Banální chyba při podzimním okopávání jahody okamžitě zabije. Zasypané srdéčko zničí agresivní hniloba

Podzimní péče o jahodový záhon rozhoduje o sladké úrodě v příštím roce. Jedna banální chyba při okopávání však sazenice zahubí.
Když na podzim skončí sklizeň posledních remontantních odrůd a záhony jahodníku začnou žloutnout, většina zahrádkářů popadne motyčku a zahradnické nůžky. Snaha o dokonale čistý a nakypřený záhon před příchodem zimy je chvályhodná, ale u jahodníku často nadělá více škody než užitku. Mělký kořenový systém a citlivý růstový vrchol jahodníku totiž neodpouštějí chyby, které jiné zahradní plodiny bez obtíží snesou.
Zahradničtí vědci z britské instituce
Royal Horticultural Society ve svých pěstitelských zprávách potvrzují, že většina zimních ztrát u jahodníku nevzniká mrazem samotným, ale nevhodným podzimním zásahem pěstitele. Dendrologové a agronomové z bavorského zemského ústavu Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau varují zejména před pozdním sežínáním všech listů a příliš hlubokým kypřením půdy v těsné blízkosti trsů. Výzkumníci z francouzského institutu INRAE navíc doplňují, že fyziologické založení květních pupenů pro příští rok probíhá právě během krátkých podzimních dnů v chladu a jakýkoliv stres v tomto období dramaticky snižuje jarní násadu plodů.
S podzimní výsadbou česneku nespěchejte. V teplé zemi před zimou vyraší a mrazy zničí celou budoucí úrodu Anatomie jahodníku: Proč je středové srdéčko tak zranitelné
Abychom pochopili správnou podzimní péči, musíme se podívat na stavbu těla jahodníku. Jahodník je vytrvalá bylina se zkráceným stonkem, kterému pěstitelé říkají krček neboli srdéčko. Z tohoto centrálního uzlu vyrůstají směrem dolů jemné kořínky a směrem nahoru řapíky listů a základy budoucích květenství. Kořeny jahodníku sahají pouze do hloubky patnácti až pětadvaceti centimetrů, což z nich dělá rostlinu mimořádně závislou na podmínkách v horní vrstvě půdy.
Srdéčko rostliny se musí nacházet přesně v úrovni okolního terénu. Pokud při podzimním rytí nebo přihrnování půdy zasypete srdéčko zeminou byť jen o centimetr či dva, vytvoříte pro rostlinu smrtelnou past. Vlhké bahno zablokuje přístup vzduchu k vegetačnímu vrcholu a podzimní plískanice okamžitě spustí hnilobný proces způsobený plísní šedou. Na jaře pak ze středu trsu nevyrazí žádný nový lístek a celá rostlina uhnije.
Přesně opačný extrém nastává, pokud motyčkou odhrnete zeminu příliš hluboko a obnažíte krček s horními kořínky. Jakmile přijdou holomrazy bez sněhu a suchý mrazivý vítr, nechráněné pletivo okamžitě vymrzne a vyschne, podobně jako když v zimě nedostatkem půdní vláhy
uschnou žízní stálezelené keře a živé ploty z tújí. Středové srdéčko jahodníku nesmí být při přihrnování zeminy nikdy zasypáno hlínou. Které listy ostříhat a proč nesmíte záhon posekat sekačkou
Mezi českými zahrádkáři stále přežívá nebezpečný zvyk přejet celý jahodový záhon v říjnu sekačkou na trávu nebo ostříhat všechny listy až k zemi. Tento postup byl v minulosti doporučován pro letní období ihned po červencové sklizni, aby se porost zbavil chorob a stihl do podzimu vytvořit novou listovou plochu. Provést plošné odlistění na podzim je však pro jahodník rozsudkem zkázy.
Listy fungují v chladných měsících jako přirozený sluneční kolektor i jako ochranná peřina. Rostlina v nich fotosyntézou shromažďuje zásobní cukry a škroby, které stahuje do krčku a kořenů pro přežití zimy. Pokud v říjnu rostlinu připravíte o zelené listy, spotřebuje veškeré zbytky energie na zoufalou tvorbu nových výhonů, které první noční mráz spálí. Rostlina vstoupí do zimy zcela vyčerpaná a na jaře nemá z čeho nasadit květy.
Správný podzimní postup spočívá v selektivní probírce ostrými nůžkami. Odstraňujte výhradně staré, uschlé, červenající a skvrnité listy napadené houbovou skvrnitostí, které by mohly sloužit jako líheň spor pro příští jaro. Zelené, zdravé listy tvořící růžici kolem srdéčka vždy ponechte na rostlině bez dotčení.
Podzimní rytí zahrady rozhoduje o příští úrodě. Dokonale urovnaný záhon se totiž přes zimu změní v udusaný beton bez kyslíku Hnojení a zálivka: Dusík je tabu, rozhoduje draslík
Další častou chybou bývá snaha dopřát jahodníku před zimou vydatnou dávku běžného hnojiva nebo čerstvého hnoje. Jakékoliv hnojivo s obsahem dusíku je v podzimních měsících přísně zakázáno. Dusík totiž stimuluje růst měkkých buněčných pletiv plných vody, která nemají šanci vyzrát a promění se při poklesu teploty pod nulu v ledovou kaši.
Podzimní výživa jahodníku musí stavět výhradně na draslíku a fosforu. Draslík zvyšuje koncentraci buněčné šťávy v pletivech rostliny a funguje jako přírodní nemrznoucí kapalina, která chrání buňky před krystalizací vody. Fosfor podporuje regeneraci a zahuštění kořenového vlášení. Aplikujte podzimní draselné hnojivo bez chloru v průběhu října v mírné dávce a záhon důkladně zalijte.
Zálivka před zámrzem půdy je pro jahodník stejně kritická jako pro ovocné stromy. Vzhledem k mělkým kořenům trpí jahody suchými podzimními větry velmi rychle. Pokud v říjnu a listopadu neprší, dopřejte záhonu několik vydatných konví odstáté vody ještě předtím, než půda zamrzne v pevnou desku, podobně jako když půdní vláha rozhoduje o úspěchu při
podzimním rytí zahrady a přípravě půdy na budoucí úrodu. Ochranná nastýlka ze slámy nebo chvojí účinně zabrání promrznutí mělkých kořenů jahodníku. Srovnání materiálů pro zimní zakrytí jahodového záhonu
Následující přehled shrnuje vlastnosti nejčastěji používaných materiálů pro ochranu jahodníku před holomrazy a jejich vliv na zdraví rostlin:
Ochranný materiál Tepelná izolace Prodyšnost pro vzduch Riziko zapaření a hniloby Doporučení pro použití Chvojí z jehličnanů (smrk, borovice) Vynikající Dokonalá, jehličí dýchá Minimální za jakéhokoliv počasí Nejlepší přírodní ochrana pro všechny záhony Čistá suchá pšeničná sláma Velmi vysoká Dobrá, pokud nenavlhne Střední při teplých deštích Aplikovat až po trvalém poklesu teplot k nule Bílá netkaná textilie (30 až 50 g) Vysoká proti větru Dobrá, propouští světlo Nízké při správném napnutí Ideální pro větrná stanoviště, zatížit po obvodu Spadané listí ze stromů Nestabilní Špatná, listí se slepí Kritické, způsobuje hnilobu srdíček Přísně nevhodné, nepoužívat na jahodník Ponechání bez zakrytí Nulová Volná cirkulace vzduchu Riziko mrazového vytahování kořenů Vhodné pouze v oblastech s bohatou sněhovou peřinou
Zahrádkáři nechávají trávu vyšší jako teplou peřinu proti mrazu. Těžký sníh ale dlouhá stébla slepí a vytvoří dokonalý inkubátor pro plíseň Kdy a jak záhon správně zakrýt: Nespěchejte před mrazy
Při zazimování záhonu dělají zahrádkáři často zásadní chybu v načasování. Pokud zakryjete jahodník slámou nebo textilií už v říjnu, kdy denní teploty dosahují patnácti stupňů, pod krytem se vytvoří teplé a vlhké mikroklima. Rostliny začnou znovu rašit, vytáhnou se a plíseň šedá napadne růstové vrcholy ještě před příchodem zimy.
Jahodník potřebuje projít procesem otužování. Lehké podzimní mrazíky kolem minus dvou stupňů rostlinám vůbec neublíží, naopak v nich nastartují ukládání cukrů a zpevní pletiva. Ochrannou vrstvu chvojí nebo slámy pokládejte teprve ve chvíli, kdy půda začíná trvale zamrzat a předpověď hlásí souvislejší mrazy bez sněhové pokrývky.
Slámu nebo větve chvojí klaďte volně přes řádky ve vrstvě silné pět až deset centimetrů. Vrstva nesmí být příliš těžká a udusaná, aby vzduch mohl volně proudit. Na jaře pak nastýlku odstraňte včas, jakmile roztaje sníh a začne rašení, aby se půda pod jarním sluncem co nejrychleji prohřála, podobně jako když včasný jarní úklid chrání trávník před chorobami, jak popisujeme v návodu na
správné poslední sekání trávníku před zimou a prevenci plísně sněžné. Shrnutí hlavních zásad pro úspěšné přezimování jahodníku Při podzimním okopávání nikdy nezasypávejte středové srdéčko jahodníku zeminou. Neodstraňujte všechny listy najednou, ostříhejte pouze staré a houbově napadené části. Na podzim zásadně nehnojte dusíkem, aplikujte výhradně draslík a fosfor pro zvýšení mrazuvzdornosti. Před trvalým zámrzem půdy záhon důkladně prolijte vodou, aby kořeny v zimě netrpěly suchem. S ochranným zakrytím chvojím nebo slámou nespěchejte, aplikujte ho až po příchodu prvních trvalých mrazů. Nikdy nezakrývejte jahodník spadaným listím ze stromů, které zavlhne a udusí růstové vrcholy.