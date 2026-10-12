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Proč Antonelli unikl trestu za traťové limity v Singapuru?

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Kimi Antonelli během Velké ceny Singapuru formule 1 překročil traťové limity hned čtyřikrát. Proč se tedy vyhnul standardnímu pětisekundovému trestu, který za takové prohřešky obvykle následuje?
Proč Antonelli unikl trestu za traťové limity v Singapuru?

Proč Antonelli unikl trestu za traťové limity v Singapuru?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 20:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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