Důchody od ledna 2027 vzrostou, vláda dá seniorům také jednorázový příspěvek

Vedle pravidelného zvýšení se koalice dohodla také na jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 korun pro důchodce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) má toto opatření reagovat na očekávaný pokles poměru průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě, který má v roce 2027 klesnout z 41,9 na 40,2 procenta.
Na státní rozpočet má samotná valorizace podle odhadu ministerstva dopad přibližně 10,3 miliardy korun. Z této částky připadá asi 9,2 miliardy na zvýšení základní výměry a dalších 1,1 miliardy na růst procentní výměry nad zákonné minimum. O 0,2 % se mají zvýšit rovněž příplatky k důchodům, což má znamenat dodatečné výdaje kolem čtyř milionů korun.
„Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Přesto očekáváme, že poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 klesne z 41,9 na 40,2 procenta. Považuji za legitimní na tento vývoj reagovat. Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2 000 korun navíc. Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Opozice jednorázový příspěvek kritizuje. „Vláda jednorázově přidavá důchodcům. Mladým zanechává dluhy, za půjčené peníze uplácí své voliče a v zásadě úmyslně přikládá pod kotel mezigeneračního konfliktu,“ napsal na sociální síti X poslanec ODS Jan Skopeček.
Příspěvek kritizují i někteří experti. „Na celém příběhu s důchody je dobře vidět, jaké má vláda priority. Zákonná valorizace jí nestačila, takže důchody zvýšila ještě nad její rámec a k tomu přidala dvoutisícový předvolební dáreček,“ sdělil pro Trade-off Jakub Kuneš, ekonom a ředitel Liberálního institutu. „To všechno v situaci, kdy stát hospodaří s vysokým deficitem. Jinými slovy: ty peníze dnes rozdáváme na dluh a účet pošleme budoucím generacím. Když se však mají hledat peníze na školství nebo jiné investice do budoucnosti, slyšíme, jak je rozpočet napjatý a jak je každý miliardový výdaj problém. Je v tom celkem zvláštní mezigenerační logika: na vzdělání lidí, kteří budou současné důchody financovat, peníze hledáme bolestivě. Na mimořádné přilepšení dnešním důchodcům je ale najdeme bez větších problémů,“ dodává.