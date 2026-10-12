Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vražda pražského taxikáře zůstala 20 let bez pachatele. V ruce svíral zakrvácený kapesník, letos byl případ promlčen

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Před dvaceti lety objevili policisté na Černém Mostě tělo zastřeleného taxikáře Jana P. Případ spadá do kalendáře pomníčků a letos na jaře promlčel.
Pražské taxi v centru města.

Pražské taxi v centru města.

Zdroj: FOTO:Chmee2, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 19:10

Reklama
Další články z kroniQa
Baron z Bítova choval 200 psů a u stolu mu sedávala lvice. Po válce se zastřelil, jeho vycpaní psi zůstali
Baron z Bítova choval 200 psů a u stolu mu sedávala lvice. Po válce se zastřelil, jeho vycpaní psi zůstali
Výbuch na Sibiři vyvrátil miliony stromů, ale kráter po něm nezůstal. Záhada trvá už přes sto let
Výbuch na Sibiři vyvrátil miliony stromů, ale kráter po něm nezůstal. Záhada trvá už přes sto let

Před 118 lety explodovalo nad sibiřskou řekou Podkamennaja Tunguska neznámé těleso. Výbuch zničil miliony...

Otec poslal osmnáctiletého syna vyraždit příbuzné kvůli penězům. Oba nakonec popravili ve stejný den
Otec poslal osmnáctiletého syna vyraždit příbuzné kvůli penězům. Oba nakonec popravili ve stejný den

V březnu 1962 naplánoval Rudolf Polák starší loupež úspor svého švagra na šumavské samotě. Jeho...

Za komunistů stál nákup potravin 208 korun, dnes 708. Z výplaty ale ukrojí mnohem méně, bydlení je jiná písnička
Za komunistů stál nákup potravin 208 korun, dnes 708. Z výplaty ale ukrojí mnohem méně, bydlení je jiná písnička

Srovnání cen z roku 1989 a současnosti odhaluje zásadní rozdíly v síle průměrné mzdy. Zákazníci zaplatili...

Rodina z Výměny manželek zaujala přísným režimem, kterým děti vychovávali. O devět let později syn zastřelil matku s bratrem
Rodina z Výměny manželek zaujala přísným režimem, kterým děti vychovávali. O devět let později syn zastřelil matku s bratrem

Americká rodina z Výměny manželek šokovala přísnou výchovou dětí. O devět let později jeden ze synů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.