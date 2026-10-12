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Fukal popsal, v čem je Slavia pořád před Spartou. Rozdíl je podle něj v jedné klíčové věci, která rozhoduje tituly

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Slavia po deseti kolech inkasovala šest gólů, Sparta dvanáct. Bývalý reprezentační stoper Milan Fukal v tom vidí rozdíl, který rozhoduje o titulech.
Fukal popsal, v čem je Slavia pořád před Spartou. Rozdíl je podle něj v jedné klíčové věci, která rozhoduje tituly

Fukal popsal, v čem je Slavia pořád před Spartou. Rozdíl je podle něj v jedné klíčové věci, která rozhoduje tituly

Zdroj: David Sedlecký / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 18:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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