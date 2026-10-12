Fukal popsal, v čem je Slavia pořád před Spartou. Rozdíl je podle něj v jedné klíčové věci, která rozhoduje tituly

Oba pražští rivalové po reprezentační pauze vyhráli. Sparta dokonce přesvědčivěji, aspoň podle výsledku. Fukal se ale na 10. kolo Chance Ligy dívá očima obránce. Rozhodující pro něj není skóre, ale to, kolikrát soupeř dostal šanci zápas zlomit. Slavia ve Zlíně zvítězila jen 1:0, přesto měla utkání pevně v rukou. Sparta porazila Pardubice 2:0, ale v některých fázích hrála s ohněm. Podle Fukala se právě na defenzivní stabilitě ukazuje, kdo je skutečným kandidátem na titul. Data po deseti kolech mu dávají za pravdu.
Těsná výhra, která těsná nebyla
Slavia nastoupila ve Zlíně 9. října bez Chaloupka a Kačora. Obranu před brankářem Markovičem tvořili Holeš, Vlček a Zima, v útoku hráli Ayaosi, Chorý a Provod. Šturm v základní sestavě chyběl. Trenér Trpišovský jeho absenci veřejně nevysvětlil. Podle nás šlo o rotaci před cestou do Baku, kde Slavii čekal Sabah v Lize mistrů.
Oficiální zpráva Slavie přitom nepopisuje drama, ale spíš marnost v zakončení. Velké šance měli Nowak, Provod, Vlček, Ayaosi i Chorý. Markovič musel zasáhnout proti Kukučkovi, šlo ale o bezproblémový zákrok. Na konci zápasu řešila Slavia spíš křeče než tlak soupeře. Skóre 1:0 tak zápas popisuje špatně. Slavia nevyhrála výrazněji hlavně proto, že neproměňovala šance, ne proto, že by se musela bránit.
Sparta vyhrála a sama se nechválila
O dva dny později porazila Sparta doma Pardubice 2:0 po gólech Mercada a Zeleného. Připsala si tak třetí čisté konto v řadě. Vypadá to jako jasný návrat do formy. Kapitán Zelený ale po zápase mluvil jinak, než by člověk po takovém výsledku čekal. Jeho rozhovor vyšel na webu Sparty pod titulkem „Zbytečně se dostavame pod tlak“.
Zelený přiznal fáze, kdy Pardubice držely míč a měly nebezpečné situace. Spartu podle něj „podržel Suro“, tedy brankář Surovčík. Ten se dostal i do ankety o hráče zápasu. Pro brankáře je to pochvala, pro obranu před ním spíš varování. Když je gólman nejlepším hráčem zápasu, který jeho tým vyhrál 2:0, něco ve hře před ním nefungovalo.
Tady je jádro Fukalovy úvahy. Čisté konto je výsledek, kontrola nad zápasem je vlastnost týmu. Slavia ve Zlíně ukázala tu druhou věc, Sparta proti Pardubicím hlavně tu první.
Čísla po deseti kolech
Jedno kolo by mohla být náhoda. Tabulka po deseti kolech už ukazuje trend:
|
|Slavia
|Sparta
|Pořadí
|1.
|3.
|Bilance (V-R-P)
|8-2-0
|6-0-4
|Skóre
|26:6
|20:12
|Body
|26
|18
Slavia je jediný tým ligy bez porážky. Sparta prohrála už čtyřikrát. Rozdíl osmi bodů se dá ještě dohnat, rozdíl v defenzivě je ale výmluvnější. Slavia dostala polovinu gólů. Ve vstřelených brankách má navrch o šest gólů, v inkasovaných taky o šest. Pro Spartu je to ovšem horší zpráva: soupeř je lepší v útoku i v obraně, a v obraně výrazně.
Mezi Slavii a Spartou se navíc vklínil Liberec s 20 body a skórem 13:6. Severočeši zatím ukazují, že se dá bránit i bez slávistického kádru. Za nimi je ale tabulka nahuštěná. Sparta, Mladá Boleslav, Olomouc, Jablonec a Teplice jsou od třetího do sedmého místa v rozmezí tří bodů.
Proč na Fukalově hlasu záleží
Fukal, narozený 16. května 1975, nemluví jako fanoušek Slavie. Se Spartou získal dva ligové tituly, v české lize odehrál 197 zápasů. V bundeslize nastoupil ke 109 utkáním za Hamburk a Mönchengladbach, za reprezentaci k devatenácti. Je to stoper, který se naučil hrát v soutěži, kde se tituly vyhrávají hlavně tím, co tým soupeři nedovolí.
Když bývalý sparťan upozorní, že rival je dál právě v obraně, mohou to fanoušci Sparty brát jako provokaci. Fakticky ale nejde o kontroverzi. Fukal jen pojmenoval, co ukazuje tabulka.
Co musí Sparta změnit
Sparta má i vlastní komplikaci. Proti Pardubicím chyběl Adam Karabec, který byl během pauzy součástí reprezentace. Zelený sám řekl, že měl Karabec na ofenzivní hru velký vliv. Kdy se vrátí, klub zatím veřejně nepotvrdil. Stejně je to s Chaloupkem a Kačorem u Slavie. Ta ale ve Zlíně ukázala, že výpadky dokáže pokrýt širší rotací.
Tady je podle nás hlavní poučení z 10. kola. Sparta se může výsledkově nadechnout, tři nuly za sebou nejsou náhoda. Pokud ale chce Slavii skutečně stíhat, čistá konta jí stačit nebudou. Musí hrát zápasy tak, aby brankář nebyl hlavní pojistkou, ale posledním článkem, který skoro nemá co dělat. Takovou sérii zápasů ostatně zažívá Slavia.
Rozdíl mezi rivaly tedy není v tom, že Sparta neumí vyhrávat. Slavia zatím vítězí tak, jak vyhrávají mistři: i v den, kdy jí nic nepadá, má soupeř problém vůbec dojít k její bráně. Sparta k tomu ještě dojít musí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle