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Napájecí moduly pro AI datová centra zvládnou až 2,5 MW

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Rychle rostoucí výkonové nároky AI datových center si žádají nové způsoby výstavby energetické infrastruktury. Společnost Schneider Electric proto představila standardizované…
VNITNU~1

VNITNU~1

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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