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Jak snadno zjistíte, kolik město zaplatilo za akci či celebritu: Všechny částky najdete podle tohoto postupu

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Pokud si kladete otázku, kolik vaše město zaplatilo za známého zpěváka, kapelu nebo hlavní jméno festivalového programu, můžete si to sami zjistit.
Fotografie Ewy Farné

Fotografie Ewy Farné

Zdroj: Foto: Nextfoto, Ewa Farna na premiéře série Monyová
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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