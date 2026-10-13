Napájecí moduly pro AI datová centra zvládnou až 2,5 MW

Rychle rostoucí výkonové nároky AI datových center si žádají nové způsoby výstavby energetické infrastruktury. Společnost Schneider Electric proto představila standardizované prefabrikované napájecí moduly a skidy s výkonem až 2,5 MW, které mají urychlit nasazování infrastruktury pro hyperscale, neocloudová a kolokační datová centra připravená na AI.
Nová řešení využívají zdroje nepřerušitelného napájení UPS typu Galaxy VXL (GVXL) od Schneider Electric. Každý modul poskytuje výkon až 2,5 MW, a jde tak o dosud největší prefabrikované napájecí řešení společnosti integrované do jediného kontejneru.
Řešení fungují jako škálovatelné napájecí bloky a vycházejí z nejnovějších referenčních návrhů Schneider Electric a NVIDIA pro platformu GB300 NVL72, které propojují
řízení napájení a kapalinového chlazení. Zákazníkům tak umožňují rychleji nasadit energetickou infrastrukturu pro vysoce výkonné výpočty (HPC), trénování modelů AI a další úlohy náročné na výkon GPU. Portfolio nabízí samostatné napájecí moduly a skidy ve standardizovaných variantách 2 MW, 2,25 MW a 2,5 MW. Výstavbě datových center připravených na AI tak přináší vyšší rychlost, předvídatelnost a škálovatelnost. Schneider Electric urychluje nasazení infrastruktury pro AI
Rychlý růst AI úloh zvyšuje tlak na provozovatele datových center, kteří musejí infrastrukturu s vysokou výkonovou hustotou nasazovat rychleji a ve větším měřítku. Tradiční napájecí řešení navrhovaná na míru v rámci budovy však mají extrémně dlouhou dodací lhůtu, což komplikuje rozšiřování kapacit hyperscale datových center i poskytovatelů AI a cloudových služeb.
Nový standardizovaný přístup
Schneider Electric zjednodušuje specifikaci, návrh i přípravu cenové nabídky. Díky předem navrženým a standardizovaným produktovým konfiguracím (SKU), optimalizované výrobě a dodavatelskému řetězci lze řešení rychleji uvést do provozu, lépe plánovat termíny a omezit složitost projektů cloudové infrastruktury a infrastruktury pro AI.
„Provozovatelé datových center jsou pod obrovským tlakem, aby infrastrukturu připravenou na AI nasazovali rychleji a ve větším měřítku,“ říká Tarunjeet Sarao, senior viceprezident pro systémy datových center ve společnosti Schneider Electric. „Standardizací prefabrikovaných napájecích systémů a využitím technologie UPS Galaxy VXL jim umožňujeme nasadit škálovatelnou infrastrukturu s vysokou výkonovou hustotou během několika měsíců namísto let. Pomáháme jim tak budovat novou generaci AI továren, AI hubů a rozsáhlé digitální infrastruktury,“ dodává Sarao. Výkonná napájecí infrastruktura pro AI datová centra
Nové prefabrikované napájecí moduly a skidy byly vyvinuty pro AI datová centra nové generace a reagují na rostoucí požadavky na výkonovou hustotu spojené s akcelerovanými výpočty a rozsáhlým nasazováním umělé inteligence.
Prefabrikované napájecí moduly integrují do jediného, ve výrobním závodě otestovaného kontejneru UPS Galaxy VXL, rozváděče, chladicí systémy, lithium-iontové baterie, přípojnicové systémy a systémy distribuce elektrické energie. Napájecí skidy nabízejí stejnou základní elektrickou infrastrukturu v otevřeném rámu určeném pro instalaci v technických prostorách datového centra, tzv. grey space.
Řešení lze kombinovat s modulárními prefabrikovanými IT moduly do kompletních infrastrukturních platforem pro AI, které odpovídají
referenčním návrhům Schneider Electric a architekturám založeným na technologiích NVIDIA. Standardizované napájecí bloky lze opakovaně nasazovat a postupně tak škálovat výkon AI datových center a hyperscale areálů až na desítky megawattů.
https://youtu.be/-JscJt_MCJY
Schneider Electric vyrábí a testuje napájecí moduly v Barceloně
Nová řada prefabrikovaných napájecích modulů a napájecích skidů se navrhuje, vyrábí a testuje v závodě Schneider Electric ve městě Sant Boi de Llobregat u Barcelony. Závod byl nedávno rozšířen, aby uspokojil rostoucí celosvětovou poptávku po modulární infrastruktuře datových center.
Výrobní závod a rozsáhlé logistické centrum patří mezi hlavní evropská pracoviště pro návrh, výrobu a integraci portfolia EcoStruxure Modular Data Center. Nabízí 5 000 m² vyhrazených výrobních prostor a pomáhá plnit požadavky zákazníků na rychlé uvedení do provozu, předvídatelnost a odolnost datových center v éře AI.
Společnost Schneider Electric má více než 15 let zkušeností s modulárními datovými centry a prefabrikovanou napájecí infrastrukturou. Její komplexní portfolio pro AI datová centra zahrnuje napájení, chlazení, racky, software, modulární infrastrukturu a integrované referenční architektury.
Nová napájecí řešení jsou již dostupná v Evropě. Později v letošním roce budou uvedena také v Severní Americe a následně na dalších mezinárodních trzích a v asijsko-pacifickém regionu.
Jiří Štádler