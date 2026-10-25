Ani mouka, ani strouhanka. Řízek bude křupavý díky 1 věci, kterou měly babičky vždycky ve spíži

Ve spíži našich babiček stál vedle cukru a kakaa nenápadný balíček s jemným bílým práškem. Babičky po něm sahaly častěji, než by člověk čekal. Na řízky ho dnes napadne použít málokoho, a přitom právě on umí rozhodnout, jestli kůrka na talíři zakřupe, nebo se z ní stane měkká vrstva.
Prášek, který znala každá kuchyně
Řeč je o bramborovém škrobu. Hospodyňky jím hlavně zahušťovaly a přidávaly ho do pečiva. Sám nemá výraznou chuť a v hotovém jídle se úplně ztratí, proto se dal přimíchat skoro kamkoliv.
Pro řízky poslouží i kukuřičný škrob. Oba druhy se dají použít stejným způsobem, takže klidně vezměte ten, který zrovna najdete v kredenci.
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Za křupavostí stojí jednoduchá fyzika. Drobná zrnka škrobu na povrchu masa nasají vlhkost, v horkém tuku nabobtnají a voda se z nich začne rychle odpařovat. Molekuly škrobu pak ztuhnou do tenké sítě plné drobných pórů, která se při kousnutí láme. Tohle praskání vnímáme jako typické křupnutí.
Bramborový škrob navíc obsahuje jen nepatrné množství bílkovin. Pšeničná mouka jich má víc a ve vlhku z nich vzniká lepek, po kterém bývá obal tužší a trochu gumovitý. Škrob tvorbu lepku brzdí, takže kůrka zůstává lehká a křehká.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Vlastnost Bramborový škrob Pšeničná mouka Bílkoviny nepatrné množství víc než škrob Lepek tvorbu lepku brzdí ve vlhku z bílkovin vzniká Výsledný obal kůrka zůstává lehká a křehká obal bývá tužší a trochu gumovitý Japonci na něj nedají dopustit Přečtěte si také: Ani ocet, ani citron. Pánev bude bez připálenin za 10 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Obalování ve škrobu zdaleka nezná jen česká kuchyně. V Japonsku na něm stojí oblíbené karaage. Jde o kousky masa, nejčastěji kuřecího, které se nejdřív naloží do marinády, potom obalí ve škrobu a usmaží v oleji.
Japonské karaage se před smažením obaluje jen v tenké suché vrstvě škrobu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Japonská kuchyně přitom rozlišuje několik způsobů smažení. Tempura se namáčí v těstíčku, některé suroviny jdou do oleje úplně holé a karaage dostane jen tenkou suchou vrstvu škrobu. Kuchaři právě bramborovému škrobu připisují, že kůrka na japonském kuřeti zůstává křupavá dlouho po usmažení.
Nejdřív rozpalte tuk
Křupavou kůrku dá jen pořádně prohřátý tuk. V chladném oleji se obal smaží dlouho, stihne nasát mastnotu a na talíři je pak měkký. Řízkům nejvíc vyhovuje rozmezí 175 až 180 °C. Bez teploměru pomůže malá zkouška se strouhankou. Pár zrnek pusťte do pánve, a pokud se kolem nich tuk hned rozbublá, můžete začít.
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Tuk tedy začněte ohřívat jako první a plátky obalujte, až když se pánev prohřívá. Obalené maso, které zůstane dlouho ležet na prkénku, pustí do obalu vlhkost a ten může změknout ještě předtím, než se vůbec dostane do tuku. Plátky pak vkládejte do pánve po menších dávkách, protože přeplněná pánev tuk rychle ochladí a maso v něm začne pomalu pouštět šťávu.
Jak škrob dostat do obalu
Naklepané plátky nejdřív otřete papírovou utěrkou, aby na nich nezůstala voda. Pak máte na výběr ze dvou variant a obě zvládne i úplný začátečník.
U první varianty nasypete do misky, kam běžně patří mouka, samotný škrob. Plátek pak pokračuje obvyklou cestou přes vejce až k vrchní vrstvě podle chuti. Vejce v tomhle případě neřeďte mlékem ani vodou, s tekutinou navíc by se obal snáz odlupoval.
Přečtěte si také: Ani soda, ani ocet. Mastná digestoř bude čistá za 15 minut díky 1 věci, kterou máte ve spíži Škrob se dá nasypat do misky místo mouky, nebo přimíchat do strouhanky tak, aby tvořil zhruba třetinu směsi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhá varianta nechá trojobal, jak ho znáte, a škrob přidá jen do strouhanky. Smíchejte ho s ní tak, aby tvořil zhruba třetinu směsi, třeba jednu lžíci škrobu na dvě lžíce strouhanky. V obou případech udělá z obyčejného obalu křupavou kůrku právě škrob.
Kůrku můžete pokazit i po smažení
Z čerstvě usmaženého řízku ještě chvíli stoupá horká pára. Na hromádce na talíři nebo pod poklicí nemá kam uniknout, usadí se zpátky ve strouhance a kůrka zvláční.
Hotové plátky proto přendejte na kovový rošt a rozložte je vedle sebe s malými mezerami. Vzduch se k nim dostane ze všech stran včetně spodku a kůrka zůstane suchá. Škrob v ní tak odvede svou práci až do posledního sousta.
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Zdroje: https://www.americastestkitchen.com/how_tos/8360-why-starch-gets-crispy-when-fried, https://www.tastingtable.com/1588539/potato-starch-ingredient-crunchy-fried-chicken, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bramborový_škrob, https://en.wikipedia.org/wiki/Karaage, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-usmazit-rizky-aby-byly-krupave-i-druhy-den/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-udelat-krupavy-rizek/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/tajemstvi-krupaveho-rizku-vynechejte-jednu-surovinu-z-trojobalu, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-rizky-krupave-i-druhy-den-rady-a-tipy/