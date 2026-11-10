Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korun

Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do nemocnic a psychiatrie zamíří investice za 68,6 miliardy korunZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 10.11.2026 15:17
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