Z bývalé skládky má vyrůst hokejový chrám. Majitel mistrovských Pardubic vysvětlil, proč ho město potřebuje

Z bývalé skládky má vyrůst hokejový chrám. Majitel mistrovských Pardubic vysvětlil, proč ho město potřebujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Z bývalé skládky má vyrůst hokejový chrám. Majitel mistrovských Pardubic vysvětlil, proč ho město potřebujeZdroj: HC Dynamo Pardubice
Článek byl publikován 12.10.2026 19:06
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