Tři lžíce octa v pračce a černé prádlo vypadá jako nové i po padesátém vyprání. Sluníčko ale celý proces zničí

Domácí návod koluje českým internetem už několik let a je až překvapivě skromný. Tři lžíce octa rozmíchat v jednom šálku vody a použít při prvním praní nového tmavého kusu. Podle autorů tohoto
hotelového způsobu praní ocet pomáhá barvu ustálit. Má to i chemické vysvětlení: kyselina octová rozpouští minerální usazeniny a zbytky pracího prášku, tedy přesně to, co se na černé látce usazuje jako matný šedavý povlak. Trik jsme rozebrali, přepočítali ceny v drogeriích a dohledali, co o praní tmavých textilií říkají američtí odborníci na čištění i kanadští restaurátoři. Výsledek je jednoznačný. Ocet je jen první článek řetězu a o tom, jestli černé triko bude po padesátém praní pořád černé, rozhoduje i to, co se s ním děje mezi dvěma praními. Ocet do pračky: jak namíchat levnou pojistku proti zašednutí
Původní recept počítá se třemi polévkovými lžícemi, tedy přibližně 45 mililitry octa, a jedním šálkem vody. Místo, kam roztok nalít, návod neupřesňuje, mluví jen o prvním praní. Proto doporučujeme držet se dvou zásad: ocet vždy ředit a nikdy ho nelít neředěný přímo na látku.
Druhá zásada se týká samotné pračky. Výrobci Whirlpool, Maytag i Bosch upozorňují, že opakované používání octa může časem narušovat gumová těsnění, hadice a další vnitřní díly. Jednorázová dávka při prvním praní nového kusu je proto rozumná. Pravidelné nalévání při každém cyklu nebo čištění celé pračky octem už jde proti radám výrobců.
Za jakých okolností se ocet nejvíc vyplatí:
první praní nového černého oblečení, kdy se z látky uvolňuje nejvíc přebytečného barviva, kus s viditelnými šmouhami po prášku, které se usadily ve vláknech, domácnost s tvrdou vodou, kde se na tmavých látkách tvoří vápenatý povlak. Tvrdá voda a zbytky prášku: tichí strůjci šedých map
Řada českých domácností má z kohoutku tvrdou vodu. Na černém oblečení se to projeví rychleji než na bílém. Podle Nebraské univerzity v Lincolnu snižuje tvrdá voda účinnost praní, podporuje usazování mýdlových sraženin přímo ve vláknech a tkaniny po ní tuhnou a ztrácejí jas barev.
American Cleaning Institute jde ještě dál. Nerozpuštěný prášek je podle něj zvlášť patrný na tmavých a jasně barevných textiliích a některé práškové prostředky navíc s minerály z tvrdé vody vytvářejí rezidua. Jako řešení map z detergentu a tvrdostních minerálů uvádí právě roztok bílého octa. Domácí trik tak dostává oporu od odborníků, i když z trochu jiné strany, než slibuje původní návod.
Zašednutí přitom často vůbec neznamená, že barvivo z látky zmizelo. Bývá to optický klam složený z vrstvy prášku, minerálů, chloupků a zdrsněných vláken, které rozptylují světlo. Černá pod takovým nánosem vypadá vybledle, přestože barvivo ve vlákně zůstalo. Ocet tento film rozpouští, a proto po něm může tmavé oblečení skutečně působit sytěji.
Studie Bruce Camerona v Journal of Extension přidává další argument. Práškové detergenty potřebovaly v tvrdé vodě o 10 až 15 %, místy i o více než 30 % vyšší dávku, aby vypraly srovnatelně jako ve vodě měkké. Tekuté prostředky si vedly v obou typech vody podobně. Pro černé prádlo je to jasná zpráva: gel místo prášku.
Zdroj fotografie: Pixabay Gel, nebo ocet? Kolik stojí jedna dávka péče o černou
Při ceně 12,90 Kč za litr osmiprocentního octa vyjde jedna dávka tří lžic zhruba na 58 haléřů. Speciální gely na černé prádlo v českých drogeriích stojí zhruba třikrát až osmkrát víc:
Přípravek Balení Cena Cena za dávku Ocet 8 % (3 lžíce) 1 l 12,90 Kč cca 0,58 Kč Denkmit Black Sensation (dm) 40 dávek 69,50 Kč 1,74 Kč Domol Black (Rossmann) 40 dávek 69,90 Kč 1,75 Kč Woolite Darks Denim Black 45 dávek 149 Kč 3,31 Kč Perwoll Black (Rossmann) 60 dávek 299 Kč 4,98 Kč
Srovnání ale zachycuje dva odlišné nástroje. Ocet slouží jako levná pojistka proti usazeninám, gel jako vlastní prací prostředek s detergenty pro tmavé textilie. Podle nás dává největší smysl kombinace obojího: kvalitní gel pro každodenní praní a ocet jako příležitostná posila při prvním vyprání nebo ve chvíli, kdy se na látce objeví šmouhy.
Obnova černé po přechodu na speciální gel přitom nepřichází okamžitě. Výrobci i domácí návody mluví o několika praních. Perwoll odkazuje na laboratorní doložení obnovy vláken a barev z roku 2021, jde ovšem o tvrzení výrobce. Při výběru se vyplatí číst etiketu: černé prádlo nesnáší bělicí složky a třeba Perwoll Black v dm uvádí ve složení optické zjasňovače.
Dávkování se řídí i tvrdostí vody.
Domol Black v Rossmannu doporučuje na 2,5 kilogramu suchého prádla v měkké vodě 37, 60 nebo 75 mililitrů podle míry znečištění. V tvrdé vodě vyskočí dávka na 65, 100 a 120 mililitrů. Kdo tento rozdíl přehlíží, pere s poddávkovaným prostředkem a šedý film si pěstuje sám. Slunce, buben a tření: proč černá bledne i v čisté pračce
Ocet umí rozpustit usazeniny. Před světlem černé oblečení neochrání. Kanadský konzervační institut uvádí, že světlo i UV záření poškozují textilní barviva kumulativně a nevratně. U vysoce citlivých barviv může být první viditelný posun při běžném denním osvětlení s UV složkou patrný už za necelý den až týden. Muzejní tabulky nelze mechanicky přenést na každé triko, princip ale platí beze zbytku: každá hodina na prudkém slunci se sčítá a vrátit ji nejde.
Odborníci z textilního muzea při Univerzitě George Washingtona dodávají, že blednutí nezpůsobuje jen ultrafialová složka, ale celé světelné spektrum. Sušení černého oblečení na jižním balkoně v červenci je tak nejrychlejší cesta, jak vymazat efekt pečlivého praní. Na černé látce je navíc každý vyšisovaný pruh vidět okamžitě, protože tmavý podklad vytváří největší kontrast.
Druhým nepřítelem je tření. V přeplněném bubnu se látky o sebe neustále odírají, vlákna se zdrsňují, tvoří se žmolky a na tmavém povrchu ulpívají chloupky z ručníků či svetrů. Výsledek opět vypadá jako vybledlá barva.
Naruby, ve stínu a s čistým filtrem: návyky pro padesáté praní
Tady se rozhoduje o dlouhé životnosti černé. Po padesátém praní nebude rozhodovat jedna přísada, ale součet drobných omezení ztrát. Rutina, kterou z dohledaných doporučení skládáme:
Praní naruby. Lícová strana se méně odírá o buben i ostatní kusy. Rossmann u gelu Domol uvádí přímo pokyn prát a sušit naruby. Oddělené praní. Černé zvlášť, bez ručníků, flanelu a dalších textilií, které pouštějí vlákna. Buben nepřetěžovat. Nižší teplota. Bosch nabízí u svých praček program pro tmavé prádlo do 40 °C. Sušení ve stínu. Větraná místnost nebo zastíněný balkon. Sušička na nízkou teplotu vyřadí UV záření úplně a pomůže s chloupky, přidává ovšem omílání a teplo. Čistá pračka. Maytag doporučuje důkladné čištění zhruba jednou za 30 cyklů prostředkem určeným pro pračky. Bosch radí nechávat po praní otevřená dvířka i zásuvku na prací prostředek.
Na oblečení, které už kvůli chloupkům zašedlo, platí jednoduchá výbava: lepicí váleček, odžmolkovač a nové vyprání s detergentem, tentokrát odděleně a ve volnějším bubnu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková