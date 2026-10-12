Stačí zalít jednou za 10 dní: Pohádková krasavice, která se sama ukládá ke spánku, si podmanila české domácnosti. Hledáte dokonalého zeleného parťáka, který zútulní váš domov, vytvoří na parapetu dechberoucí podívanou a přitom po vás nebude požadovat každodenní složitou péči?
Pak je pro vás dekorativní oxalis neboli šťovík nefalšovaným trefením do černého. Tato neuvěřitelně nenáročná pokojovka nabízí za minimum námahy neskutečné množství parády. Na první pohled vás uhranou její něžné listy, které svým tvarem připomínají čtyřlístek či jetelíček, doplněné o záplavu drobných roztomilých kvítků. Ať už s pěstováním teprve začínáte, nebo jen sháníte odolný živý doplněk do obýváku, tenhle fialový i zelený skvost vám bude dělat samou radost.
Proč si oxalis zaslouží místo v domově a jaká má tajemství
Největší předností téhle parádnice je její přizpůsobivost. Šťovík se bez řečí zabydlí v jakémkoliv interiéru. V obchodech narazíte na pestrou paletu barevných variant – od sytě fialových odstínů přes svěží světle zelenou až po fascinující vícebarevné vzory. Zvláště oblíbená varianta Oxalis purpurea dokáže svými temně purpurovými listy okamžitě rozčísnout nudný kout.
Šťovík navíc platí za neuvěřitelného držáka, který bez problémů udýchá i stinnější stanoviště a výkyvy teplot. Schovává v sobě ale i jedno kouzelné tajemství. Jeho listy se během noci nebo za pochmurného deštivého počasí rozkošně sklopí a zavřou jako malé deštníčky. Jakmile vysvitne sluníčko, opět se doširoka otevřou. Váš květináč tak nabízí neustále se měnící podívanou.
Tip: Rozmrazujete maso špatně? Může k vám dorazit i sanitka.
Správná zálivka a substrát: Jak předejít obávané hnilobě kořenů
Aby vám pokojovka dělala radost dlouhé roky, hlídejte hlavně zálivku. Šťovík má rád mírně vlhký podklad, ale dlouhodobé stání ve vodě doslova nesnáší. Nadbytek vláhy totiž nekompromisně vede k hnilobě kořenových hlízek.
Jak tedy správně zalévat?
- Do ruky vezměte konvičku teprve ve chvíli, kdy je horní centimetr zeminy na dotek úplně suchý.
- V hlavním růstovém období (od jara do konce léta) to vychází přibližně na jednu zálivku za 7 až 10 dní.
- Květináč musí mít bezpodmínečně odtokové otvory a na dno nepatří nic jiného než dobrá drenáž.
- Substrát namíchejte lehký a propustný, ideálně promíchaný s perlitem nebo jemným pískem pro bleskový odtok přebytečné vody.
Teplota, hnojení a podzimní zimní spánek
Pro spokojený život vyžaduje teplota v místnosti rozmezí mezi 15 až 24 °C. Pozor dejte na studený průvan při větrání nebo sálající teplo z radiátoru, což rostlinu zbytečně stresuje. V době bujného růstu ji jednou měsíčně přihnojte běžným tekutým hnojivem pro pokojovky rozpuštěným ve vodě. S hnojením to ale nepřehánějte, protože při přemíře živin vytáhne stonky do výšky a ztratí svojí hustou formu.
S příchodem podzimu a zkracujícími se dny může šťovík začít chřadnout. Listy ztrácejí barvu, vadnou a postupně opadávají. V žádném případě se nelekejte, nejedná se o žádnou zákeřnou chorobu. Rostlina se jednoduše ukládá k zimnímu spánku a zatahuje sílu do hlízek. V této fázi okamžitě zastavte hnojení, zálivku stáhněte na úplné minimum a nechte zeminu téměř vyschnout. Na jaře se z hlíny opět vyklubou svěží výhonky.
Zdroje info: Autorka, https://www.gardenersworld.com/how-to/grow-plants/how-to-grow-oxalis/, https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/oxalis-neboli-stovik-pěstovani-pece-a-zazimovani, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/stovik-oxalis-pokojovka-30001020.html
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Stačí zalít jednou za 10 dní: Pohádková krasavice, která se sama ukládá ke spánku, si podmanila české domácnosti first appeared on Naše zahrada.