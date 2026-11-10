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Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korun

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Vláda schválila investiční plán Ministerstva zdravotnictví v celkové hodnotě 68,6 miliardy korun na období 2027–2034. Prostředky mají podpořit modernizaci nemocnic, rozvoj onkologické péče, operačních sálů, urgentních příjmů i psychiatrických zařízení.
Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korun

Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korun

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:17

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