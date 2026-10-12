Slovenská hora svalů ovládla Prahu. Križánek na Prague Pro rozdrtil evropskou špičku a kvalifikoval se na Olympii

Neděle 11. října, letňanské PVA Expo a finále kategorie Men’s Open, tedy nejtěžší váhy profesionální kulturistiky. Na pódiu stál muž, který o patnáct dní dřív pózoval v Las Vegas mezi šesti nejlepšími kulturisty planety. Michal Križánek, fanoušky přezdívaný „Križo“, přijel do Prahy jako jasný favorit a tuhle roli potvrdil. Vyhrál se skóre 6 bodů, získal 30 000 dolarů, tedy zhruba 653 tisíc korun, a hlavně přímý postup na Mr. Olympia 2027. Vzhledem k objemu, kterým zaplňuje pódium, by se k němu hodilo označení slovenská hora svalů. Za ním se ale odehrál příběh, který z českého pohledu potěší možná ještě víc: další tři příčky obsadili Češi.
Šest bodů a tabulka bez pochyb
Oficiální výsledková listina IFBB Pro League nenechává prostor pro debatu. V první pětce dělí sousední místa vždy stejných šest bodů, jako by rozhodčí pořadí odměřili pravítkem.
|Pořadí
|Závodník
|Body
|1.
|Michal Križánek (SK)
|6
|2.
|Pavel Beran (CZ)
|12
|3.
|Josef Květoň (CZ)
|18
|4.
|Jan Turek (CZ)
|24
|5.
|Krystian Wolski
|30
Za první pětkou zůstali mimo jiné Balázs Koczfán, Joey Farrell nebo Carl Philbrick. Startovní pole bylo mezinárodní, o vítězi ale nebylo sporu.
Čistá výhra v tabulce přesto neznamená, že Križánek předvedl životní formu. Specializovaný web Ronnie.cz, který soutěž sledoval přímo v hale, hodnotí jeho olympijskou podobu jako o něco lepší. V Praze podle reportáže soupeře porazil zaslouženě, a to „objemy a wow faktorem“. Reportéři mluví o „žulově tvrdých svalech“. Podle nás je to přesný popis síly, se kterou Križánek pracuje: nevyhrává jen velikostí, ale tím, že obrovský objem drží tvrdý a pohromadě. I forma, která nebyla úplně vrcholná, mu na evropské pódium stačila.
Česká trojice za slovenským vítězem
Pavel Beran si druhým místem zapsal nejlepší výsledek mezi profesionály. Ronnie.cz ho po Praze označuje za nejspíš nejlepšího aktivního českého profesionálního kulturistu. Josef Květoň dobyl třetí příčku, Jan Turek skončil čtvrtý. Do první desítky se vešel i Jaroslav Jeníček, který skončil desátý.
Česko-slovenský blok v první čtyřce profesionální soutěže IFBB je mimořádný úkaz. Domácí závodníci výsledkově drželi krok, na vítězství ale nesáhli. Šestibodový odstup mezi Križánkem a Beranem je stejný jako mezi Beranem a Květoněm, tedy celé jedno místo.
Kulisa tomu odpovídala. EVLS Prague se prezentuje jako největší kulturistický víkend ve střední Evropě. Letošní 13. ročník nabídl sedm profesionálních kategorií od Men’s Open přes Classic Physique až po Bikini a Wellness. K tomu přidal amatérskou kvalifikaci na profesionální kartu a velký veletrh. Oficiální žebříček prestiže evropských soutěží neexistuje. Díky tradici, startovnímu poli a vazbě na Olympii ale pražská show patří k nejvýraznějším zastávkám na kontinentu.
Z Las Vegas do Letňan
Na Mr. Olympia 2026 v Las Vegas skončil Križánek 26. září šestý se skóre 64. Před ním byli jen Nick Walker, Samson Dauda, Derek Lunsford, Chinedu Andrew Obiekea a Tonio Burton. O dva týdny později se z člena světové špičky stal suverénem evropské profesionální soutěže.
Do Prahy nepřijel poprvé. Vyhrál tu už v roce 2022 a podle Ronnie.cz se stal teprve pátým kulturistou se dvěma tituly z EVLS Prague. Dřív se to podařilo Martinu Fitzwaterovi, Samsonu Daudovi, Roellymu Winklaarovi a Dennisi Wolfovi. Na Križánkovi je navíc vidět, že se mu rok 2026 vydařil celý:
- New York Pro: 2. místo
- Pittsburgh Pro: 1. místo
- Mr. Olympia: 6. místo
- EVLS Prague Pro: 1. místo
Podle databáze Fitness Volt má na kontě 13 profesionálních startů a pět vítězství. Návrat po zranění ramene z roku 2024 tak přetavil v nejlepší sezonu kariéry. Před Olympií v jednom ze svých videí na YouTube popsal svůj cíl: přijet ostřejší, plnější a kvalitnější, ne nutně těžší. Pracoval také na pózování a přechodech mezi pózami.
Vstupenka na Olympii 2027
Praha mu nepřinesla jen pohár. Podle kvalifikačního systému IFBB Pro League trvá kvalifikační období pro Olympii 2027 od 31. srpna 2026 do 12. září 2027. V Men’s Open postupuje automaticky první trojka z Olympie 2026 a vítěz každé otevřené profesionální soutěže v tomto období. Križánek je už zapsán v oficiálním seznamu kvalifikovaných vedle jmen jako Nick Walker, Samson Dauda, Derek Lunsford, Regan Grimes, Andrea Presti nebo Tonio Burton.
Má tak to nejcennější, co si profesionál na podzim může přát: klid. Nemusí se celou příští sezonu honit za nominací. Pokud ještě někde nastoupí, bude to kvůli formě, prémiím nebo fanouškům. Další start v Česku zatím oznámený není.
Ani prémie zhruba 653 tisíc korun nemusí být čistým ziskem. Rozpočet Križánkovy přípravy veřejně známý není. Obecně ale profesionálům rychle rostou náklady na trenéry, doplňky stravy, poplatky federaci, cestování a ubytování. U závodníka, který za jeden rok absolvoval New York, Pittsburgh, Las Vegas a Prahu, jde o celoroční projekt, ne o dvanáctitýdenní dietu.
Kam se může posunout
Olympijská křivka mluví jasně: 12. místo v roce 2022, sedmé v roce 2023, šesté letos. Konkrétní cíl pro rok 2027 Križánek po Praze veřejně nezmínil. Trend ale míří vzhůru. Na medaili by musel přeskočit nejméně tři z pěti mužů, kteří byli letos v Las Vegas před ním, tedy jména jako Walker, Dauda nebo Lunsford. Pokud k pražské tvrdosti přidá olympijskou ostrost, jakou bylo vidět v září, dá se podle nás čekat, že bude v Las Vegas útočit na první pětku.
Letňanská hala mu tentokrát patřila celá. Příští září ho čeká hala v Las Vegas a tam už žádný šestibodový náskok nikdo dopředu nerozdává.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta