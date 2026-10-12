Jak snadno zjistíte, kolik město zaplatilo za akci či celebritu: Všechny částky najdete podle tohoto postupu

Pokud si kladete otázku, kolik vaše město zaplatilo za známého zpěváka, kapelu nebo hlavní jméno festivalového programu, můžete si to sami zjistit.
Na In-Lifestyle jsme si všimli, že s obecními slavnostmi, poutěmi a městskými festivaly se každé léto vrací k občanům skoro stejná otázka: kdo to vlastně všechno platil a kolik to celé stálo. U akcí hrazených z veřejných peněz se přitom člověk často dostane mnohem dál, než by čekal. Jenže horší je, když se pátrání zastaví u rozčileného komentáře na Facebooku nebo u jedné věty v programu akce.
Kde vůbec začít: registr smluv bývá nejrychlejší cesta
První zastávkou by měl být Registr smluv. Funguje od 1. července 2016 podle zákona č. 340/2015 Sb. Povinné subjekty v něm zveřejňují smlouvy, zpravidla nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření.
Web Registru smluv uvádí, že součástí zveřejnění jsou povinná metadata, tedy mimo jiné smluvní strany, předmět smlouvy, cena a datum uzavření.
Neznamená to ale, že v registru najdete každou smlouvu každé obce. Povinnost se týká mimo jiné obcí s rozšířenou působností a smluv nad 50 000 korun bez DPH, přičemž zákon stanovuje také řadu výjimek.
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V praxi z toho plyne poměrně prostá věc. Pokud si město koncert objednalo přímo a smlouva spadá pod povinnost zveřejnění, částka se dá v registru najít bez větší detektivní práce. Dobře je to vidět na
smlouvě města Kolín na koncert Ewy Farné se skupinou. Uzavřena byla 27. března 2024, zveřejněna 2. dubna 2024 a uvádí hodnotu 510 400 korun bez DPH, tedy 617 584 korun s DPH. Přesně takto někdy vypadá odpověď na otázku, kolik stála hvězda městské akce nebo pouti. Jak hledat krok za krokem, aby člověk neskončil u špatného čísla 1. Hledejte jméno interpreta i název města
V registru smluv se vyplatí zkoušet kombinace názvu obce a interpreta. Ne vždy je smlouva uložená pod jménem zpěváka nebo kapely. Často se objeví pod názvem agentury, případně pod obecnějším popisem typu „smlouva o realizaci uměleckého programu“, „koncert“ nebo „kulturní vystoupení“. Kdo zadá jen jméno interpreta, může snadno přehlédnout záznam vedený přes produkční společnost.
2. Ověřte, zda jde o cenu za samotnou hvězdu, nebo za celý balík
Tady se snadno udělá chyba. Částka uvedená ve smlouvě nemusí být čistý honorář umělce. Může v ní být doprava, technický rider, zvuk, světla, ubytování nebo produkční zajištění. Když předmět smlouvy mluví úzce jen o vystoupení, čte se to snáz. Jakmile je popis širší, je poctivější říct, že jde o cenu za program jako celek, ne nutně o částku, která skončila přímo u interpreta.
Fotografie: Czaszyn / Creative Commons / Attribution 4.0, fotografie z koncertu 3. Podívejte se do rozpočtu a závěrečného účtu obce
Když smlouvu nenajdete, případně chcete vidět širší obrázek, pokračujte přes rozpočet města. Hledejte hlavně položky související s kulturou, slavnostmi, městskými akcemi nebo dotacemi příspěvkovým organizacím. Rozpočet ukáže, kolik obec na podobné akce plánovala, závěrečný účet pak skutečné čerpání rozpočtu. Konkrétní fakturu nebo platbu za vystoupení ale v těchto dokumentech nemusíte najít. Pokud chcete zjistit přesnou částku, může být potřeba dohledat účetní doklad nebo se na něj přímo zeptat obce.
4. Zjistěte, zda akci neplatila příspěvková organizace nebo dotace
Pozor, radnice nemusí být přímým pořadatelem každé akce. Někdy ji platí kulturní dům, městské kulturní centrum nebo spolek, který dostal obecní dotaci. Pokud peníze pocházejí z rozpočtu obce, kraje nebo státu, pořád jde o veřejné prostředky. V takové situaci nestačí hledat jen název města. Je potřeba rozkliknout i příjemce dotací, případně výroční zprávy městských organizací.
Když nic nenajdete, ještě není konec
Když smlouva v registru není, neznamená to automaticky, že město něco skrývá. Může jít o starší akci, nižší částku, jiný pořadatelský model nebo záznam uložený pod názvem, který by člověka hned nenapadl. Pomoci mohou usnesení rady a zastupitelstva, rozpočtová opatření nebo žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., na který odkazuje také web Registru smluv. Pro občana je to obvykle až další krok, ale často velmi účinný.
Do žádosti je dobré napsat co nejkonkrétněji, co hledáte. Například: „Žádám o poskytnutí smlouvy, objednávky, faktury a informace o skutečně uhrazené částce za vystoupení skupiny XY na akci XY konané dne XY.“ Pokud akci pořádala městská organizace, můžete požadavek směřovat i na ni. Podle
ministerstva je standardní lhůta pro vyřízení žádosti 15 dnů, v zákonem stanovených případech ji lze prodloužit nejvýše o dalších 10 dnů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak snadno zjistit, kolik město zaplatilo za akci či celebritu: Částky jsou dostupné na internetu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.