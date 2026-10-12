Monika Absolonová před koncertem k padesátinám zhubla tak, že jí byly šaty velké. Filip Vaněk musel zasáhnout

Monika Absolonová před koncertem k padesátinám zhubla tak, že jí byly šaty velké. Filip Vaněk musel zasáhnoutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Monika AbsolonováZdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 12.10.2026 19:14
Televizní seznamka Naked Attraction se vrací na obrazovky. Monika Timková se objeví ve VIP speciálu, běžné...
Moderátor Karel Voříšek slaví 63. narozeniny. Na televizní obrazovce působí desítky let. V soukromí tvoří...
Tento týden v seriálu Ulice přinese vypjaté momenty a těžká rozhodnutí. Obyvatelé Křečovic se musí...
Britský herec John Nettles, známý jako šéfinspektor Barnaby ze seriálu Vraždy v Midsomeru, slaví 83....
Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...Všechny články tohoto autora →
- Módní bilance týdne: Od rudé róby Kostkové k podprsence s medvídky Toulové
- Monika Babišová sladila celý outfit do jediné barvy. Výsledek vypadal draze, ne však dokonale
- Princezna Kate ukázala barvu podzimu: Tmavě zelená letos vítězí nad černou
- Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen: Jako modelka a návrhářka fanouškům udělala obří radost