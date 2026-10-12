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Hledáte méně známé výletní cíle na Moravě? Zřícenina Drahotuš kdysi střežila důležitou obchodní cestu

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Jsou hradní zříceniny známé, které o návštěvníky nemají nouzi, a ty, kam lidská noha tak často nevkročí. Třeba hrad Helfštýn nedaleko Lipníku nad Bečvou je častým cílem výletníků. Věděli jste, že vzdušnou čarou ve vzdálenosti asi jedenácti kilometrů se naproti němu nachází zřícenina hradu Drahotuš? Je to jeden z nejstarších moravských hradů. Jeho historie se začala psát už ve 13. století.
Hrad Drahotuš

Hrad Drahotuš

Zdroj: Foto Miloš Pospa, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 19:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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