Otevřete dnes spíž a podívejte se na olej. Pokud na lahvi uvidíte 1 věc, nesmažte na něm, i když má platnou záruku

Datum minimální trvanlivosti bývá na lahvi oleje daleko dopředu, a tak ji většina z nás bere ze skříňky bez rozmýšlení. Jakmile se ale k oleji dostane vzduch, začne pomalu stárnout bez ohledu na údaj na etiketě. Prvním příznakem bývá nenápadná změna přímo na lahvi.
Kde hledat lepivý povlak
Vezměte lahev a prohlédněte si závit pod víčkem i okraj hrdla, klidně je ohmatejte bříškem prstu. Varováním je mazlavá vrstva, která ulpívá na kůži a připomíná lepidlo nebo zaschlý med. Kapka, která po lahvi stekla teprve nedávno, se chová úplně jinak, zůstává tekutá a stačí ji otřít ubrouskem.
Za lepivou stopou stojí kyslík. Olej, který s ním přichází do styku týdny a měsíce, pomalu tuhne procesem zvaným polymerace, při kterém se jeho molekuly navazují jedna na druhou. Stopu nejčastěji najdete na závitu uzávěru a na stěně lahve, po které při nalévání stékají kapky.
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Lepkavé hrdlo stačí jako důvod lahev prověřit podrobněji. Ještě předtím je dobré vyloučit situace, kdy olej jen vypadá podezřele.
Zakalený olej z lednice většinou nevadí
Olej, který stál ve studené komoře nebo v lednici, může vypadat mléčně a mohou v něm plavat bílé shluky. Jde o ztuhlé složky tuku, které se v teple samy rozpustí, takže po chvíli v kuchyni je olej opět čirý a dál se dá bez obav používat.
Podle samotného odstínu se o čerstvosti rozhodovat nedá. Každý druh oleje má jinou přirozenou barvu a u olivového ji ovlivňuje i odrůda plodů. Pozornost si zaslouží až výrazná změna, kdy olej při pokojové teplotě znatelně ztmavne nebo zmatní proti stavu, v jakém jste ho kupovali.
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Vůně oleje se lépe projeví, když je mírně zahřátý. Odlijte si proto trochu do skleničky nebo na dlaň, chvíli olej prohřejte v rukou a teprve pak přičichněte. Dobrý olej voní sotva znatelně, olivový může připomínat posekanou louku.
Mírně prohřátý olej ve skleničce rychle prozradí zvětralou nebo voskovou vůni, typickou pro žluknutí. Ilustrační foto.
Žluklý olej voní zvětrale a voskově. Když vůně jasnou odpověď nedá, kápněte si olej na špičku jazyka a vzápětí ho vyplivněte. Zkažený olej chutná zatuchle a nepříjemně hořce, u některých lahví i nakysle. Jemná hořkost a pálení v krku jsou přitom u extra panenského olivového oleje známkou čerstvosti.
Ani nos není neomylný, protože úplně první fáze kažení žádný pach nemají. Zvětralá vůně nebo zkažená chuť ale samy o sobě stačí k tomu, abyste lahev vyřadili. Když k nim přibude i lepkavé hrdlo, už není co zvažovat.
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Rychlý přehled pro kontrolu u spíže:
Co zkontrolovat Jak na to Varovný signál Hrdlo a závit Ohmatejte závit pod víčkem a okraj hrdla Mazlavý povlak, který ulpívá na kůži Vůně Trochu oleje mírně prohřejte v dlaních nebo ve skleničce a přičichněte Zvětralý, voskový pach Chuť Kápněte si olej na jazyk a vyplivněte ho Zatuchlá, nepříjemně hořká nebo nakyslá chuť Datum na etiketě slibuje jen kvalitu
Údaj „minimální trvanlivost do“ se týká kvality. Výrobce jím říká, do kterého dne olej při správném skladování nepřijde o chuť ani vůni. Platí to ovšem jen pro neotevřenou lahev. Po otevření se k oleji dostává vzduch. Teplo nebo světlo jeho stárnutí ještě urychlí.
Od chvíle, kdy lahev otevřete, počítejte s tím, že by měla být prázdná zhruba za tři měsíce. Neotevřená lahev uložená v chladu a temnu může být použitelná i nějakou dobu po vyznačeném datu. Před použitím ji ale prověřte čichem a případně i chutí.
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži Co se děje při smažení na žluklém oleji
Žluknutím olej nejdřív ztrácí vlastní ochranné látky, u olivového hlavně polyfenoly. Zároveň v něm přibývají zplodiny oxidace, zejména peroxidy a aldehydy. Když se takový olej dostává na talíř pravidelně, mohou tyto sloučeniny organismus zatěžovat oxidačním stresem.
Při smažení se olej může dostat nad 200 °C a od té hranice oxidace běží rychle, přičemž vznikají i sloučeniny, které zdraví neprospívají. Olej, který začal žluknout už ve skříňce, se tak na pánvi kazí dál.
Jak olej ve spíži ochránit
Podle Společnosti pro výživu patří k nejstabilnějším běžným olejům řepkový a olivový, ani ty ale nesnesou vzduch, teplo a světlo.
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Kyslík je pro žluknutí nezbytný, teplo a světlo celou reakci zrychlují. Víčko proto pevně utáhněte hned, jak odlijete potřebné množství. Doma lahvi vyhraďte místo v zavřené skříňce, kam nesvítí slunce a nesálá teplo od trouby ani sporáku. Při nákupu se vyplatí odhadnout, kolik oleje doma za měsíc opravdu spotřebujete, a podle toho volit velikost lahve.
Zdroje: https://scienceinsights.org/how-to-tell-if-cooking-oil-is-bad-or-rancid/, https://www.yahoo.com/lifestyle/articles/5-signs-bottle-cooking-oil-140000680.html, https://www.theikos.cz/blog/jak-poznat-zkazeny-olivovy-olej/, https://www.vyzivaspol.cz/zluknuti/, https://www.epravo.cz/top/clanky/datum-spotreby-vs-minimalni-trvanlivost-z-pohledu-pravni-upravy-114081.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/kam-davat-olej-30000222.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/17872-jak-skladovat-olej, https://www.prozeny.cz/clanek/6-chyb-kterymi-nicite-olivovy-olej-nevyhazujte-zbytecne-penize-14624, https://learnoliveoil.com/2025/07/07/how-to-tell-if-oil-is-rancid/