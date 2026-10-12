Dýňová semínka z trouby: recepty na váš stůl

Dýňová semínka nemusí skončit v koši společně s vydlabanou dužinou – naopak, v troubě z nich během chvilky vykouzlíte báječně křupavou pochoutku. Nejprve je pořádně očistěte od zbytků dýně, propláchněte je vodou a důkladně osušte. Vyzkoušejte si základní verzi, kdy semínka smícháte s trochou oleje, solí a rozprostřete je v jedné vrstvě na plechu vyloženém pečícím papírem. Pečte je při 170 °C přibližně 15 až 20 minut a během pečení je jednou nebo dvakrát promíchejte. Pozor, semínka umí zezlátnout velmi rychle! A nebo si vykouzlete neobvyklou verzi dýňových semínek. Níže máte pár nápadů.
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