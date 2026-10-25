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Tři lžíce octa v pračce a černé prádlo vypadá jako nové i po padesátém vyprání. Sluníčko ale celý proces zničí

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Tři lžíce octa rozředěné v šálku vody vyjdou zhruba na 58 haléřů. Při prvním praní mohou černé oblečení ochránit před šedým filmem, který mu bere sytost.
Tři lžíce octa v pračce a černé prádlo vypadá jako nové i po padesátém vyprání. Sluníčko ale celý proces zničí

Tři lžíce octa v pračce a černé prádlo vypadá jako nové i po padesátém vyprání. Sluníčko ale celý proces zničí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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