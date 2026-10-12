Dcera Davida Švehlíka jde v jeho stopách. Sofie Anna si zahrála před kamerou i se svou maminkou Jitkou Schneiderovou

David Švehlík letos získal Českého lva za minisérii Studna a aktuálně hraje v osmé řadě Kriminálky Anděl. Ačkoliv má před kamerou práce dost, divadelní představení úmyslně omezil, aby netrávil všechen čas mimo domov. Volné večery si šetří pro manželku Vendulu a své děti, včetně dcery Sofie Anny, která se už sama postavila před televizní kamery.
Návrat do Kriminálky Anděl
Televizní diváci znají Davida Švehlíka od roku 2008 jako vyšetřovatele Tomáše Benkovského. Natáčení seriálu Kriminálka Anděl se na čas přerušilo, letos na podzim ale Nova vysílá už jeho osmou sérii. Návrh na obnovení projektu herce zpočátku překvapil.
„Sice mě to překvapilo, ale proti jsem nebyl. Řekl jsem si: zkusím to, když to nepůjde, nechám se zabít,“ řekl nedávno pro Novinky.cz. Rutinu při práci podle svých slov necítí a klidně by pokračoval i do další série, protože mu natáčení s aktuálním týmem vyhovuje.
Letošní rok mu přinesl také první velkou odbornou cenu. Za roli takzvaného starého Brůny v minisérii Studna obdržel po padesátce svého prvního Českého lva. „Bylo to milé. Bylo to povzbudivé. Pozdě nebo brzy? Hlavně mít radost z toho, co děláte,“ zhodnotil získání sošky, kterou si uložil doma na polici.
Večery po boku manželky Venduly
Kromě televizních kamer stojí David Švehlík také na divadelních prknech. Devátým rokem vystupuje s Richardem Krajčem ve hře Deštivé dny na jevišti pražského Divadla Ungelt. Další role ale nevyhledává, aby mohl trávit více času s rodinou a manželkou Vendulou.
„Divadlo mám rád, ale tady mi to stačí. Na divadlo jsem nezanevřel. Jen jsem rád večer doma, s rodinou,“ vysvětlil herec. Jeho otec hrál dříve i pětadvacet představení měsíčně a doma téměř nebyl. Takový styl práce herec opakovat nechtěl.
Svou manželku Vendulu vyvedl letos v říjnu na slavnostní premiéru nového mysteriózního snímku Wirbel. Režisér Tomáš Hubáček film zasadil do prostředí česko-německého pohraničí a David Švehlík v něm ztvárnil postavu samotáře Martina. Vendula na akci dorazila v hnědých pouzdrových šatech doplněných koženou bundou. Ve volném čase herec se svými chlapci plánuje túry po horách a jako lyžař nedá dopustit především na Krkonoše.
Dcera hraje po boku maminky
Premiéru filmu Wirbel si nenechala ujít ani hercova dcera Sofie Anna Švehlíková, která si oblékla široké džínové kalhoty a černé sako. Sofie Anna pochází z prvního manželství Davida Švehlíka s herečkou Jitkou Schneiderovou. Rodiče se rozvedli, když jí bylo šest let.
Ačkoli vystudovala humanitní vědy, postupně se vydala v hereckých stopách svých rodičů. V profesionálním divadle začala působit v roce 2022 a loni se poprvé objevila před kamerou v dramatu Na druhé straně léta. Zahrála si také princeznu Elvíru ve štědrovečerní pohádce Záhada strašidelného zámku a v seriálech Specialisté a Extraktoři se potkala na place se svou maminkou.
Krakonoš v letních vedrech
Na televizní obrazovky se David Švehlík brzy vrátí v další roli. O letošních Vánocích odvysílá televize novou pohádku Krakonoš a básník, která volně navazuje na divácky úspěšný snímek Krakonošovo tajemství.
Natáčení zimního příběhu probíhalo letos v létě a herci museli snášet teploty šplhající ke čtyřiceti stupňům. Švehlík oblékal kostým zahrnující tlusté kalhoty a kabát z kousavého materiálu. K nepohodlí se v odpoledních hodinách v lese přidávali i komáři.
„Párkrát se to stalo. Vedra byla velká občas. Navíc Krakonoš je taky někdy myslivec, takže chodívá v mysliveckém,“ popsal letní podmínky. Role se mu tentokrát hrála o něco snáz, protože si nechal dorůst vlastní vousy, na které mu maskéři pouze přidávali další vrstvy.
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