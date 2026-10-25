Med uložený na špatném místě ztratí chuť i léčivé účinky za pár dní. Stačí jediná změna a vydrží doslova tisíce let

Ve většině českých kuchyní stojí med tam, kde je po ruce. Vedle varné konvice, u trouby, na parapetu nad radiátorem nebo na lince, kam dopadá odpolední slunce. Právě tato místa mu škodí nejvíc. Teplo, pára a světlo působí na sklenici den za dnem a jejich účinek se sčítá. Med pak tmavne, ztrácí květovou vůni a ubývají v něm enzymy, kvůli kterým ho mnoho lidí kupuje přímo od včelaře. Náprava přitom nic nestojí. Sklenici stačí pevně zavřít a přestěhovat do suché a stinné spížní skříňky. Tahle jediná změna rozhoduje o kvalitě medu víc než to, zda jde o akátový, lipový, nebo lesní.
Parapet, sporák, radiátor: kde med v kuchyni strádá nejvíc
Prošli jsme doporučení Českého svazu včelařů, americké oborové organizace National Honey Board i odborné studie. Všechny se shodují: med potřebuje sucho, stín a stálou teplotu. Typická kuchyň mu nabízí opak.
Riziková místa: linka u sporáku, trouby nebo myčky, kde se střídá horko s párou, parapet s přímým sluncem a zimním topením pod oknem, okolí varné konvice a kávovaru, vlhká skříňka pod dřezem nebo u odsavače, lednice, kde med rychle tuhne.
Vhodná místa: suchá spížní skříň daleko od zdrojů tepla, komora nebo spodní police ve spíži, jakékoli stinné místo bez větších teplotních výkyvů.
Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole v textu pro
Český svaz včelařů zdůrazňuje především těsný uzávěr a chladnější suché prostředí. Svaz ve svém letáku doporučuje uzavřené nádoby a teplotu 15 až 20 °C. National Honey Board uvádí pokojovou teplotu a vzduchotěsný obal.
Podle nás nejde o nákup speciální dózy. Rozhoduje režim: čistá sklenice, dotažené víčko a místo mimo teplo, páru a přímé světlo. Kdo tohle dodrží, má z poloviny vyhráno.
Vlhkost jako největší nepřítel: proč med nasává vodu a začne kvasit
Med je hygroskopický, tedy aktivně přitahuje vzdušnou vlhkost. Pod povoleným víčkem v zapařené kuchyni se do něj voda dostává pozvolna a nenápadně. Povrchová vrstva řídne a ve chvíli, kdy obsah vody překročí určitou mez, se probudí kvasinky, které v medu přirozeně přežívají.
Následuje kvašení. Podle podkladů australské Southern Cross University mění kvasinky cukry na alkohol a oxid uhličitý. V uzavřené sklenici tak může vzniknout tlak, víčko se vyboulí a med začne pěnit. Takový med už do spíže nepatří.
Varovné signály kvašení: ostrý kyselý nebo alkoholový zápach, řídká, vodnatá konzistence, často jen v horní vrstvě, pěna nebo bublinky na povrchu, vyboulené víčko a syčení při otevírání, výrazně nakyslá chuť.
Teplo škodí jinak a pomaleji. Zvyšuje obsah hydroxymethylfurfuralu (HMF), látky, která v medu přibývá stárnutím i zahříváním. Současně klesá aktivita enzymů glukozooxidázy, invertázy a diastázy a vyprchávají těkavé aromatické látky. Systematický přehled v časopise Journal of Food Science z roku 2024 popisuje při dlouhodobém skladování také úbytek prolinu, aminokyselin a vitaminů. Med pak chutná plošší, vůně slábne a po přehřátí se mohou objevit karamelové až připálené tóny.
Za hlavní zdroj vlhkosti označujeme domácí zlozvyk: nabírání mokrou lžičkou. Stačí pár kapek vody a v medu vznikne ostrůvek, kde se kvasinkám daří. Lžička proto musí být vždy suchá a víčko je dobré dotáhnout hned po použití.
Krystaly v medu: znak kvality, který zbytečně končí v koši
Zatímco kvašení je důvodem k vyhození, krystalizace patří k přirozeným vlastnostem medu. Český svaz včelařů ji v letáku přímo označuje za známku kvality. Glukóza se postupně uspořádá do krystalů a tekutý med zhoustne, zbělá a ztuhne.
Rychlost tuhnutí závisí na poměru glukózy, fruktózy a vody. Květové medy s vyšším podílem glukózy, typicky řepkový, zkrystalizují i během několika týdnů. Akátový zůstává díky převaze fruktózy tekutý mnohem déle. Krémový neboli pastový med prošel řízenou krystalizací už u včelaře, proto zůstává jemný a dobře roztíratelný.
Zkrystalizovaný med lze snadno vrátit do tekuté podoby.
Státní veterinární správa doporučuje vodní lázeň: Na dno hrnce položte utěrku, aby sklo nestálo přímo na plotně. Sklenici zalijte teplou vodou zhruba do výšky medu. Zahřívejte pozvolna a teplotu vody hlídejte kuchyňským teploměrem. Občas promíchejte čistou a suchou lžičkou.
Úřad uvádí hranici 40 až 50 °C. My doporučujeme opatrnější strop 40 °C, nad nímž enzymy rychle slábnou. Mikrovlnnou troubu raději vynechte, protože med prohřívá nerovnoměrně a místy ho snadno spálí.
Panelák bez sklepa: kam s medem, když má spíž 22 °C
Doporučené chladnější rozmezí pro uložení medu bývá 10 až 18 °C. V běžném českém bytě je ale takové místo vzácné. Státní zdravotní ústav uvádí jako optimální teplotu v obytných prostorách 20 až 22 °C a v panelákové kuchyni s linkou nad topením bývá i tepleji.
Praktická řešení pro byt: nejchladnější vnitřní skříň mimo troubu a radiátor, spodní police spíže, protože teplý vzduch stoupá vzhůru, severní komora nebo nevytápěná chodba, sklepní kóje, ovšem jen suchá a bez pachů.
Kdo se rozhoduje mezi suchou skříní s 21 °C a vlhkým sklepem páchnoucím bramborami, měl by podle nás volit skříň. Med nasává vlhkost i pachy a teplota o pár stupňů vyšší mu uškodí méně než zatuchlina. Ze stejného důvodu nepatří do sousedství kávy, koření, cibule ani čisticích prostředků.
Lednice se nabízí jako snadné řešení, ale National Honey Board uvádí, že chlad krystalizaci urychluje. Med v ní ztvrdne natolik, že se s ním špatně pracuje. Mrazák je pro běžné používání zbytečný a spíž je praktičtější.
Jakou nádobu zvolit:
Obal Hodnocení Sklo se šroubovacím víčkem Ideální: nepropustné, snadno omyvatelné, bez pachu Původní sklenice od včelaře Plně vyhovuje, pokud víčko dobře těsní Potravinářský plast Použitelný, ale některé druhy propouštějí vlhkost Nerez Vhodný pro velká množství u včelařů
Univerzální lhůtu pro spotřebu po otevření zdroje neuvádějí. Doporučujeme napsat datum otevření fixem na víčko. Ušetří to dohadování o tom, která ze tří sklenic ve spíži přišla na řadu jako první.
Česká vyhláška 2026 a tajemství medu, který přečká staletí
Odolnost medu stojí na jednoduché chemii. Obsahuje málo dostupné vody a hodně cukrů, které mikroorganismům odebírají vláhu. Prostředí je kyselé a enzymy produkované včelami vytvářejí peroxid vodíku s antimikrobiálním účinkem. National Honey Board uvádí, že ve vzduchotěsné nádobě zůstává med stabilní desítky let až staletí. Proto se tak často vypráví historka o jedlém medu z egyptských hrobek starém přes 3 000 let.
Nízký obsah vody hlídá i česká legislativa. Od 14. června 2026 platí
vyhláška č. 490/2025 Sb., která nahradila předpis z roku 2003. Pro běžný květový a medovicový med stanovuje: obsah vody nejvýše 20 %, HMF nejvýše 40 mg/kg, diastázovou aktivitu nejméně 8 stupňů Schadeho.
Med se značkou „Český med“ musí splnit přísnější interní normu Českého svazu včelařů, která povoluje nejvýše 18 % vody. Hodnoty HMF a diastázy zároveň prozrazují, jak se s medem zacházelo. HMF s teplem a stářím přibývá, diastáza ubývá. Med opakovaně přehřátý na kuchyňské lince by proto po čase nemusel splnit laboratorní limity, přestože ze včelína odcházel v perfektním stavu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková