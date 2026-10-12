Proč Antonelli unikl trestu za traťové limity v Singapuru?

Antonellimu během nedělního závodu smazali čtyři časy kol. Dvakrát překročil traťové limity ve druhé zatáčce, jednou v zatáčce číslo 19 a poslední případ zaznamenal během výjezdového kola při restartu po fázi virtuálního safety caru v sedmé zatáčce. Za normálních okolností měl následovat trest. Mercedes však jedno z porušení pravidel zpochybnil a komisaři ho po přezkoumání zrušili. Antonelli tak nakonec vyvázl bez penalizace.
„S FIA jsem mluvil o tom, že nejprve dostal varování a potom přišel další prohřešek. Měl dostat pětisekundový trest. Jeden případ mu původně započítali, ale následně ho přezkoumali a zjistili, že k porušení nedošlo. Mercedes požádal právě o přezkoumání tohoto případu. Proto nakonec pětisekundový trest nepřišel. Antonelli už totiž dostal poslední varování v podobě černobílé vlajky a následně znovu překročil traťové limity. Možná se do toho mohly promítnout i problémy s brzdami, které měl po zastávce v boxech,“ vysvětlil zahraniční komentátor F1 Nelson Valkenburg.
Antonelli popsal problémy při výjezdu mimo trať v sedmé zatáčce následovně: „Při restartu po VSC jsem začal brzdit, ale nic se nestalo. Brzdy měly velmi slabý účinek a málem jsem narazil do zdi. Podmínky na trati byly velmi náročné a brzdový pedál měl navíc dlouhý chod. Do určité míry jsme to ale očekávali. Tři čtvrtiny závodu jsem jel za jiným autem v turbulentním vzduchu, a navíc bylo velké horko. Měli jsme také problém se snímačem brzd, takže jsme neměli k dispozici ani údaje o jejich stavu. Přesně jsme nevěděli, při jakých teplotách brzdy pracují, a musel jsem se spoléhat hlavně na vlastní pocity. Byly ale opravdu horké, protože jsem je dokonce cítil podle zápachu. Nebylo to nic příjemného.“
Sportovní řád FIA stanovuje: „Jezdci musí vynaložit veškeré přiměřené úsilí, aby za všech okolností využívali trať, a nesmějí ji opustit bez oprávněného důvodu.“ Problémy s brzdami by se daly považovat za oprávněný důvod. Italský jezdec však už na začátku roku dostal trest při Velké ceně Velké Británie za zkrácení zatáčky po problému s krytem kola, který mu následně komplikoval cestu do cíle.
Antonelli má v této sezóně na kontě více smazaných kol kvůli překročení traťových limitů během závodů než kterýkoli jiný jezdec. Šéf Mercedesu Toto Wolff po Velké ceně Singapuru situaci okomentoval s nadsázkou: „Až na několik porušení traťových limitů si zachoval chladnou hlavu. Mám skvělou strategii. Přinesu mu z hotelu polštář a dám mu ho pod zadek, aby vůbec viděl na trať, protože mám pocit, že ji takhle nevidí. V polovině závodu už měl tři prohřešky. Zároveň to ale ukazuje, že posouvá hranice a dokáže se potom zase vrátit do správných mezí.“
Antonelliho závodní inženýr Peter Bonington ho během závodu opakovaně upozorňoval na traťové limity. V jednu chvíli mu přes týmové rádio naléhavě několikrát za sebou zopakoval: „Traťové limity, traťové limity, traťové limity.“ Má tedy Antonelli problém s dodržováním traťových limitů, který musí vyřešit?
„Zdálo se, že tentokrát situace trochu vygradovala. Bonington – i když je možné, že jsme jednoduše slyšeli více rádiové komunikace než obvykle – na tento problém kladl výrazně větší důraz. Dokonce i Wolff cítil potřebu zmínit ho přes týmové rádio během zpomalovacího kola poté, co měl Antonelli pódiové umístění jisté,“ uvedl novinář Scott Mitchell-Malm.
„Může vznikat dojem, že se Antonelli stále nepoučuje tak, jak by měl, a zbytečně riskuje. Na druhou stranu by mohl namítnout, že varování za překročení traťových limitů využívá k tomu, aby zjistil, kde přesně leží hranice, a nejprve ji mírně překročí. Díky tomu ji pak dokáže lépe odhadnout. Následně se zklidní a po zbytek jízdy se drží v povolených mezích. V závěrečném stintu měl dobré tempo, přestože mu stále hrozil trest. Pravděpodobně jde o zbytečné riziko, kterého se časem zbaví. Zatím je ale otázkou, zda mu takové chování prochází, nebo si jen hledá správnou rovnováhu. Záleží na tom, jestli se na situaci díváme optimisticky, nebo pesimisticky. Je to zřejmě důkaz toho, že letos jezdí mnohem blíže k limitům než loni. Až příliš často se mu stává, že tuto hranici mírně překročí,“ dodal Mitchell-Malm.
Valkenburg na závěr zdůraznil, že Ital se bude muset v této oblasti postupně zlepšovat: „Věřím, že postupem času bude muset podobné prohřešky trochu omezit. Jak ale bude jako jezdec dozrávat, Bono už nebude muset používat takový tón a ani Toto nebude muset reagovat podobným způsobem. Jde tedy o hledání správné rovnováhy. Možná by situaci změnilo i to, kdyby už měl v kapse titul mistra světa. Celé to jen ukazuje, že se stále vyvíjí a má před sebou ještě kus práce.“