Retro medovníkové kuličky s jemnou medovou chutí připomenou oblíbené zákusky z voňavých cukráren

Doma jsem se do nich tentokrát pustila hned poté, co jsme dostali pořádný med od včelaře. Medovníkové kuličky mám ráda kvůli plné chuti, jednoduchému postupu a taky proto, že z obyčejných surovin vznikne cukroví, které na talíři vypadá svátečně. Základ je pečené medové těsto rozmixované na drobné kousky, které se pak spojí s máslem a karamelovým salkem.
Upeče se
, medové těsto rozdrobí nebo rozmixuje a pak už se jen promíchá s krémovou částí. Žádné skládání vrstev, žádné opatrné krájení, u kterého se člověk bojí, že se mu všechno rozpadne pod rukama. Výsledek ale mizí rychle. U nás se kolem mísy začne nenápadně chodit ještě dřív, než jsou kuličky hotové. A ano, pořád platí, že někteří doma ujídají už samotné upečené těsto.
Dobře tu funguje hlavně poměr
pečených drobečků, másla a karamelového salka. Drobečky přinesou medovníkovou chuť, máslo hmotu zjemní a salko ji spojí tak akorát. Když se nechá směs chvíli v lednici, tvarování jde o poznání líp.
Můj tip zní: Část drobečků si dejte stranou hned po mixování. Později to člověk snadno přežene, všechno zamíchá do mísy a na obalení už nezůstane skoro nic. Recept na domácí medovníkové kuličky
Doba přípravy: zhruba 45 minut + chladnutí a odležení Doba pečení: asi 10 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: přibližně 30 až 35 kuliček Ingredience pro přípravu Suroviny na medové těsto 500 g hladké mouky 2 ks vejce 2 lžičky jedlé sody 60 g másla 4 lžíce medu 150 g moučkového cukru Co potřebujeme na spojení kuliček 150 g změklého másla 1 plechovka karamelového salka Postup přípravy retro medovníkových kuliček
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr a jedlou sodu. Přidejte vejce, med a rozpuštěné máslo, které předtím nechte trochu zchladnout. Zpracujte měkké těsto. Bude lehce lepivé, s tím se počítá.
2. Hotové
těsto rozdělte na několik menších dílů. Každý rozválejte na tenčí plát. Nemusí být jeden jako druhý, tady se na krásu nehraje. Placky se později stejně rozmixují.
3. Plech vyložte pečicím papírem a troubu rozehřejte na
180 °C. Pláty pečte zhruba 10 minut, jen dokud lehce nezezlátnou. Hlídejte je, aby se zbytečně nevysušily, tvrdé okraje pak dělají v drobečcích neplechu. Foto Cooky.ch, U perníků hlídejte, aby okraje nebyly vysušené.
4. Upečené
placky nechte úplně vychladnout. Potom je nalámejte na menší kusy a rozmixujte na jemné drobečky. Část drobečků si hned odsypte stranou, budou potřeba na obalení. Foto: Cooky.cz, Část drobečků si nechte stranou na obalování kuliček.
5. Do mísy dejte
změklé máslo a krátce ho prošlehejte, aby povolilo a bylo jemnější. Přidejte karamelové salko a promíchejte na hladký krém. Dlouhé šlehání není nutné, stačí, když se máslo se salkem dobře spojí.
6. Do krému postupně zapracujte rozmixované
medové drobečky. Vznikne hustší hmota, která se může na začátku lepit na lžíci i na ruce. Nevadí, po vychlazení se zklidní.
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7. Mísu zakryjte a dejte ji nejméně na
1 až 2 hodiny do lednice. Pokud nespěcháte, klidně nechte hmotu odležet přes noc. Druhý den se tvaruje podstatně pohodlněji.
8. Z vychlazené hmoty tvořte rukama menší
kuličky. Každou hned obalte v odložených drobečcích, aby měla typický medovníkový povrch. Foto: Cooky.cz, Kuličky tvoře z vychlazené medovníkové hmoty.
9. Hotové
medovníkové kuličky naskládejte do krabičky a nechte je ještě několik hodin v chladu rozležet. Podávejte je ke kávě nebo na sváteční stůl. V lednici vydrží několik dní a po odležení bývají ještě lepší. Ještě pár rad na závěr k medovníkovým kuličkám Jestli je hmota moc měkká, nepřidávejte hned další drobečky. Nejdřív ji dejte vychladit, lednice často vyřeší víc, než by člověk čekal. Pro výraznější chuť můžete část drobečků nahradit mletými ořechy. Nejlépe se hodí vlašské. Na obalení si nechte co nejjemnější drobky. Kuličky pak vypadají úhledněji a mají hezčí povrch.
Když chci kuličky udělat slavnostnější, vložím doprostřed malý kousek vlašského ořechu nebo je po obalení dám do papírových košíčků.
A jedna obyčejná zkušenost z kuchyně: nejlíp se mi pracuje s rukama lehce chladnými a suchými, hmota se pak tolik nechytá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková