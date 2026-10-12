Světelná terapie oka: Nový způsob hojení sítnice

Světelná terapie oka: Nový způsob hojení sítnicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Paní s poškozeným zrakem šla na vyšetření.
Článek byl publikován 12.10.2026 19:04
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