Noční jablkový šup šup koláč: Vláčný dezert, který se připravuje večer a ráno jen voní z trouby

Tenhle
u nás nevznikl jako promyšlený recept. Spíš jako koláč večerní záchrana. Bylo něco po půl desáté, na další den se nahlásila tchyně na kávu a v kuchyni nic, co by člověk s klidem položil na talíř. Otevřela jsem spíž, chvíli v ní přehrabovala věci a našla Heru, pár jablek a jeden . Nic slavného. Jenže výsledek byl vanilkový pudink překvapivě dobrý. Tchyně si nakonec odnesla recept ještě dřív, než odešla domů. Od té doby ho peču vždycky, když není čas, ale prázdný talíř ke kávě by vypadal trochu trapně.
Na tomhle koláči je příjemné hlavně to, že se s těstem nemusí nijak dlouho bojovat. Neválí se, nevykrajuje,
nečeká se na kynutí. Těsto se jednoduše natlačí do formy a jede se dál. stačí nahrubo nastrouhat, ochutit skořicí a Jablka perníkovým kořením, nechat je chvíli pustit šťávu a až potom přidat vanilkový pudinkový prášek. Ten šťávu částečně stáhne do sebe, takže náplň zůstane pohromadě a nepromáčí spodní vrstvu těsta. Pak už jen drobenka a trouba.
Můj tip: Nastrouhaná jablka nenechte jen tak symbolicky odležet. Dejte jim opravdu 10 až 15 minut. Pudinkový prášek přisypte až potom, ne hned po nastrouhání. Jablka mezitím pustí šťávu a pudink ji pak lépe naváže. Náplň nebude řídká a spodní těsto se zbytečně nerozmočí. Slupku nechte, v hotovém koláči neruší a náplni pomůže držet pevnější tvar. Recept na noční jablkový šup šup koláč z křehkého těsta s drobenkou
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě
Křehké těsto a drobenka: 300 g hladké mouky 175 g hery (nebo jiného tuku na pečení) 6 lžic cukru krupice 1 vanilkový cukr 6 lžic mléka půl lžičky prášku do pečiva špetka soli
Jablková náplň: 3 velká jablka (neloupejte) 1 lžička skořice půl lžičky perníkového koření 1 pytlík vanilkového pudinkového prášku (37 g) Postup přípravy jablkového šup šup koláče s drobenkou
1. Troubu zapněte na
175 stupňů, nejlépe na horní a dolní ohřev. Menší plech nebo zapékací formu o velikosti asi 20 × 30 cm vymažte tukem. Kdo nechce později drhnout rohy, může formu vyložit pečicím papírem.
2. Do větší mísy nasypte
300 g hladké mouky. Přidejte cukr, vanilkový cukr, prášek do pečiva a špetku soli. Potom přidejte 175 g hery nakrájené na menší kousky. Prsty ji zapracujte do mouky, až vznikne sypká drobenková směs. Asi třetinu odeberte stranou do misky, přijde navrch.
3. Ke zbylé směsi nalijte
6 lžic mléka a zpracujte měkké těsto. Mělo by držet pohromadě, ale nemá se výrazně lepit na ruce. Natlačte ho na dno připravené formy. Stačí prsty, případně si pomozte dnem sklenice. Rovné jako podle pravítka být nemusí, u tohoto koláče to nikdo řešit nebude. Foto: Cooky.cz, Noční jablkový šup šup koláč: Vláčný dezert, který se připravuje večer a ráno jen voní z trouby
4. Jablka nastrouhejte nahrubo i se slupkou a dejte je do větší mísy. Přisypte
skořici a perníkové koření, promíchejte a nechte 10 až 15 minut stát, aby pustila šťávu.
5. Teprve potom k jablkům vsypte celý
pytlík vanilkového pudinkového prášku a pořádně promíchejte. Pudinkový prášek nasaje část šťávy a náplň se spojí. Neměla by pak být vodová.
6. Jablkovou náplň rozprostřete na těsto. Snažte se ji rozdělit přibližně rovnoměrně, protože vysoké hromádky se pečou o něco déle a při krájení umí zlobit.
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
7. Na povrch nasypte odloženou drobenku. Do jablek ji nezatlačujte, jen ji volně rozhoďte po celé ploše. Větší kousky nevadí, po upečení bývají na koláči nejlepší.
8. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte
30 až 40 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy drobenka zezlátne a okraje těsta se začnou lehce odtahovat od formy. Střed můžete pro jistotu zkontrolovat párátkem nebo špejlí, měly by vyjít čisté.
9. Koláč nechte ve formě aspoň
20 minut zchladnout, než do něj říznete. Horká jablečná náplň se jinak snadno rozjede do stran. Podávat se dá ještě vlažný, ale i studený. Druhý den má často výraznější chuť, protože koření se v náplni lépe rozleží. Tipy redakce: Výběr jablek: Lépe fungují kyselejší odrůdy, například Granny Smith nebo Jonagold. Kyselost se dobře potká s perníkovým kořením a koláč pak nepůsobí přeslazeně. Záměna hery: Místo hery můžete použít vychlazené máslo. Koláč bude křehčí a chuťově jemnější. Jen počítejte s tím, že těsto může při mačkání do formy trochu víc vzdorovat. Perníkové koření: Pokud ho ve spíži nenajdete, namíchejte skořici, hřebíček, badyán a trochu zázvoru. Výsledek bude podobný. A vůně z trouby zůstane přesně ten typ, kvůli kterému člověk chodí zbytečně často kontrolovat dvířka. Pudink jako pojivo: Vanilkový pudinkový prášek tu není jen kvůli chuti. Hlavní práci odvádí v náplni, kde zachytí šťávu z jablek a pomůže udržet spodní těsto pevnější. U jablečných koláčů to bývá dost častý problém.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline