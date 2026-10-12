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Rychle a zběsile 7 přišlo o Paula Walkera uprostřed natáčení. Film pomohli dokončit jeho bratři

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Natáčení úspěšného filmu Rychle a zběsile 7 zkomplikovala absence hlavní herecké hvězdy. Záskok hercových bratrů a počítačové triky stály miliony dolarů.
Rychle a zběsile 7

Rychle a zběsile 7

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 18:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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