Mýtus, kterému věří skoro každý: ořechové listí kompost neotráví

Hrabete teď pod ořešákem a listí rovnou nesete do popelnice? Nejste sami, mýtus o „jedovatém“ ořechovém listí koluje každý podzim. Jenže tím vyhazujete kvalitní materiál, který by vám kompost obohatil o tolik chybějící uhlíkatou složku. Listí z ořešáku do kompostu patří, jen je dobré vědět, jak s ním zacházet.
Mýtus má reálný základ. Všechny ořešáky, tedy rostliny s latinským rodovým jménem Juglans, obsahují juglon, látku, která brzdí klíčení a růst jiných rostlin. Strom si tak pod korunou drží konkurenci od těla. Juglon najdete v listech, větvích, kůře, dřevě, a hlavně v kořenech a slupkách ořechů. Nejvíc ho má ořešák černý, náš ořešák královský, kterému se lidově říká vlašák, méně.
Proč juglon v kompostu nevadí
Rozhodující je, že juglon nevydrží. Podle Iowské státní univerzity se na vzduchu, ve vodě a za přítomnosti bakterií rozloží zhruba za dva až čtyři týdny. Oregonská státní univerzita navíc upozorňuje, že listy ho mají nejvíc na jaře, kdežto na podzim, kdy padají, už výrazně méně. V dobře vedeném kompostu se zbytek rozloží.
Nejpřesvědčivější důkaz přinesla slovinská studie z roku 2023, která zkoumala přímo náš ořešák královský. V kompostu ze suchého ořechového listí smíchaného s trávou zůstaly škodlivé látky jen v tak malém množství, že výnos salátu, který v něm vědci pěstovali, nijak neovlivnily.
Jak listí kompostovat
Ořechové listí do kompostu nesypte samotné, ale prokládejte ho jiným materiálem, třeba posekanou trávou, zbytky z kuchyně nebo hnojem. Ty dodají dusík, díky kterému se kompost zahřeje a juglon se rozkládá rychleji. Pomůže i listí nejdřív nadrtit, třeba přejetím sekačkou. Hlídejte vlhkost: kompost nesmí vyschnout, ale ani zůstat promočený. Listí se kvůli vyššímu obsahu tříslovin rozpadá pomaleji než listí z ovocných stromů, takže než z něj bude jemný kompost, počítejte klidně s rokem až dvěma.
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Jedna výjimka ale platí. Slupky ořechů, piliny a štěpka z ořešáku jsou dřevnaté, rozkládají se mnohem pomaleji a juglonu mají víc. Iowská univerzita je doporučuje kompostovat nejméně šest měsíců, než takový kompost použijete k rostlinám citlivým na juglon, jako jsou rajčata. A ještě jedno překvapení ze slovinské studie: suché listí lísky obsahovalo škodlivé látky i po dvou letech kompostování, a autoři ho proto do kompostu nedoporučují.
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The post Mýtus, kterému věří skoro každý: ořechové listí kompost neotráví first appeared on Naše zahrada.