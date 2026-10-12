Rychle a zběsile 7 přišlo o Paula Walkera uprostřed natáčení. Film pomohli dokončit jeho bratři

Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 7, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
V akčním filmu Rychle a zběsile 7 z roku 2015 hlavní hrdinové proskakují mrakodrapy v exkluzivním supersportu, jehož skutečná verze ukrývá v předních světlech přes čtyři sta diamantů. Kaskadéři ovšem tento vzácný originál během natáčení pochopitelně neničili. Výrobce pro štáb postavil speciální kopie, u kterých nahradil původní karbonovou karoserii levnějším sklolaminátem a umístil ji na podvozek z vozu Porsche Boxster. Pomsta za zraněného bratra
Dominic Toretto (
) se svým týmem zneškodnil mezinárodního teroristu a všichni doufají v klidný život mimo zločinecké podsvětí. Minulost je dožene ve chvíli, kdy se objeví britský zabiják Deckard Shaw ( Vin Diesel ). Ten chce pomstít svého mladšího bratra Owena, kterého parta dostala do kómatu, a začne členy rodiny postupně likvidovat. Dominic k zastavení nového nepřítele potřebuje získat sledovací program od tajemného vládního agenta. Obě strany se tak dostávají do zničujícího střetu. Jason Statham
Představitel mstícího se elitního zabijáka se mohl v sérii objevit už dříve. Tvůrci Jasonu Stathamovi původně nabídli roli mladšího bratra Owena (
) v předchozím díle. Kvůli natáčení filmů Parker a Divoká karta se ale britský herec tehdy nemohl produkce zúčastnit a do příběhu vstoupil až jako starší sourozenec Deckard. Ten ve svých akčních scénách používá také československý samopal vzor 61 Škorpion. Luke Evans Pojišťovna zaplatila padesát milionů dolarů
Zásadní ránu pro produkci znamenala smrt
, představitele Briana O’Connera. Herec na konci listopadu 2013 zahynul při autonehodě. V té době měl hotovou zhruba polovinu svých scén. Po několikaměsíční pauze se režisér James Wan rozhodl projekt dokončit a pro chybějící záběry využil počítačovou grafiku, starší nepoužité materiály a hercovy bratry Caleba a Codyho jako dubléry. Průtahy, prodloužení smluv ostatních herců a nákladné digitální triky stály pojišťovnu padesát milionů dolarů. Paula Walkera
Dokončování filmu nesla velmi těžce herečka Jordana Brewster (Mia Toretto). Své výstupy natáčela až v samotném závěru produkce kvůli práci na televizním seriálu Dallas. Většinu scén měla hrát s Walkerem, takže na place musela komunikovat pouze s jeho dubléry, případně točila úplně sama s tím, že filmaři jejího filmového partnera do záběru vložili digitálně.
Závěrečná rozlučková scéna, kde obě hlavní postavy odjíždějí na křižovatce každý jiným směrem, vznikla jako pocta zesnulému Walkerovi. Bílá Toyota Supra, ve které jeho postava sjíždí z hlavní silnice, patřila ve skutečnosti přímo Walkerovi.
Auta padala ze špatného letadla
Pro scénu seskoku aut z letadla filmaři skutečně shazovali vozidla s padáky nad Coloradem, kolem kterých kroužili parašutisté s kamerami na helmách. Akce vyžadovala pečlivé plánování, protože padající vozy se ve vzduchu nevyzpytatelně točily. Ve filmu auta vyskakují z obřího transportního letounu C-17 Globemaster III, do kterého bez problémů najedou dvě vozidla vedle sebe. Ve skutečnosti štáb pro shazování použil menší letoun C-130 Hercules, do kterého se dvě auta vedle sebe nevejdou.
Během vzniku sedmého dílu filmaři zničili přes dvě stě třicet aut. Výraznou úpravou prošel exkluzivní arabský supersport Lykan Hypersport, se kterým hlavní hrdinové proskakují mezi mrakodrapy v Abú Dhabí. Skutečný vůz má v předních světlech přes čtyři sta diamantů, pro potřeby štábu ovšem výrobce postavil speciální modely. Karbonovou karoserii u nich nahradil levnějším sklolaminátem a umístil ji na podvozek z vozu Porsche Boxster.
Roztržené šaty odhalily nečekané spodní prádlo
Pozorným divákům neuniklo několik technických chyb. Když se představitelka Letty (
) popere s členkou ochranky Karou (Ronda Rousey), má na sobě šaty s odhalenými zády, pod kterými chybí spodní prádlo. Jakmile ovšem souboj skončí a šaty se roztrhnou, podprsenka se na herečce zničehonic objeví. Michelle Rodriguez
Další logická trhlina se ukázala v momentě, kdy se Brian potřebuje připojit k vysílači pomocí mobilu. Vytáhne optický kabel a zapojí ho přímo do spodní části svého přístroje. Záběr odhalí, že telefon disponuje pouze běžným portem Micro-USB, ve kterém by takový konektor nemohl fungovat. Ve filmu se ho přesto podaří úspěšně propojit.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).