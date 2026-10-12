Motocykl Jawa Pérák šokoval Paříž. Stroj se skrytým světlem a pružinami zničil konkurenci

Když se po válce v Paříži představila nová červená Jawa, konkurence ztuhla úžasem. Revoluční motocykl vznikal v naprostém utajení přímo před očima okupantů a navždy změnil světové silnice.
Poválečný motocykl Jawa dvě stě padesát označovaný jako Pérák představuje jeden z největších triumfů československého strojírenství dvacátého století. Výjimečnou sbírku motocyklů značky Jawa a kompletní technické výkresy dnes uchovává
Národní technické muzeum v Praze ve své dopravní expozici. Vývoj spalovacích motorů i historická jednostopá vozidla prezentuje také Technické muzeum v Brně v oddělení historických vozidel. Výrobní čísla a statistiky rozsáhlého exportu do více než stovky zemí světa zachycuje magazín Statistika&My Českého statistického úřadu. Právní ochranu známého loga i technických řešení eviduje Úřad průmyslového vlastnictví v databázi ochranných známek a pravidla maloobchodního prodeje tehdejších technických výrobků vymezoval občanský zákoník číslo 40 z roku 1964 Sbírky zákonů.
Na motorku bez papírů si příslušníci Veřejné bezpečnosti vůbec netroufly. Absurdní státní vyhláška udělala z mopedu Stadion nedotknutelný stroj pro učně Odvážný odboj v pražské dílně: Jak vznikal motocykl pod dohledem okupantů
Příběh slavného stroje začal v nejtěžších letech druhé světové války. Nacistické úřady nařídily továrně v Praze na Pankráci zastavit veškerou výrobu civilních vozidel a přejít na zbrojní opravy vojenské techniky. Zakladatel podniku František Janeček i jeho nejbližší spolupracovníci však odmítli rezignovat na budoucnost značky. Skupina odvážných konstruktérů pod vedením Josefa Jozífa začala po večerech v přísném utajení rýsovat zcela nový motocykl pro mírové časy.
Vývojáři pracovali s vědomím, že jim za hospodářskou sabotáž hrozí trest smrti. Jednotlivé součásti vyráběli tajně v různých dílnách a prototypy maskovali vojenskou zelenou barvou i falešnými znaky německé firmy DKW. Zkušební jezdci dokonce s těmito stroji najezdili tisíce testovacích kilometrů po protektorátních silnicích přímo před zraky hlídek. Tato neskutečná odvaha umožnila, že v okamžiku květnového osvobození mělo Československo k dispozici hotový moderní motocykl připravený k okamžité sériové výrobě, což o dekádu později inspirovalo také tvůrce, kteří vyvinuli lehký
moped Stadion. Pohled na elegantní křivky motocyklu Jawa Pérák a kompaktní uložení dvoudobého jednoválce. Geniální tvary Josefa Jozífa: Proč se světlomet spojil s vidlicí
Pérák se od tehdejší světové produkce lišil na první pohled. Zatímco většina zahraničních výrobců stavěla motocykly jako změť trubek, drátů, táhel a oddělených skříní, Josef Jozíf přišel s revolučním konceptem ucelené kapotáže. Přední světlomet byl elegantně zapuštěn do teleskopické vidlice, nádrž plynule navazovala na rám a karburátor byl schován pod hliníkovým krytem. Stroj působil čistým, aerodynamickým dojmem a řidič se při jízdě neušpinil od unikajícího oleje.
Zásadní inovace se však ukrývala na zadní nápravě. Starší předválečné motocykly měly zadní kolo uloženo napevno v rámu, což znamenalo velmi tvrdou a únavnou jízdu po rozbitých cestách. Jozífův tým vyvinul zadní odpružení s kluzáky a vinutými pružinami ukrytými v pochromovaných pouzdrech. Právě tyto pružiny daly stroji nesmrtelnou lidovou přezdívku Pérák. V kombinaci se čtyřstupňovou převodovkou se samočinným vypínáním spojky při řazení nožní pákou vznikl stroj, který předběhl svou dobu o celá léta, podobně jako o generaci později zabodoval
moped Babetta.
Jezdili na ní rybáři a ženy z družstva v obyčejném šátku. Nenápadný moped přitom předběhl dobu unikátní polovodičovou elektronikou Pařížské zemětřesení roku 1946: Konkurence zůstala v předválečné éře
Když se na podzim roku 1946 otevřely brány slavného pařížského autosalonu, stala se expozice značky Jawa středem pozornosti celého motoristického světa. Zatímco britské, francouzské i americké značky vystavovaly pouze mírně upravené předválečné modely s tuhým rámem a otevřenou technikou, Československo předvedlo zářivě červený Pérák se zlatými linkami. Motocykl působil jako zjevení z jiné planety a odborná porota mu udělila zlatou medaili.
Srdcem vystaveného typu jedenáct byl spolehlivý dvoudobý jednoválec o objemu dvě stě čtyřicet devět kubických centimetrů s výkonem devět koní. Dokázal uhánět rychlostí až sto kilometrů za hodinu při příznivé spotřebě kolem tří litrů paliva na sto kilometrů. O dva roky později doplnila nabídku silnější dvouválcová verze Jawa tři sta padesát typ osmnáct, která nabídla výkon dvanáct koní a maximální rychlost sto patnáct kilometrů za hodinu. V oblasti automobilů vzbudila v zahraničí podobný rozruch až luxusní
Tatra 603. Dochovaný stroj Jawa dvě stě padesát Pérák vystavený v technickém muzeu jako ukázka poválečné konstrukce. Klenot pro sto dvanáct zemí: Exportní zázrak i domácí nedostatek
Úspěch v Paříži odstartoval nevídanou vlnu zahraničních objednávek. Pérák se stal nejvýznamnějším vývozním artiklem československého průmyslu a putoval do sto dvanácti zemí na všech kontinentech. Zvláště oblíbeným se stal v západní Evropě, v Indii i v Jižní Americe. Pro státní pokladnu znamenal stálý přísun tolik potřebných deviz, což však mělo stinnou stránku pro domácí zájemce. Na československém trhu byl Pérák nedostatkovým zbožím přidělovaným pouze na poukazy.
Výroba Péráka pokračovala až do roku 1954, kdy jej na výrobních linkách vystřídala slavná Kývačka. Celkem opustilo brány závodů přes sto osmdesát tisíc kusů obou objemových tříd. Pérák určil základní designový směr na dvě desetiletí dopředu a dodnes platí za vrcholnou ikonu československého průmyslového výtvarnictví. Mezi sběrateli veteránů patří k nejcennějším a nejvyhledávanějším strojům, které dokazují genialitu domácích inženýrů v těch nejtěžších časech.
Vzduchem chlazený osmiválec a vládní luxus. Tatra 603 vozila elitu ČSSR Přehled technických parametrů motocyklu Jawa 250 Pérák typ 11
Technický parametr Hodnota a popis Výrobce motocyklu Zbrojovka Brno národní podnik závod Jawa Praha Roky sériové výroby Od roku 1946 do roku 1954 Typ spalovacího motoru Dvoudobý vzduchem chlazený jednoválec Zdvihový objem motoru Dvě stě čtyřicet devět kubických centimetrů Maximální výkon Devět koňských sil při čtyřech tisících otáčkách Převodové ústrojí Čtyřstupňová převodovka s nožním řazením Přední zavěšení kola Teleskopická vidlice s vinutými pružinami Zadní zavěšení kola Kluzákové teleskopické jednotky s pružinami Maximální rychlost Sto kilometrů za hodinu Spotřeba pohonných hmot Tři litry směsi benzínu a oleje na sto kilometrů Často kladené otázky o motocyklu Jawa Pérák
Proč dostal motocykl přezdívku Pérák? Pojmenování vzniklo podle zadního odpružení rámu. Kluzákové jednotky s vinutými pružinami zajišťovaly komfortní jízdu, což byl obrovský rozdíl proti dřívějším motocyklům s pevným zadním kolem.
Jak mohl vývoj probíhat za okupace? Konstruktéři pracovali v naprostém utajení po skončení pracovní doby. Díly vyráběli tajně v různých provozech a testovací prototypy natírali vojenskou zelenou barvou s falešnými německými značkami. V čem spočíval úspěch na autosalonu v Paříži? V roce 1946 většina světových výrobců nabízela zastaralé předválečné konstrukce. Jawa předvedla ucelený moderní design se zapuštěným světlem, krytým motorem a odpruženým rámem, za což získala zlatou medaili. Zdroje fotografií Motocykl Jawa 250 Pérák typ 11: Addvisor / Wikimedia CC 4.0 Detail konstrukce motocyklu Jawa Pérák: Patrik Veltruský / Wikimedia CC 2.0 Historický motocykl Jawa 250 Pérák v muzeu: Zala / Wikimedia CC 4.0