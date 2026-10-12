Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Noční jablkový šup šup koláč: Vláčný dezert, který se připravuje večer a ráno jen voní z trouby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Koláč, který se peče sám přes noc. Křehké těsto plněné nastrouhanými jablky s vanilkovým pudinkem a zakončené drobenkou. Jednoduchý recept z minimálního počtu surovin, který ráno překvapí celou rodinu.
Fotografie k Nočnímu šup šup koláči

Fotografie k Nočnímu šup šup koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Noční jablkový šup šup koláč: Vláčný dezert, který se připravuje večer a ráno jen voní z trouby
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 22:19

Reklama
Další články z Cooky.cz
Sýrové oplatky jako snadné pohoštění k televizi zvládnete z pár surovin a bez složité přípravy
Sýrové oplatky jako snadné pohoštění k televizi zvládnete z pár surovin a bez složité přípravy
Jogurtové placky jsou rychlé a nebezpečně dobré. Křupnou na povrchu a uvnitř zůstanou hebké
Jogurtové placky jsou rychlé a nebezpečně dobré. Křupnou na povrchu a uvnitř zůstanou hebké

Mražené jogurtové placky v čokoládě jsou zdravá alternativa zmrzliny, kterou zvládnete připravit bez trouby...

Rychlá pomazánka z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky
Rychlá pomazánka z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky

Když potřebuji rychle namazat večeři a nechci nic složitého, sahám po pomazánce z míchaných vajec. Je...

Kuře na slanině si s plotnou hlavu neláme. S americkými bramborami zvládne večeři skoro samo
Kuře na slanině si s plotnou hlavu neláme. S americkými bramborami zvládne večeři skoro samo

Když potřebuji uvařit rychlý oběd a nechci mít plný dřez nádobí, sahám právě po jídlech z jedné pánve....

Vietnamská pho bo z hovězích kostí potřebuje čas, ale odmění se hlubokým vývarem a vůní koření
Vietnamská pho bo z hovězích kostí potřebuje čas, ale odmění se hlubokým vývarem a vůní koření

Pho bo jsem poprvé ochutnala v malé vietnamské restauraci a od té chvíle jsem věděla, že si ji jednou musím...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.