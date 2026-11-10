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Zaměstnavatelé dostanou na pracovníky se zdravotním postižením až 90 tisíc ročně na osobu

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Na provozní náklady spojené se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením by zaměstnavatelé mohli získat až 90 tisíc korun ročně na osobu místo dosavadních 48 tisíc. Zvýšení je součástí novely zákona o zaměstnanosti, kterou schválila vláda s předpokládanou účinností od 1. dubna 2027.
Zaměstnavatelé dostanou na pracovníky se zdravotním postižením až 90 tisíc ročně na osobu

Zaměstnavatelé dostanou na pracovníky se zdravotním postižením až 90 tisíc ročně na osobu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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