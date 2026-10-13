Skořicovo-pekanové rolky s karamelovou chutí jsou nadýchané, voňavé a ideální ke snídani

Skořicovo-pekanové jsou přesně ten typ pečení, který na stole působí trochu slavnostně, ale v kuchyni kvůli němu nemusí vzniknout zmatek. rolky tu nechce Kynuté těsto žádné triky, spíš klid, teplo a čas. Když se mu dá prostor a člověk ho zbytečně nehoní, odmění se měkkými rolkami s máslovou náplní, skořicí a pekany, které nahoře příjemně křupnou. Nejlepší jsou ještě teplé, když se spodek od lehce lepí na prsty. To je obvykle chvíle, kdy předsevzetí „dám si jen jednu“ přestává být úplně realistické. javorového sirupu
Nejvíc se tu vyplatí ohlídat teplotu mléka:
má být vlažné, ne horké. Droždí se s vysokou teplotou nekamarádí a byla by škoda těsto zbytečně pokazit hned na začátku. Hnětení neodbývejte, těch osm až deset minut má své opodstatnění, i když se to při práci může zdát jako nekonečně dlouho. Po upečení je rozdíl znát. Někdy i druhý den, pokud tedy nějaká rolka zůstane. Pekany se vyplatí předem opražit nasucho. Ořechy jsou pak voňavější a v náplni nezaniknou. A ještě jedna praktická věc: po upečení nenechávejte rolky ve formě dlouho stát. Pět minut bohatě stačí, pak je vyklopte. Sladká poleva se jinak umí přichytit ke dnu tak pevně, že je to skoro k vzteku. Recept na máslové skořicovo-pekanové rolky
Doba přípravy: 45 minut + kynutí přibližně 1 hodina 30 minut + pečení 35-40 minut Co potřebujeme
Těsto: 185 ml mléka 30 g másla 1 ks žloutku pokojové teploty 1 lžička vanilkového extraktu nebo esence 350 g hladké mouky + na poprášení 55 g extra jemného krupicového cukru 50 g rozinek sultánek 7 g sušeného droždí 1/2 lžíce soli
Poleva do formy: 50 g másla 80 ml javorového sirupu 55 g třtinového cukru 60 g pekanových ořechů máslo na vymazání formy
Náplň: 55 g třtinového cukru 2 lžičky mleté skořice 20 g másla 100 g pekanových ořechů Postup přípravy vláčných skořicovo-pekanových rolek
1. Do menšího rendlíku nalijte
mléko, přidejte máslo a zahřívejte jen do chvíle, než se máslo rozpustí. Rendlík stáhněte z plotny, vmíchejte žloutek a vanilku. Směs má zůstat jen vlažná, ne horká.
2. Do mísy dejte
mouku, cukr, sultánky, droždí a sůl. Přilijte mléčnou směs a zadělejte měkké těsto. Hněťte ho 8 až 10 minut, dokud nebude hladké, pružné a trochu poddajnější než na začátku, kdy se obvykle tváří dost neochotně.
3. Těsto přesuňte do vymazané mísy, otočte ho, aby se ze všech stran lehce obalilo
máslem, zakryjte a nechte kynout na teplém místě bez průvanu asi 1 hodinu. Objem by se měl přibližně zdvojnásobit. Pekany krátce opražte nasucho
4. Kulatou formu o průměru asi
22 cm vymažte máslem. Na dno rozetřete směs z rozpuštěného másla, javorového sirupu, třtinového cukru a části nasekaných ořechů.
5. Vykynuté těsto dlaní stlačte, krátce propracujte a rozdělte na dvě části. Každou část vyválejte na obdélník zhruba
20 × 30 cm.
6. Promíchejte
třtinový cukr se skořicí. Pláty potřete rozpuštěným máslem, posypte skořicovým cukrem a zbylými pekany. Jeden okraj nechte asi 1 cm volný, aby se roláda lépe uzavřela. Srolujte od kratší strany a každou roládu rozkrájejte na 4 kusy.
7. Rolky vložte do formy řezem dolů, jednu umístěte doprostřed a ostatní rozložte kolem ní. Přikryjte utěrkou a nechte ještě přibližně
30 minut kynout.
8. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C, u horkovzduchu na 160 °C, asi 35 až 40 minut. Hotové rolky nechte 5 minut stát ve formě, potom je vyklopte. Nejlepší jsou, když se podávají ještě teplé. Foto: Cooky.cz, Ráno v pyžamu, chuť jako z bistra: Skořicovo-pekanové rolky, které spojují nadýchané těsto, skořici a karamelový šmrnc
TIP: Když doma není javorový sirup, můžete použít med. Recept bude fungovat, jen poleva vyjde o něco hutnější. Javorový sirup tu má přece jen čistší, lehčí chuť. Často kladené otázky o skořicovo-pekanových rolkách
Můžu vynechat rozinky?
Ano. Těstu se bez rozinek nic zásadního nestane. Pokud je doma nikdo nevyhledává, nahraďte je stejným množstvím nasekaných pekanů.
Proč jsou pekany v tomhle receptu tak fajn?
Pekanové ořechy se chuťově dobře potkávají se skořicí i javorovým sirupem. Mají i výživovou stránku: podle Healthline obsahují nenasycené tuky, vlákninu a minerální látky, mimo jiné mangan a zinek. Energeticky jsou ale vydatné, takže hrst úplně stačí.
Jak poznám, že jsou rolky upečené?
Povrch má být zlatavý a při jemném poklepu by měly rolky znít dutě. Pokud se shora barví příliš rychle, ale uvnitř ještě potřebují dopéct, položte přes formu volně kus alobalu.
Dají se připravit dopředu?
Ano. Po stočení je naskládejte do formy a uložte přes noc do lednice. Ráno je nechte dojít na pokojovou teplotu a teprve potom je dejte péct.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline