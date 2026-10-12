Vyzvánění v Bílém domě, které vyvolalo smích po celém světě: Kennedyho tiskovou konferenci narušila „kachna“

Bylo krátce po půl dvanácté washingtonského času ve středu 7. ledna 2026. Kennedy stál za pultem v Bílém domě a před novináři vysvětloval, proč Amerika potřebuje „historický reset“ federální výživové politiky. Právě rozváděl myšlenku návratu ke skutečnému jídlu, když místností pronikl nepřeslechnutelný zvuk: hlasité, opakované kvákání kachny. Nebyla to protestní akce ani vtip z publika. Bylo to Kennedyho vlastní vyzvánění telefonu. Ministr se omluvil, telefon rychle ztišil a pokusil se pokračovat. Jenže atmosféra v sále se už změnila. Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová pohotově poznamenala, že kachna je mimochodem také bohatá na bílkoviny. Místnost se znovu rozesmála.
Dvanáct sekund, které zastínily celou tiskovou konferenci
Celý Kennedyho blok na brífinku trval podle
pool reportu od 11:26 do 11:33, tedy pouhých sedm minut. Brífink jako celek probíhal od 11:21 do 12:25 a zahrnoval představení směrnic Dietary Guidelines for Americans 2025–2030, tedy dokumentu, který má formovat americkou výživovou politiku na příštích pět let. Jenže ze všeho, co ten den v Bílém domě zaznělo, si internet zapamatoval jediné: kvákání.
Ještě téhož dne zveřejnil na platformě X účet The Lincoln Project klip s incidentem. Odpovědi se začaly rychle řetězit,
BuzzFeed z něj postavil celý článek a britský The Independent ho převzal do svého zpravodajského bulletinu. Fox News natočil samostatný zpravodajský klip. Video se šířilo napříč anglicky mluvícím internetem a rychle proniklo i do dalších jazykových prostředí. Formulace „smích po celém světě“ se opírá právě o tuto mezinárodní stopu, od amerických serverů přes britská média až po sdílení na sociálních sítích v desítkách zemí. Co vlastně Kennedy představoval, než mu zazvonil telefon
Ironie celého momentu spočívá v tom, že kachna zastínila politicky významný dokument. Nové americké výživové směrnice na roky 2025–2030, které Kennedy s Rollinsovou ten den uváděli, představují výrazný obrat oproti předchozím doporučením:
Důraz na protein u každého jídla Návrat k plnotučným mléčným výrobkům bez přidaného cukru Strop 10 gramů přidaného cukru na jedno jídlo Limit sodíku pod 2 300 miligramů denně pro populaci starší 14 let Výrazné omezení vysoce zpracovaných potravin a slazených nápojů 2–4 porce celozrnných obilovin denně, zelenina a ovoce průběžně během dne
Celý dokument má pouhých deset stran a je psaný nezvykle přístupným, téměř marketingovým jazykem. Federální web k novým směrnicím nese adresu
realfood.gov, což samo o sobě naznačuje, jakým směrem se administrativa vydala. Kennedy není první politik, kterému zazvonil telefon ve špatnou chvíli
Podobné momenty mají v americké politice tradici. Joe Bidenovi v březnu 2016 zazvonil telefon během projevu na Georgetown Law School; situaci odlehčil poznámkou, že toho člověka vyhodí. Donald Trump byl přerušen slyšitelným vyzváněním v sále během oficiálního prezidentského vystoupení v srpnu 2025, což zachycuje i oficiální přepis na govinfo.gov. Kennedyho případ ale dosáhl výrazně větší virality. Důvod je prostý: nebylo to generické vyzvánění, ale kachna. A ta kachna kvákala v Bílém domě při představování federální výživové politiky.
Proč má zrovna americký ministr zdravotnictví jako vyzvánění kachní kvákání, zůstává nezodpovězenou otázkou. Kennedy se k volbě tónu veřejně nevyjádřil a jeho tým incident nijak dodatečně nekomentoval. Sekundární zdroje připomínají jeho dlouhodobou image člověka blízkého přírodě a zvířatům, ale jde o spekulaci, nikoli o vysvětlení.
Kachna jako nechtěný maskot nové výživové politiky
Podle nás je právě tento kontrast tím, co z klipu udělalo virální hit. Formální prostředí Bílého domu, vážný tón federálního brífinku, politicky ambiciózní dokument a do toho vtrhne zvuk, který si člověk nastaví na telefon pro pobavení kamarádů. Rollinsová situaci zachránila pohotovou hláškou o bílkovinách, ale škoda už byla napáchána. Internetová paměť si z celého dne odnesla kachnu, ne revoluci v americkém jídelníčku.
Desetistránkový dokument, který měl změnit způsob, jakým se 330 milionů Američanů stravuje, nakonec prohrál souboj o pozornost s dvanácti sekundami kvákání.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman