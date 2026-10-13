Microsoft uklízí Windows 11: Verze bez otravných funkcí míří hlavně k vývojářům

Microsoft v posledních letech přidává do Windows 11 nové služby, doporučení, widgety i stále těsnější propojení se svým ekosystémem. Teď ale ukázal něco, co působí skoro ironicky. Sám má konfiguraci, která řadu těchto prvků vypne a udělá ze systému podstatně klidnější pracovní prostředí.
Jmenuje se Windows Dev Config a Microsoft jej spojuje s projektem Project Zenith. Nejde o samostatnou spotřebitelskou edici Windows 11, kterou by bylo možné stáhnout jako nové ISO. Jde o automatizovanou konfiguraci určenou především pro vývojářské počítače. Výsledek je však zajímavý i pro lidi, kteří nikdy nenapsali jediný řádek kódu.
Bing pryč, méně rušení a Edge bez zbytečností
Microsoft Windows Dev Config přímo popisuje jako způsob, jak z čerstvé instalace Windows 11 vytvořit čistou pracovní stanici bez zbytečného rozptylování.
Konfigurace například upravuje nabídku Start a vyhledávání, nastavení Průzkumníka souborů, hlavního panelu nebo Microsoft Edge. Podle PCMag vypíná vyhledávání Bingu ve Startu, omezuje zobrazování různých tipů, odstraňuje tlačítko Widgety a aktivuje režim Nerušit.
Změny se týkají také Edge. Jeho první spuštění je méně obtěžující a nová karta může místo směsi doporučeného obsahu a zpráv MSN zobrazit čistší stránku. Zapne se také tmavý režim Windows a v Průzkumníku jsou standardně vidět přípony souborů.
Právě tady vzniká nepříjemná otázka. Pokud Microsoft ví, která nastavení dokážou Windows zjednodušit a zpříjemnit, proč podobnou možnost nenabízí běžným uživatelům přímo při instalaci?
Má to háček. Microsoft z toho udělal nástroj pro vývojáře
Windows Dev Config není jen odlehčovací skript. Současně připraví celý vývojářský počítač. Instaluje například Visual Studio Code, Git, PowerShell 7, Python, .NET SDK, Node.js, PowerToys a také WSL s Ubuntu. Microsoft uvádí, že kompletní nastavení čerstvého počítače zabere zhruba 30 minut a může vyžadovat restart.
Pro programátora je to velmi praktické. Pro člověka, který chce pouze klidnější Windows bez části balastu, už podstatně méně.
Projekt je navíc otevřený a Microsoft jeho konfiguraci zveřejňuje na GitHubu, takže technicky zdatný uživatel ji může spustit i sám. Není to však něco, co by bylo vhodné bez rozmyslu doporučit každému majiteli notebooku. Skript mění řadu nastavení systému a instaluje nástroje, které běžný uživatel vůbec nepotřebuje.