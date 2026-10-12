Vražda pražského taxikáře zůstala 20 let bez pachatele. V ruce svíral zakrvácený kapesník, letos byl případ promlčen

Vražda pražského taxikáře zůstala 20 let bez pachatele. V ruce svíral zakrvácený kapesník, letos byl případ promlčenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pražské taxi v centru města.Zdroj: FOTO:Chmee2, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 12.10.2026 19:10
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