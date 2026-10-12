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Světelná terapie oka: Nový způsob hojení sítnice

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Věkem podmíněná makulární degenerace patří k nejčastějším příčinám ztráty zraku ve stáří. Doposud existovaly jen omezené možnosti, jak postupující poškození středu sítnice zastavit. Moderní oční lékařství však přichází s inovativní metodou foobiomodulace. Tato neinvazivní terapie využívá přesně kalibrované paprsky červeného a blízce infračerveného světla. Léčba probíhá bez jakéhokoli chirurgického zásahu a otevírá nové možnosti pro udržení soběstačnosti pacientů.
Paní s poškozeným zrakem šla na vyšetření.

Paní s poškozeným zrakem šla na vyšetření.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 19:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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