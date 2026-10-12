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Generace Z se vysmívá koženým obalům na telefon. Jenže boomeři možná vědí něco, co mladí nepochopili

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Kožený knížkový obal se stal internetovou zkratkou pro „boomer telefon“. Parametry současných folio obalů ale ukazují, že výsměch míří vedle.
Kožený obal na telefon

Kožený obal na telefon

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 18:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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