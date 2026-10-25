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Ani tuňák, ani losos. Nejzdravější ryba pro mozek a srdce je nejlevnější v celém supermarketu

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Při slově tučná ryba se spousta lidí instinktivně zarazí. Kalorie, tuk, dieta. Jenže právě tuk v mořských rybách patří k tomu nejcennějšímu, co může jídelníček nabídnout. Odborníci na výživu proto čím dál častěji upozorňují na rybu, která leží v chladicích boxech nespravedlivě nepovšimnuta.
Ani tuňák, ani losos. Nejzdravější ryba pro mozek a srdce je nejlevnější v celém supermarketu

Ani tuňák, ani losos. Nejzdravější ryba pro mozek a srdce je nejlevnější v celém supermarketu

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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