Retro kvíz o jídlech z pionýrských táborů: Kdo je zažil, ten musí povinně získat alespoň 7 z 10 bodů

Ranní rozcvička, červený šátek a k obědu čočka s vejcem. Pionýrské tábory za socialismu měly svůj nezaměnitelný rytmus a jejich kuchyně k tomu rytmu patřila stejně neodmyslitelně jako večerní nástup nebo bodování stanů.
Léto bez telefonů, chatky, stany, plachty a před jídelnou dlouhá fronta. Tak si táborové prázdniny vybavují tisíce dětí, které je zažily v socialistickém Československu. O vyhlášenou gastronomii samozřejmě nešlo. Táborová kuchyně byla hlavně provoz, který musel najednou nakrmit spoustu hladových dětí. Vařilo se z toho, co bylo po ruce, ve velkých hrncích a často ve spěchu. Dost záleželo na obsazení kuchyně, někdy i na zásobování, které zrovna vyšlo nebo nevyšlo. I proto se tato jídla lidem zapsala do paměti tak pevně. Guláš po návratu z puťáku chutnal úplně jinak než doma. A čočková polévka, jakkoli obyčejná, měla na táboře váhu, kterou by u rodinného stolu nejspíš neměla.
Co se vařilo na pionýrských táborech
Jídelníček na táboře se řídil jednoduchou rovnicí: levně, rychle, sytě a pro všechny. Ne pro jeden oddíl, ale pro celý tábor. Čočka se na stole objevovala často, obvykle s vejcem nebo s kouskem uzeniny. K tomu bramborový guláš, zelňačka, hrachová polévka, ke svačině chleba s pomazánkovým máslem nebo marmeládou. Maso nebylo samozřejmostí, spíš naopak. Když se objevily párky nebo sekaná, v jídelně to děti obvykle zaregistrovaly rychle.
Byla ale i jídla, na která se čekalo s lepší náladou. Buchtičky, kaše se švestkovou omáčkou. Žádná velká kuchařská výstava, jenže v táborových podmínkách to fungovalo. Sladký oběd nebo večeře byly malá událost. U výdeje se pak častěji ozývalo, jestli by náhodou nezbyl ještě přídavek.
Kuchyně, která se nezapomíná
Táborové jídlo mělo chuť, která se doma napodobuje těžko. Dělaly to velké kotle, ve kterých se vařilo pro desítky dětí, ale taky hlad po dni stráveném v lese, na hřišti nebo u vody. Oběd nebyl jen talíř položený na stůl. Patřila k němu fronta, hluk v jídelně, lavice obsazené celým oddílem a hlas od okénka, který pobízel opozdilce, ať si pohnou.
Kdo pionýrský tábor zažil, možná si vybaví i to, že tam snědl věci, o kterých by doma dlouze diskutoval. Hrachová kaše? Nakonec zmizela z talíře. Mléčná polévka s nudlemi? I ta prošla. Hodně se odvíjelo od toho, co mělo přijít potom. Puťák, bojovka v lese, koupání, nebo jen volnější odpoledne někde kolem tábora.
Vzpomínáte si ještě? Pokud jste někdy na pionýrském táboře byli, většinu těch jídel nejspíš poznáte skoro okamžitě. A pokud ne, může vás překvapit, jak obyčejný, vydatný a místy docela svérázný takový táborový jídelníček býval.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Apetit Online, Kupi
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