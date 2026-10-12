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Banální chyba při podzimním okopávání jahody okamžitě zabije. Zasypané srdéčko zničí agresivní hniloba

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Podzimní péče o jahodový záhon rozhoduje o sladké úrodě v příštím roce. Jedna banální chyba při okopávání však sazenice zahubí.
Zahradní jahodový záhon s řádky vzrostlých sazenic jahodníku na podzim

Zahradní jahodový záhon s řádky vzrostlých sazenic jahodníku na podzim

Zdroj: Eirian Evans / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 20:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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