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Microsoft uklízí Windows 11: Verze bez otravných funkcí míří hlavně k vývojářům

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Microsoft má vlastní recept na Windows 11 bez části rušivých prvků, Bingu ve Startu nebo agresivnějšího Edge. Windows Dev Config spojený s Project Zenith ale míří hlavně na vývojáře. Běžný uživatel si podobný režim jedním přepínačem nezapne.
Microsoft uklízí Windows 11: Verze bez otravných funkcí míří hlavně k vývojářům

Microsoft uklízí Windows 11: Verze bez otravných funkcí míří hlavně k vývojářům

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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