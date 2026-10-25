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Retro medovníkové kuličky s jemnou medovou chutí připomenou oblíbené zákusky z voňavých cukráren

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Doma jsem je tentokrát dělala hned, jak jsme dostali poctivý med od včelaře. Medovníkové kuličky mám ráda pro jejich plnou chuť, jednoduchý princip a to, že z pár běžných surovin vznikne cukroví, které působí svátečně. Odlišuje je pečené medové těsto rozmixované na jemné drobečky, které se spojí s máslem a karamelovým salkem.
Obrázek k receptu na Retro sladkost po jednom soustu: medovníkové kuličky jsou snadný nepečený dezert ke kávě i na svátky

Obrázek k receptu na Retro sladkost po jednom soustu: medovníkové kuličky jsou snadný nepečený dezert ke kávě i na svátky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Retro sladkost po jednom soustu: medovníkové kuličky jsou snadný nepečený dezert ke kávě i na svátky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 02:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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