Nejmohutnější žena planety odhodila stud. Z gigantických stehen běhá mráz po zádech

- Při výšce 170 centimetrů se její soutěžní hmotnost stabilně pohybuje na hranici jednoho metráku.
- Na sociálních sítích s nadsázkou přirovnává svou mohutnou spodní polovinu těla k mytickému kentaurovi.
- Na Instagramu pravidelně motivuje více než milion věrných sledujících ke změně životního stylu.
- Ve světě silových sportů drží prestižní světové rekordy v mrtvém tahu i v armliftingu.
- Otevřeně čelí kontroverzím spojeným s extrémním objemem a spekulacemi o užívání podpůrných látek.
Konec nenápadného přežívání v koutě
Dnes zastavuje dopravu a budí obrovský rozruch, kamkoliv vkročí. Kdo by při pohledu na chodící horu svalů hádal, že v raném mládí trpěla zoufalým nedostatkem průbojnosti? Elitní silová sportovkyně Nataliya Kuznetsová zpočátku vůbec nepomýšlela na dráhu oslnivé profesionálky. Prvotní kontakt s litinovými kotouči pramenil z naprosto prozaické touhy po lepší kondici a mírném zpevnění postavy. Jakmile však okusila opojný pocit ze zvedání těžkých břemen, drobná dívka v ní definitivně ustoupila do pozadí. V chladných zdech lokální posilovny objevila nečekaný talent pro budování masivní muskulatury. „Dřív jsem představovala ukázkovou ustrašenou myšku. V současnosti mě zastavují cizí lidé na chodníku a ten neustálý zájem do mých žil vlévá čerstvou sílu,“ svěřila se v otevřeném povídání pro portál Golder's News and Sport.
Anatomie mytického tvora
Udržet si titánské proporce vyžaduje hraniční nasazení. Zářivá hvězda ruské scény šokuje primárně dolními končetinami, jejichž obvod drtí i zavedené mužské kulturisty. Sama ke svému nadpozemskému vzhledu přistupuje s nečekaně osvěžujícím humorem. Když nedávno publikovala na síti fotografii gigantických stehen, připojila k ní lišáckou řečnickou otázku: „Skutečně si myslíte, že kentauři už dávno vyhynuli?“
Vybudování takového svalového korzetu se pochopitelně neobejde bez stoprocentního odevzdání. Stovky zvednutých tun oceli, precizní kalkulace každého přijatého gramu bílkovin a obrovská mentální odolnost tvoří neprůstřelný základ její rutiny. „Ani ve snu by mě dříve nenapadlo, kam až to jednou dotáhnu. Jenže každodenní kontakt s činkami mě neúprosně hnal neustále kupředu,“ reflektuje svůj strmý vzestup obletovaná Amazonka.
Hradba proti virtuální zlobě
Kde se objevuje extrémní odlišnost, tam raší toxická kritika. Enormní tělesný rozvoj budí vášnivé debaty a pochopitelně přitahuje i nemilosrdné rýpaly poukazující na neoddiskutovatelný vliv dopingu. Úspěšná závodnice si z jedovatých komentářů těžkou hlavu nedělá. Ostré odsudky odráží s naprostým klidem a soustředí se výhradně na svou věrnou komunitu. „Každinký centimetr nového vlákna představuje prolitý pot a tisíce hodin utrpení mezi stroji,“ poznamenala rezolutně na adresu svých nepřejícníků.
Její profil nefunguje primárně jako vizuální deník, nýbrž jako mocný nástroj vlivu. Prostřednictvím obrazovek neúnavně přesvědčuje zástupy žen, ať odhodí zažité společenské okovy a začnou plnit své vlastní tužby. Ocelové kotouče ukovaly z plaché školačky nezlomnou bytost, jejíž sebevědomí dalece přesahuje zdi posiloven. „Pravidelný trénink vám nenadělí jen mohutnou figuru. V první řadě získáte obrovskou psychickou odolnost nezbytnou pro absolutní důvěru ve vlastní schopnosti,“ shrnula podstatu svého životního stylu suverénní vládkyně železa.