pomoct vlastní nápad dopracovat.
Tip měsíce: Vyzkoušejte jeden osvědčený postup a všimněte si, proč se ho lidé drží.
Ryby
Ryby často vycítí změnu nálady dřív, než o ní někdo promluví. Ani dobrý odhad se ale nemusí pokaždé trefit. Když máte pocit, že se něco děje, zeptejte se. Stejná přímost vám pomůže, když sami něco potřebujete a okolí vaše náznaky přehlíží.
Úkol měsíce: Řekněte někomu blízkému jednou větou, co právě potřebujete nebo co vás trápí.
Pamatujte, že horoskopy mají čtenářům nabídnout inspiraci, nadhled a možnost podívat se na aktuální životní situace z jiné perspektivy. Berte je proto jako vodítko k zamyšlení, nikoli jako pevně danou předpověď – i když hvězdy se prý málokdy mýlí.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová