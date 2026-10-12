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Monika Absolonová před koncertem k padesátinám zhubla tak, že jí byly šaty velké. Filip Vaněk musel zasáhnout

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Zpěvačka Monika Absolonová musela před svým koncertem v pražském O2 universu nechat zmenšovat připravené kostýmy. Zhubla díky speciálním koktejlům.
Monika Absolonová

Monika Absolonová

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 19:14

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