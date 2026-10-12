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Z bývalé skládky má vyrůst hokejový chrám. Majitel mistrovských Pardubic vysvětlil, proč ho město potřebuje

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Tři a půl roku existovala jen na vizualizacích. Teď majitel hokejového Dynama Petr Dědek drží pravomocné povolení a na pardubické Nové Cihelně začala stavba arény pro víc než 22 tisíc diváků. Hotovo má být do tří let.
Z bývalé skládky má vyrůst hokejový chrám. Majitel mistrovských Pardubic vysvětlil, proč ho město potřebuje

Z bývalé skládky má vyrůst hokejový chrám. Majitel mistrovských Pardubic vysvětlil, proč ho město potřebuje

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 19:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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