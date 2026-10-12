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Stačí zalít jednou za 10 dní: Pohádková krasavice, která se sama ukládá ke spánku, si podmanila české domácnosti

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Stačí zalít jednou za 10 dní: Pohádková krasavice, která se sama ukládá ke spánku, si podmanila české domácnosti. Hledáte dokonalého zeleného parťáka, který zútulní váš domov, vytvoří na parapetu dechberoucí podívanou a přitom po vás nebude požadovat každodenní složitou péči?
Šťavel

Šťavel

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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