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Íránské drony vyřadily datová centra Amazonu. Oprava měla trvat 6 měsíců a pořád není hotová, situace je kritická

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Íránské drony letos fyzicky zasáhly nejméně tři datová centra Amazon Web Services na Blízkém východě. Dva měsíce poté opravy stále nejsou hotové.
Datové centrum Amazon, zničené

Datové centrum Amazon, zničené

Zdroj: Mustapha Mohammed Gembu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 20:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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