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Motocykl Jawa Pérák šokoval Paříž. Stroj se skrytým světlem a pružinami zničil konkurenci

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Legendární motocykl Jawa dvě stě padesát Pérák vznikal v naprostém utajení před očima okupantů. Po válce způsobil na autosalonu v Paříži celosvětovou senzaci a stal se milníkem moderního motocyklového designu.
Červený historický motocykl Jawa dvě stě padesát Pérák z profilu

Červený historický motocykl Jawa dvě stě padesát Pérák z profilu

Zdroj: Addvisor / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 20:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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