Operátor přidal 05. října TV kanál bez reklam a zcela zdarma. Je tu ale háček, o kterém se nemluví

Operátorem, který za novinkou stojí, je T-Mobile Czech Republic. Halloweenské kino není klasický televizní kanál v běžném slova smyslu, ale kurátorovaný playlist filmů z Videotéky MAGENTA TV, vložený přímo do elektronického programového průvodce. T-Mobile ho popisuje jako obsah bez reklam a bez doplatku. Jenže právě tady začíná háček, o kterém se tolik nemluví: „zcela zdarma“ platí výhradně pro zákazníky, kteří už mají placenou službu MAGENTA TV, a to minimálně v tarifu S Plus nebo vyšším. Kdo MAGENTA TV nemá, nebo ji má v nižší variantě, na Halloweenské kino nedosáhne. Navíc je celá akce časově omezená a trvá jen několik říjnových týdnů.
Co přesně Halloweenské kino je a kde ho najdete
Představte si ho jako sezonní filmovou kolekci, kterou T-Mobile vytáhne z nabídky své Videotéky a na pár týdnů jí přidělí vlastní pozici v programovém průvodci. Divák nemusí nic hledat ani aktivovat, stačí přepnout na příslušnou pozici v EPG. Podle tiskové zprávy T-Mobilu z října 2025 bylo Halloweenské kino v ročníku 2025 dostupné od 15. října do 3. listopadu na EPG pozici 19. Pro letošní ročník 2026 T-Mobile posunul start na 5. října, konec na 2. listopadu a kanál přesunul na pozici 23.
MAGENTA TV přitom funguje napříč zařízeními: na chytré televizi, telefonu, tabletu, počítači i set-top boxu. Službu lze sledovat až na šesti zařízeních současně, takže Halloweenské kino není vázané jen na jeden televizor v obýváku.
Tři vrstvy háčku, které marketingová zkratka zakrývá
Formulace „zcela zdarma“ zní univerzálně. Realita je užší.
- Placená vstupní podmínka. Halloweenské kino je bonus uvnitř služby MAGENTA TV od tarifu S Plus výše. Samotný tarif je placený produkt. Kdo není zákazníkem MAGENTA TV nebo má jen základní variantu, obsah neuvidí. Nejde tedy o nabídku pro celý trh ani pro všechny mobilní zákazníky T-Mobilu.
- Časové omezení. Kanál existuje jen několik týdnů kolem Halloweenu. Jakmile akce skončí, playlist z EPG zmizí. T-Mobile veřejně nespecifikuje, které jednotlivé tituly případně zůstávají dál samostatně ve Videotéce.
- Není to klasický TV kanál. Nejde o celoplošné lineární vysílání, ale o tematický VOD playlist. Marketingově silné slovo „kanál“ evokuje něco trvalejšího a dostupnějšího, než jaká je skutečnost.
Důležité je dodat, že T-Mobile tyto podmínky v oficiálních materiálech uvádí a neskrývá je. Problém je spíš v tom, jak snadno se zkratka „nový kanál zdarma“ šíří bez kontextu. Člověk, který by si MAGENTA TV pořizoval jen kvůli halloweenské kolekci, by za „zcela zdarma“ zaplatil měsíční tarif.
Proč to T-Mobile dělá opakovaně
Halloweenské kino není ojedinělý experiment. T-Mobile provozuje sezonní tematické VOD kanály pravidelně. Na produktové stránce MAGENTA TV najdete zmínky o Vánočním kinu (letos od 3. prosince do 15. ledna), Valentýnském kinu (9.–28. února) i Letním kinu, které se vrací každé prázdniny. K tomu loni přibylo České kino spuštěné ke Dni české státnosti nebo celoroční Dětské kino.
Veřejná čísla sledovanosti T-Mobile nezveřejňuje. To, že se formát opakovaně vrací, ale naznačuje, že si interně obhájil svou existenci. Platforma MAGENTA TV měla podle shrnutí roku 2025 celkem 325 tisíc uživatelů. To je publikum, pro které má sezonní obsah smysl jako retenční nástroj. Operátor tak drží diváky u své služby a zároveň jim dává důvod neodcházet ke konkurenci.
Co dělat, když kanál v průvodci nevidíte
Pokud jste zákazníkem MAGENTA TV s tarifem S Plus nebo vyšším a Halloweenské kino v EPG nenacházíte, zkuste několik věcí:
- Vypněte filtr oblíbených kanálů a přepněte zobrazení na „Všechny kanály“. Skrytý filtr je jedním z častých důvodů, proč lidé nový kanál nevidí.
- Restartujte aplikaci nebo set-top box.
- Ověřte si v sekci Můj T-Mobile, že máte aktivní správný tarif televizní služby.
- Zkontrolujte, na jaké EPG pozici kanál hledat. V ročníku 2025 to byla pozice 19, letos je to pozice 23.
Pokud ani po těchto krocích kanál nevidíte, zbývá kontaktovat technickou podporu T-Mobilu.
Halloweenské kino je fajn bonus pro toho, kdo už MAGENTA TV platí. Pro všechny ostatní je slovo „zdarma“ spíš marketingová zkratka než realita.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík